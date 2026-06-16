PVTrans Pacific lần đầu được xếp hạng A, triển vọng ổn định bởi VIS Rating

Theo báo cáo công bố ngày 25/05/2026, Công ty Cổ phần Xếp hạng Tín nhiệm Đầu tư Việt Nam (VIS Rating) lần đầu xếp hạng tín nhiệm tổ chức phát hành dài hạn của PVP ở mức A, triển vọng ổn định.

Mức xếp hạng này phản ánh hồ sơ tín nhiệm độc lập "Trên Trung bình" theo khung đánh giá của tổ chức xếp hạng, được hỗ trợ bởi: khả năng sinh lời và hiệu quả hoạt động rất mạnh, đòn bẩy tài chính thận trọng, chỉ số bao phủ nợ tốt, hoạt động kinh doanh ổn định, cùng vị thế đáng kể trong chuỗi vận tải dầu khí nội địa.

Nguồn: VIS Rating

Đối với ngành vận tải dầu khí – lĩnh vực có tính cạnh tranh cao và tính chu kỳ lớn – việc đạt được mức xếp hạng A cho lần đầu đánh giá tín nhiệm là tín hiệu đáng chú ý, cho thấy nền tảng vận hành và quản trị tài chính của doanh nghiệp đã được thiết lập một cách bài bản.

Tăng trưởng doanh thu ấn tượng, chiến lược rõ ràng

Với tốc độ tăng trưởng bình quân hơn 20% trong 3 năm gần đây, doanh thu của PVP đã tăng từ khoảng 1,5 nghìn tỷ đồng lên gần 2,5 nghìn tỷ đồng, khẳng định hiệu quả trong chiến lược phát triển và khả năng tận dụng cơ hội từ thị trường vận tải dầu khí. Trong thời gian tới, động lực tăng trưởng của PVP đến từ chiến lược tập trung gia tăng tỷ trọng vận tải quốc tế – mảng hoạt động đóng góp khoảng 65–75% lợi nhuận gộp của Công ty, mở rộng đội tàu chuyên dụng, đa dạng hóa các lĩnh vực kinh doanh liên quan đến vận tải dầu khí, FSO và thương mại năng lượng.

Trên cơ sở đánh giá tích cực về triển vọng của thị trường cước vận tải và chiến lược mở rộng đội tàu của PVP, VIS Rating dự báo doanh thu của Công ty có thể tiếp tục duy trì đà tăng trưởng lần lượt ở mức 20% và 11% trong giai đoạn 2026–2027.

Hiệu quả sinh lời thuộc nhóm nổi bật ngành

Một trong những điểm sáng nổi bật trong báo cáo là khả năng sinh lời của PVP. Trong 3 năm gần nhất, biên EBITDA duy trì ở mức 30–40%, thuộc nhóm cao trong ngành vận tải biển. Kết quả này đến từ: hiệu suất khai thác tàu cao, chiến lược vận hành linh hoạt (kết hợp cho thuê định hạn, spot và khai thác trong pool) cũng như khả năng kiểm soát chi phí tốt. Xét về trung hạn, VIS Rating nhận định biên EBITDA có thể duy trì quanh 35%, dù cơ cấu doanh thu chuyển dịch sang vận tải quốc tế – lĩnh vực chịu biến động cước lớn hơn.

Nền tảng tài chính vững – "bệ đỡ" cho chu kỳ đầu tư mới

Một điểm cộng lớn của PVP là chính sách tài chính thận trọng. Trong 3 năm gần đây, nợ/vốn chủ sở hữu < 50%, nợ/EBITDA < 1,5 lần. Đặc biệt, tại thời điểm cuối năm 2025, Tiền và tiền gửi đạt 1,3 nghìn tỷ đồng, tương đương 42% tổng tài sản, gần gấp đôi dư nợ vay. VIS Rating đánh giá rủi ro thanh khoản của PVP là thấp, nhờ dòng tiền ổn định và cấu trúc vốn an toàn.

Với chiến lược rõ ràng và nền tảng tài chính vững chắc, PVP đang đứng trước cơ hội chuyển mình từ một doanh nghiệp quy mô trung bình trở thành một nhà vận tải dầu khí khu vực có sức cạnh tranh cao.

Nếu ví thị trường hiện tại là "cơn sóng lớn" của ngành vận tải dầu khí, thì PVTrans Pacific đang ở đúng vị trí của một doanh nghiệp đã chuẩn bị đủ lâu để sẵn sàng lướt sóng.

Việc được xếp hạng tín nhiệm mức A không chỉ là một cột mốc mang tính kỹ thuật, mà còn là "tấm hộ chiếu niềm tin" giúp doanh nghiệp tiếp cận tốt hơn với vốn, đối tác và các cơ hội lớn hơn trong tương lai.

Trong trung hạn, nếu duy trì được kỷ luật tài chính và tận dụng hiệu quả chu kỳ thị trường, PVP hoàn toàn có thể bước ra khỏi "vùng an toàn" để trở thành một trong những trụ cột vận tải dầu khí đáng chú ý của Việt Nam trên thị trường quốc tế.