VPBank ra mắt gói tài khoản Hội viên Thịnh Vượng – Gia tăng giá trị cho từng giao dịch

Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) vừa ra mắt gói tài khoản Hội viên Thịnh Vượng với nhiều quyền lợi được thiết kế "đo ni đóng giày", đặc biệt là nhóm khách hàng có nhu cầu vay vốn và gửi tiết kiệm gia tăng tài sản. Gói tài khoản được phát triển theo mô hình "membership banking" – nơi một tài khoản không chỉ phục vụ giao dịch mà còn mang lại hệ sinh thái quyền lợi đa dạng, gắn liền với đời sống hàng ngày.

Tài khoản Hội viên Thịnh Vượng có ba gói linh hoạt gồm Tích Lũy Thịnh Vượng, Tăng Trưởng Thịnh Vượng và An Gia Thịnh Vượng, phù hợp với từng mục tiêu tài chính khác nhau. Tổng giá trị quyền lợi mà khách hàng có thể nhận được ở mỗi gói dao động từ 42 triệu đồng đến 161 triệu đồng mỗi năm, là tổng hợp toàn bộ ưu đãi về lãi suất, phí, voucher và đặc quyền trong suốt thời gian tham gia.

Tối ưu lợi nhuận từ dòng tiền nhàn rỗi

Đối với nhóm khách hàng có nhu cầu tích lũy, VPBank giới thiệu gói Tích Lũy Thịnh Vượng với định hướng tối đa hóa lợi ích tích lũy và gia tăng hiệu quả sinh lời cho dòng tiền nhàn rỗi. Thông qua hệ thống voucher ưu đãi lãi suất, khách hàng được tặng tối đa 4 voucher, mỗi voucher cộng thêm 0,5% lãi suất khi gửi tiết kiệm, áp dụng cho nhiều kỳ hạn và số dư gửi tối đa lên tới 1 tỷ đồng. Nếu sử dụng toàn bộ voucher ưu đãi, khách hàng có thể nhận thêm tới khoảng 20 triệu đồng tiền lãi mỗi năm so với gửi tiết kiệm thông thường.

Hơn thế nữa, khi tham gia gói, khách hàng còn được tận hưởng thêm nhiều quyền lợi tài chính với tổng giá trị ưu đãi tới 42 triệu đồng. Đặc biệt, nếu có nhu cầu vay vốn, khách hàng cũng sẽ được giảm 1% lãi suất giúp không chỉ tối ưu hiệu quả tích lũy mà còn gia tăng tổng giá trị nhận được trong suốt quá trình sử dụng dịch vụ.

Chủ động kiểm soát kế hoạch vay vốn

Trong bối cảnh mặt bằng lãi suất trên thị trường có nhiều biến động, nhu cầu kiểm soát chi phí vay vốn và ổn định kế hoạch tài chính ngày càng trở nên quan trọng đối với khách hàng.

Đón đầu nhu cầu này, VPBank thiết kế hai gói hội viên Tăng Trưởng Thịnh Vượng và An Gia Thịnh Vượng, giúp khách hàng an tâm hơn trong việc hoạch đinh tài chính và kiểm soát chi phí vay trong dài hạn. Điểm nhấn nổi bật của các gói là voucher khóa trần lãi suất ở mức 11,9% trong thời gian ưu đãi – thấp hơn đáng kể so với mặt bằng lãi suất thả nổi hiện tại trên thị trường.

Ngoài cơ chế khóa trần lãi suất, khách hàng có thể lựa chọn ưu đãi giảm trực tiếp 0,5% lãi suất vay hoặc nhận thêm ưu đãi giảm tới 4% lãi suất khi đáp ứng điều kiện duy trì số dư tài khoản thanh toán theo quy định của ngân hàng. Theo đó, số dư tài khoản thanh toán bình quân càng cao, mức giảm lãi suất vay khách hàng nhận được càng lớn.

Cơ chế này không chỉ giúp khách hàng tối ưu chi phí vay vốn mà còn tạo động lực quản lý dòng tiền hiệu quả hơn thông qua việc duy trì nguồn tiền thanh toán thường xuyên trong tài khoản. Tổng mức ưu đãi lãi suất vay có thể lên tới 4,5%, góp phần tối ưu đáng kể chi phí vốn cho khách hàng.

Không chỉ hỗ trợ khách hàng có tài sản đảm bảo, VPBank còn tặng voucher giảm 1.5% lãi suất cho khách hàng vay tín chấp với dư nợ tối đa 300 triệu đồng, qua đó mở rộng cơ hội tiếp cận nguồn vốn với chi phí hợp lý hơn cho nhiều nhóm khách hàng.

Ưu đãi tài chính, gia tăng trải nghiệm sống

Bên cạnh các ưu đãi về lãi suất, khách hàng của Hội viên Thịnh Vượng còn được giảm các loại chi phí khi sử dụng dịch vụ như miễn phí thường niên thẻ tín dụng trong 2 năm đầu; tặng voucher trị giá 1 triệu đồng khi mua bảo hiểm AIA…

Hội viên Thịnh vượng của VPBank giúp gia tăng trải nghiệm sống cho khách hàng

Đại diện VPBank cho biết, sản phẩm đặc biệt phù hợp với nhóm khách hàng trẻ, năng động từ 25 đến 40 tuổi, những người quan tâm đến hiệu quả tài chính và trải nghiệm sống. Trong giai đoạn mới ra mắt, bên cạnh các nhóm lợi ích tài chính, các hội viên còn được nhận thêm nhiều ưu đãi từ hệ sinh thái của VPBank như voucher BeGroup cho dịch vụ xe đưa đón, giao hàng hay voucher Btaskee cho dịch vụ dọn nhà.

Những đặc quyền này giúp khách hàng tiết kiệm thêm chi phí sinh hoạt, tối ưu trải nghiệm tiêu dùng và tận hưởng phong cách sống tiện nghi hơn mỗi ngày. VPBank cũng liên tục bổ sung các quà tặng từ hệ sinh thái đối tác trong các lĩnh vực ăn uống, mua sắm, du lịch và giải trí, mang lại trải nghiệm chi tiêu thông minh và tiện lợi hơn.

Toàn bộ trải nghiệm của Hội viên Thịnh Vượng được tích hợp trên nền tảng ngân hàng số VPBank NEO, giúp khách hàng dễ dàng đăng ký, theo dõi và sử dụng quyền lợi chỉ với vài thao tác chạm. Sự ra đời của tài khoản Hội viên Thịnh Vượng đánh dấu bước chuyển dịch của VPBank khi mỗi giao dịch trở thành điểm chạm giúp khách hàng gia tăng lợi ích, tối ưu tài chính và nâng cao chất lượng cuộc sống.

Đây là một bước đi đột phá của VPBank trong việc chủ động tìm hiểu nhu cầu khách hàng, để đáp ứng bằng những gói dịch vụ may đo phù hợp. Các gói hội viên đang được khách hàng đón nhận rộng rãi. Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng xem tại: https://www.vpbank.com.vn/uu-dai/retail/other-promotion-category/goi-hoi-vien-thinh-vuong