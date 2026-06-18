Khi chất lượng phục vụ khách hàng bắt đầu từ môi trường làm việc

Trong môi trường kinh doanh nhiều biến động, tăng trưởng bền vững không còn được đo lường đơn thuần bằng quy mô hay tốc độ mở rộng thị trường. Đối với nhiều doanh nghiệp dịch vụ tài chính, năng lực vận hành, chất lượng đội ngũ và trải nghiệm khách hàng đang trở thành những yếu tố quyết định sức cạnh tranh dài hạn.

Mới đây, Phú Hưng Life chính thức chuyển địa điểm Văn phòng Kinh doanh Hà Nội đến tầng 18, Tòa nhà The Marc 88 - 88 Trần Thái Tông, Phường Cầu Giấy, Hà Nội. Đây là một bước đi nhằm nâng cao trải nghiệm của đội ngũ và khách hàng, đồng thời thể hiện cam kết phát triển lâu dài của doanh nghiệp tại khu vực phía Bắc.

Đội ngũ lãnh đạo Phú Hưng Life chụp hình cùng các nhân sự chủ chốt của khu vực phía Bắc

Phát biểu tại lễ khai trương, bà Yong Lai Yin, Tổng Giám đốc Phú Hưng Life cho biết đây không chỉ là việc khai trương một văn phòng mới mà còn là dịp để doanh nghiệp mở ra một giai đoạn phát triển mới, đồng thời tái khẳng định cam kết lâu dài đối với thị trường Hà Nội nói riêng và các tỉnh phía Bắc nói chung.

Bà Yong Lai Yin - Tổng Giám đốc Phú Hưng Life chia sẻ về định hướng lấy nhân sự nội tại làm trung tâm để nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng

Theo Phú Hưng Life, Hà Nội và khu vực phía Bắc luôn giữ vai trò quan trọng trong chiến lược phát triển dài hạn của doanh nghiệp. Do đó, việc đầu tư vào không gian làm việc, môi trường phục vụ và năng lực vận hành được xem là một phần trong quá trình chuẩn bị cho giai đoạn phát triển tiếp theo.

Không gian văn phòng kinh doanh Hà Nội được thiết kế chú trọng tính đa năng và dễ dàng kết nối

"Văn phòng mới này cũng là biểu tượng cho niềm tin của chúng tôi vào tương lai. Đây là minh chứng cho khát vọng tiếp tục phát triển cùng khách hàng, đội ngũ kinh doanh và cộng đồng mà chúng tôi đang phục vụ", bà Yong Lai Yin chia sẻ.

Trong ngành dịch vụ tài chính, chất lượng phục vụ ngày càng phụ thuộc vào khả năng phối hợp của đội ngũ, hiệu quả vận hành và mức độ thấu hiểu nhu cầu khách hàng. Đây cũng là những yếu tố đang được Phú Hưng Life ưu tiên đầu tư trong giai đoạn tới.