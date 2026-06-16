Techvify bổ nhiệm cựu CEO FPT Châu Âu - Lê Hải làm COO

Ở vai trò mới, ông Hải dẫn dắt vận hành và định hướng chiến lược của Techvify trong giai đoạn tăng trưởng mạnh nhất từ trước đến nay.

Cựu CEO FPT Châu Âu - Lê Hải về Techvify

Ông Lê Hải là một trong những lãnh đạo kỳ cựu của ngành dịch vụ công nghệ Việt Nam, với 23 năm kinh nghiệm trong ngành dịch vụ công nghệ doanh nghiệp quy mô lớn. Trước khi gia nhập Techvify, ông từng giữ vị trí Giám đốc điều hành (CEO) của FPT Châu Âu.

Xuất thân là kỹ sư với bộ chứng chỉ quốc tế danh tiếng từ Sun, Microsoft, PMP cùng bằng MBA về quản trị, ông Hải sở hữu nền tảng hết sức vững vàng để bước ra thế giới. Từ đó, ông đã trải qua nhiều năm học tập và làm việc chuyên sâu tại những trung tâm công nghệ hàng đầu thế giới ở Anh, Mỹ và Singapore, trước khi bước vào hành trình 10 năm dẫn dắt và kiến tạo thị trường Đức và châu Âu trong vai trò CEO FPT Châu Âu. Song hành cùng đó là bề dày điều hành và triển khai các dự án quy mô lớn tại FPT Software, chất liệu thực chiến hun đúc nên phong cách lãnh đạo điềm tĩnh, kỷ luật và có chiều sâu vận hành đáng nể trong ngành.

Ông Lê Hải tại lễ công bố bổ nhiệm vị trí của Techvify

Chính tại châu Âu, năng lực điều hành của ông Lê Hải đã để lại dấu ấn rõ rệt nhất. Dưới sự dẫn dắt của ông, FPT Châu Âu đã mở rộng hiện diện qua hàng loạt chi nhánh mới tại Anh, Đan Mạch, Thụy Điển, Hà Lan và Romania, chinh phục thành công nhiều khách hàng doanh nghiệp hàng đầu khu vực và trở thành một trong những trụ cột vững chắc, cũng như một trong những khu vực tăng trưởng nhanh nhất của tập đoàn.

Việc đưa một lãnh đạo tầm cỡ như ông Lê Hải về đội ngũ cho thấy tham vọng vươn tầm toàn cầu của Techvify.

Techvify trong giai đoạn tăng trưởng mạnh nhất: hướng tới AI-Powered Enterprise Engineering Partner hàng đầu

Việc bổ nhiệm ông Lê Hải diễn ra đúng thời điểm Techvify bước vào giai đoạn tăng trưởng mạnh nhất từ trước đến nay. Với hơn một thập kỷ kiến tạo, Techvify hiện sở hữu 3 văn phòng lớn tại Việt Nam, 2 văn phòng tại Nhật Bản, và mới nhất là hai văn phòng tại Singapore và Hàn Quốc, cùng hơn 300 đối tác doanh nghiệp trải khắp châu Á, châu Âu, châu Úc và Bắc Mỹ, hình thành một mạng lưới vận hành ở quy mô toàn cầu. Năm 2026 được xác định là năm bứt phá, đánh dấu bước ngoặt trong hành trình quốc tế hóa của công ty.

Đội ngũ Techvify triển khai dự án tại trụ sở Hà Nội

Đứng sau đà tăng trưởng này là một tầm nhìn dài hạn rõ ràng: trở thành AI-Powered Enterprise Engineering Partner hàng đầu trong kỷ nguyên AI. Hệ thống AI POD do Techvify phát triển đã giúp tăng năng suất kỹ thuật lên tới 30% cho khách hàng doanh nghiệp, trong khi đội ngũ kỹ sư khi được tích hợp AI Agents đạt hiệu năng gấp đôi mô hình truyền thống. Đây là nền tảng để Techvify định vị mình là đối tác công nghệ trọng yếu cho các doanh nghiệp chuyển đổi AI ở quy mô toàn cầu.

Vai trò trung tâm tại Techvify

Trong vai trò COO, ông Lê Hải chịu trách nhiệm trực tiếp toàn bộ hệ thống vận hành của Techvify, từ điều hành đội Chuyên gia giải pháp AI POD, phát triển kinh doanh thị trường toàn cầu, đến xây dựng hệ thống sản xuất tinh nhuệ, chất lượng cao làm hài lòng khách hàng. Ông sẽ hiện thực hóa tầm nhìn AI-Powered Enterprise Engineering Partner thành một hệ thống vận hành có thể nhân rộng cho mọi khách hàng ở các thị trường mà Techvify phục vụ.

