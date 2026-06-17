Sau một năm tăng tốc, ESKY CORP chuẩn bị bước sang Chapter 3

Kế hoạch bước sang "Chapter 3: Anywhere – Together | Kết nối muôn phương"" được hé lộ với một định hướng mang tính chiến lược: mở rộng phân khúc Sạc công nghiệp dành thêm cho khối doanh nghiệp vận tải.

Từ hành trình kiến tạo đến kết nối hệ sinh thái

Hành trình phát triển mạng lưới trạm sạc xe điện của ESKY trước cột mốc bước sang "Chapter 3".

Ngay từ những ngày đầu thành lập, ESKY lựa chọn phát triển theo hướng xây dựng hạ tầng sạc gắn liền với nhu cầu thực tế của người dùng và doanh nghiệp.

Khởi đầu với "Chapter 1: Perfect The Journey – Kiến tạo hành trình", Esky Corp đưa vào vận hành 8 điểm sạc nhanh 100% DC đầu tiên tại các khu nghỉ dưỡng, khách sạn lớn, định hình rõ nét trụ cột Sạc nghỉ dưỡng. Ngay sau đó, doanh nghiệp mở rộng sang phân khúc Sạc kết nối thông qua cái bắt tay chiến lược cùng Tasco Auto, nhanh chóng phủ sóng các trạm sạc nhanh tại chuỗi showroom và mạng lưới xưởng dịch vụ quy mô lớn.

Bước sang "Chapter 2: Perfecting The Destination – Trọn vẹn điểm đến", mạng lưới tiếp tục được bứt phá mạnh mẽ. Trụ cột Sạc mua sắm nhanh chóng được kích hoạt bằng việc ký kết chiến lược với Saigon Co.op, song song với việc triển khai hoàn tất các điểm sạc tại hệ thống Ngân hàng TMCP Nam Á để định hình phân khúc Sạc tài chính. Esky Corp tập trung xây dựng chuỗi đối tác cung cấp dịch vụ, tiện ích, bán chéo dựa trên 4 trụ cột cốt lõi này, biến mỗi trạm sạc thành một điểm dừng chân đa tiện ích, tối ưu hóa trải nghiệm toàn diện cho người dùng.

Không chỉ dừng lại ở việc xây dựng hạ tầng, ESKY từng bước hình thành một mạng lưới kết nối giữa năng lượng, dịch vụ và tiện ích, tạo ra những điểm đến đa giá trị cho người sử dụng xe điện.

Tiếp sức cho hành trình logistics xanh

Để đồng hành cùng khối logistics trong lộ trình giảm phát thải Net Zero và hiện thực hóa các mục tiêu phát triển bền vững ESG, phân khúc Sạc công nghiệp của Esky Corp được mở rộng thêm tại các nhà máy, khu công nghiệp và cảng biển.

Các điểm sạc này đóng vai trò là phương án dự phòng thiết thực cho xe container điện, xe tải điện và các đội xe đường dài. Sự bổ sung kịp thời giúp các doanh nghiệp vận tải an tâm tối ưu chi phí vận hành, không lo gián đoạn lịch trình và duy trì dòng chảy giao thương luôn liên tục.

Hé lộ chương mới "Anywhere Together" vào ngày 19.06.2026

"Anywhere Together" – Chủ đề Chapter 3 của Esky Corp, hành trình kết nối hạ tầng xanh cùng khối vận tải.

Mọi mảnh ghép chiến lược cho giai đoạn bứt phá tiếp theo sẽ chính thức được Esky Corp công bố tại sự kiện đặc biệt mừng sinh nhật 1 tuổi vào ngày 19.06 tới đây, với chủ đề: "Anywhere Together – Kết nối muôn phương". Với 'Chapter 3', Esky Corp hướng tới việc đưa các trạm sạc đến gần hơn với các trung tâm logistics và công nghiệp, góp phần giữ vững tiến độ giao thương và hỗ trợ giải pháp vận tải xanh của khối doanh nghiệp tại Việt Nam.

"Kết nối muôn phương" là cách ESKY định nghĩa giai đoạn phát triển mới của mình: kết nối các điểm sạc, kết nối đối tác, kết nối doanh nghiệp và kết nối những nhu cầu năng lượng ngày càng đa dạng trong nền kinh tế xanh. Từ đó hình thành một mạng lưới liên kết có khả năng tạo ra giá trị cộng hưởng cho toàn hệ sinh thái.