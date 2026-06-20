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Từ Việt Nam, Thailand đến Canada: Doanh nghiệp Việt đón khoảnh khắc lịch sử của Canada cùng World Cup 2026

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Từ Việt Nam, Thailand đến Canada: Doanh nghiệp Việt đón khoảnh khắc lịch sử của Canada cùng World Cup 2026

Đúng vào ngày đội tuyển Canada giành chiến thắng quan trọng tại FIFA World Cup 2026, mở ra cơ hội lịch sử lần đầu tiên tiến vào vòng đấu loại trực tiếp, Pierre Cardin Canada chính thức khai trương cửa hàng flagship và website thương mại điện tử chính hãng tại thành phố Vancouver – một trong những thành phố đăng cai World Cup 2026.

Tại sự kiện, ông Phạm Minh Thắng, CEO Pierre Cardin Shoes & Oscar Fashion Việt Nam & Thailand kiêm Sáng lập Eco Brands International Canada, đơn vị đang khai thác bản quyền độc quyền tại Canada, chia sẻ " Sự kiện không chỉ đánh dấu một cột mốc phát triển của Pierre Cardin tại thị trường Bắc Mỹ mà còn mang ý nghĩa biểu tượng cho hành trình vươn ra thế giới của doanh nghiệp Việt Nam, bởi Emall Việt Nam đã vươn mình trở thành nhà điều hành bán lẻ quốc tế tại cả Đông Nam Á và Bắc Mỹ.

Giữa không khí sôi động của World Cup, Vancouver đang trở thành tâm điểm của hàng triệu người hâm mộ toàn cầu. Việc hiện diện tại đây cho thấy các doanh nghiệp Việt ngày càng tự tin đưa sản phẩm, dịch vụ và mô hình kinh doanh của mình tham gia những sân chơi lớn nhất thế giới.

Nhân dịp đặc biệt này, Pierre Cardin Canada triển khai chương trình "Canada Wins, You Win" mừng đội tuyển bóng đá Canada lần đầu tiên có cơ hội vào vòng đấu loại trực tiếp, với ưu đãi giảm giá 50% toàn bộ sản phẩm trong ngày Canada giành chiến thắng lịch sử.

Từ Việt Nam, Thailand đến Canada: Doanh nghiệp Việt đón khoảnh khắc lịch sử của Canada cùng World Cup 2026- Ảnh 1.

Pierre Cardin & Oscar Fashion tổ chức ra mắt bộ sưu tập World Cup’s Vancouver tại các quốc gia Đông Nam Á và khu vực Bắc Mỹ

Từ Việt Nam đến Vancouver, đây không chỉ là câu chuyện của một thương hiệu, mà còn là nguồn cảm hứng về khát vọng chinh phục thị trường toàn cầu của doanh nghiệp Việt trong kỷ nguyên phát triển mới.

Ánh Dương

Thanh Niên Việt

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