Đặc biệt, ông Lê Hải sẽ tiếp tục mở rộng sự phát triển của Techvify đến các thị trường Mỹ, châu Âu, Hàn Quốc, Nhật Bản và Singapore, những thị trường mà ông đã có hơn hai thập kỷ kinh nghiệm trực tiếp xây dựng và vận hành. Kinh nghiệm phát triển thị trường, phụ trách vận hành và triển khai dự án cho các đơn vị quy mô lớn tại FPT chính là chất liệu để ông giải bài toán vận hành ở chuẩn doanh nghiệp toàn cầu của Techvify.

Xu thế: ITO và ODC truyền thống đang định hình lại trong kỷ nguyên AI

Việc một lãnh đạo có 23 năm kinh nghiệm vận hành công ty IT lớn quy mô toàn cầu như ông Lê Hải chuyển sang một công ty được xây dựng trên tầm nhìn AI-Powered Enterprise Engineering Partner phản ánh đúng làn sóng tái cấu trúc đang diễn ra trên thị trường dịch vụ công nghệ toàn cầu.

Các mô hình IT Outsourcing (ITO) và Offshore Development Center (ODC) truyền thống, vốn được xây dựng trên lợi thế chi phí và quy mô nhân lực, đang buộc phải thích nghi với một thực tế mới: khách hàng doanh nghiệp không còn tìm kiếm nhân công, mà tìm kiếm đối tác có khả năng cam kết kết quả đầu ra đo lường được, vận hành tin cậy với mức độ quản trị và bảo mật đạt chuẩn doanh nghiệp, đồng thời sở hữu năng lực triển khai nhanh ở quy mô lớn. Đây chính là chuẩn mực mà Techvify hướng đến, và cũng là lý do công ty mời một lãnh đạo có chiều sâu vận hành ở quy mô toàn cầu như ông Lê Hải về đội ngũ.

Tiếng nói từ lãnh đạo

Ông Harry Hiếu Nguyễn, Tổng Giám đốc Techvify, công bố bổ nhiệm ông Lê Hải vào vị trí COO

Ông Harry Hiếu Nguyễn, Tổng Giám đốc Techvify, chia sẻ: "Techvify đang ở giai đoạn tăng trưởng quan trọng nhất từ trước đến nay, với tầm nhìn trở thành AI-Powered Enterprise Engineering Partner hàng đầu trong kỷ nguyên AI. Để hiện thực hóa tầm nhìn này ở quy mô doanh nghiệp toàn cầu, chúng tôi cần một lãnh đạo vận hành tầm cỡ, đã từng làm điều tương tự ở một tổ chức công nghệ Việt hàng đầu. Ông Lê Hải chính là chìa khoá đó. Hành trình ông Hải đưa FPT Châu Âu thành một trụ cột vững chắc của FPT, với hàng loạt khách hàng doanh nghiệp lớn và chi nhánh mới khắp châu Âu, chính là minh chứng rõ nhất cho năng lực vận hành ở chuẩn mực mà chúng tôi đang hướng tới."

Về phần mình, ông Lê Hải chia sẻ: "Sau 23 năm trong ngành dịch vụ công nghệ, tôi tin rằng giai đoạn tới của ngành sẽ không thuộc về các mô hình ITO và ODC truyền thống, mà thuộc về những công ty có khả năng kết hợp năng lực kỹ thuật chuyên sâu với năng lực AI ngay trong quy trình phát triển. Techvify đã đi trước một bước với tầm nhìn AI-Powered Enterprise Engineering Partner, và đang ở đúng giai đoạn để biến tầm nhìn đó thành thực tế. Đây chính là cơ hội tốt nhất để Techvify bứt phá để vươn lên Top đầu trong lĩnh vực AI. Vai trò của tôi là kết hợp giữa kinh nghiệm và tài năng của các bạn trẻ, đầy nhiệt huyết, hoài bão để đưa Techvify lên 1 tầm cao mới."

Về Techvify

Techvify là công ty dịch vụ công nghệ Việt Nam, với tầm nhìn trở thành AI-Powered Enterprise Engineering Partner hàng đầu trong kỷ nguyên AI. Năm 2026 được xác định là năm bứt phá của Techvify, đánh dấu bước ngoặt trong hành trình quốc tế hóa của công ty. Với mạng lưới vận hành quy mô toàn cầu, 3 văn phòng tại Việt Nam, 2 tại Nhật Bản cùng hai văn phòng mới tại Singapore và Hàn Quốc, Techvify cung cấp dịch vụ kỹ thuật phần mềm tích hợp AI cho hơn 300 đối tác doanh nghiệp trải khắp châu Á, châu Âu, châu Úc và Bắc Mỹ, với cam kết vận hành tin cậy, đạt chuẩn quản trị và bảo mật doanh nghiệp.

Website: https://techvify.com/vn