Giải thưởng Bất động sản Việt Nam PropertyGuru: cuộc đua “lửa thử vàng” của các chủ đầu tư

Tháng 10 hằng năm chứng kiến thời khắc trao giải hồi hộp của Giải thưởng Bất động sản Việt Nam PropertyGuru. Sự kiện được tổ chức liên tiếp trong 12 năm qua, là đấu trường của các doanh nghiệp bất động sản hàng đầu, nhằm vinh danh dự án uy tín và thiết kế chất lượng. Chương trình thuộc chuỗi Giải thưởng Bất động sản Châu Á PropertyGuru, có lịch sử từ năm 2005.

Đêm trao giải tụ họp các lãnh đạo kỳ cựu ngành bất động sản và sẽ được phát trực tuyến tới khán giả toàn cầu.

"Lửa thử vàng" giữa vùng biến động

Mùa giải thứ 12 diễn ra trong bối cảnh hành vi của khách hàng thay đổi rõ rệt: họ trở nên khắt khe hơn với sản phẩm và uy tín của bên bán. Theo khảo sát về tâm lý người tiêu dùng của Batdongsan.com.vn vào quý 1/2026, 51% người được hỏi cho biết đang "tạm thời chờ đợi", hơn 40% người vẫn sẵn sàng tìm mua, nhưng chọn lọc hơn. Trong số những người muốn mua, 64% ưu tiên sản phẩm để ở hoặc khai thác dòng tiền ngay.

Ông Bạch Dương, Tổng giám đốc Batdongsan.com.vn (thuộc tập đoàn PropertyGuru), chia sẻ: "Thị trường bất động sản Việt Nam đang bước sang một giai đoạn mới, khi khung pháp lý dần hoàn thiện. Dữ liệu của Batdongsan.com.vn cho thấy người mua hiện nay tìm kiếm sự minh bạch, không gian sống thực chất và khả năng giữ giá trị lâu dài."

Ông Bạch Dương cho rằng khi khách hàng nâng tiêu chuẩn về dự án và chủ đầu tư, một danh hiệu từ giải thưởng lâu đời, uy tín là lời cam kết về chất lượng gửi tới thị trường đang sàng lọc gắt gao.

Những năm gần đây, ngày càng nhiều chủ đầu tư mới đã ý thức rất rõ điều này và tích cực tham gia Giải thưởng Bất động sản Việt Nam PropertyGuru, bên cạnh các tên tuổi lớn trong ngành.

Sức nặng của tượng vàng Giải thưởng bất động sản Việt Nam PropertyGuru đến từ quy trình tuyển chọn, đánh giá kỹ lưỡng. Phía sau khoảnh khắc đăng quang là những bộ hồ sơ đã đi qua nhiều vòng thẩm định, những chuyến khảo sát thực địa và từng lá phiếu thận trọng của một hội đồng giám khảo chuyên nghiệp, dưới sự giám sát của HLB – mạng lưới kiểm toán hàng đầu thế giới.

Ngồi ghế chủ tịch hội đồng giám khảo năm nay là ông Thiện Dương, Tổng giám đốc GroupGSA Vietnam, bên cạnh lãnh đạo của CBRE Vietnam, Avison Young, Savills Hotels, SC Capital Partners, Hội đồng Công trình Xanh Việt Nam và các đơn vị uy tín khác. Đây là những chuyên gia đánh giá dự án bằng kinh nghiệm tích lũy qua hàng trăm thương vụ.

Đi qua quy trình sàng lọc, khoảnh khắc được xướng tên trở thành niềm vinh dự với bất kỳ doanh nghiệp nào, dù là tên tuổi kỳ cựu hay gương mặt lần đầu góp mặt.

Với các đơn vị tham gia, tấm vé đứng trên sân khấu Giải thưởng Bất động sản Việt Nam PropertyGuru là cuộc đua gay cấn. Đơn cử như CapitaLand Development (Vietnam) đã bốn lần giành danh hiệu Chủ đầu tư xuất sắc nhất nhưng năm nào cũng chuẩn bị hồ sơ kỹ lưỡng và liên tục cải tiến chất lượng dự án. Gamuda Land Việt Nam, sau kỷ lục 13 giải tại mùa giải lần thứ 10, vẫn quay lại đường đua ngay năm sau và tiếp tục ghi tên mình trên bảng vàng.

Đặc biệt, danh hiệu "People's Choice Awards" do người tiêu dùng trực tiếp bình chọn sẽ là cơ hội cho các chủ đầu tư tỏa sáng dưới lá phiếu của chính khách hàng - nhóm "giám khảo" khắt khe nhất. Lần đầu xuất hiện tại Việt Nam năm 2025, hạng mục này đã gọi tên ba chủ đầu tư: CapitaLand Development (Vietnam), Gamuda Land Việt Nam và Công ty Cổ phần Địa ốc Phú Long.

Tỏa sáng trên đấu trường quốc tế

Phần thưởng không dừng lại ở biên giới Việt Nam. Các đơn vị chiến thắng sẽ giành quyền dự vòng chung kết Giải thưởng Bất động sản Châu Á PropertyGuru ngày 11/12 tại Bangkok, Thái Lan.

Đây là đấu trường cạnh tranh với các "ông lớn" bất động sản trong khu vực. Tại đây, SonKim Land từng mang về danh hiệu "Nhà phát triển bất động sản cao cấp xuất sắc Châu Á", Tập đoàn Kiến Á đoạt giải thưởng "Dự án khu đô thị xuất sắc Châu Á", CapitaLand Development Việt Nam giành giải "Nhà phát triển bất động sản bền vững xuất sắc Châu Á", hay Gamuda Land Việt Nam tiếp tục ghi điểm với giải thưởng "Nhà phát triển vì cộng đồng xuất sắc châu Á",…

Trong mắt đối tác nước ngoài, quỹ đầu tư hay khách hàng cao cấp, một danh hiệu quốc tế được kiểm toán độc lập là minh chứng cho năng lực phát triển dự án và nỗ lực gia tăng sức hút cho thị trường bất động sản Việt Nam.

Được tổ chức bởi PropertyGuru, Tập đoàn Công nghệ Bất động sản (PropTech) hàng đầu Đông Nam Á, Giải thưởng Bất động sản Việt Nam PropertyGuru lần thứ 12 có sự đồng hành của nhà tài trợ bạch kim Kohler; các nhà tài trợ vàng igloohome và V-ZUG Việt Nam; tạp chí chính thức Property Report của PropertyGuru; và đơn vị giám sát chính thức HLB.

Doanh nghiệp quan tâm có thể liên hệ ban tổ chức qua:

Email: awards@propertyguru.com hoặc anh.dinhvantuan@propertyguru.com

Hotline: 0967225577 (Mr. Tuấn Anh - Head of Award and Developer Business)

Website: AsiaPropertyAwards.com