CEO Hà Văn Tuyển: MICE Tourism có thể thành 'mỏ vàng' mới của du lịch Việt

Theo ông Hà Văn Tuyển, Tổng Giám đốc Ocean Group, đây là thời điểm thuận lợi để Việt Nam gia tăng sức cạnh tranh và từng bước trở thành điểm đến MICE hàng đầu khu vực.

Sau giai đoạn phục hồi mạnh mẽ của ngành du lịch, nhu cầu tổ chức hội nghị khách hàng, du lịch khen thưởng, hội thảo chuyên ngành hay các chương trình team building của doanh nghiệp đang gia tăng đáng kể. Xu hướng này phản ánh sự thay đổi trong tư duy quản trị khi doanh nghiệp ngày càng chú trọng đến trải nghiệm nhân sự và xây dựng văn hóa nội bộ.

Ông Hà Văn Tuyển cho rằng các doanh nghiệp hiện không còn xem những chuyến đi du lịch đơn thuần là hoạt động phúc lợi.

"Doanh nghiệp ngày nay mong muốn mỗi chương trình trở thành công cụ kết nối đội ngũ, tri ân khách hàng và góp phần nâng cao hiệu quả kinh doanh", ông nói.

Không còn là sân chơi của các tập đoàn lớn

Nếu trước đây MICE chủ yếu gắn với các tập đoàn đa quốc gia hoặc doanh nghiệp quy mô lớn, thì hiện nay nhu cầu đã lan rộng sang khối doanh nghiệp vừa và nhỏ.

Theo ghi nhận từ Ocean Group, ngày càng nhiều doanh nghiệp sẵn sàng đầu tư cho các chương trình hội nghị khách hàng, du lịch khen thưởng và hoạt động gắn kết nhân sự. Sau đại dịch, yếu tố con người được xem là nền tảng cho sự phát triển bền vững, khiến MICE dần trở thành một phần trong chiến lược quản trị thay vì chỉ là hoạt động mang tính khích lệ tinh thần.

"Trước đây doanh nghiệp quan tâm nhiều đến chi phí tổ chức. Hiện nay họ chú trọng hơn tới giá trị chương trình mang lại sau khi kết thúc", ông Hà Văn Tuyển nhận định.

CEO Hà Văn Tuyển cho rằng MICE sẽ là động lực tăng trưởng mới của du lịch Việt

Việt Nam sở hữu nhiều lợi thế

Theo các chuyên gia, Việt Nam là một trong những thị trường có nhiều điều kiện thuận lợi để phát triển du lịch MICE. Bên cạnh hệ sinh thái du lịch đa dạng, hạ tầng lưu trú và trung tâm hội nghị tại nhiều địa phương đang được đầu tư mạnh mẽ.

Những điểm đến như Vịnh Hạ Long, Đà Nẵng, Nha Trang, Phú Quốc hay Huế đang trở thành lựa chọn phổ biến cho các chương trình kết hợp hội nghị và nghỉ dưỡng.

Theo ông Hà Văn Tuyển, lợi thế của Việt Nam nằm ở sự đa dạng về cảnh quan, văn hóa và hệ thống nghỉ dưỡng cao cấp.

"Không nhiều quốc gia trong khu vực sở hữu đồng thời biển, núi, di sản văn hóa và hạ tầng du lịch phát triển như Việt Nam. Đây là nền tảng để xây dựng các sản phẩm MICE khác biệt và giàu trải nghiệm", ông cho biết.

Bên cạnh đó, chi phí tổ chức cạnh tranh cũng được xem là yếu tố giúp Việt Nam có cơ hội thu hút các đoàn khách quốc tế trong tương lai.

Tạo giá trị cho nhiều ngành kinh tế

Theo CEO Ocean Group, giá trị của MICE không chỉ nằm ở doanh thu từ một sự kiện riêng lẻ mà còn ở khả năng tạo hiệu ứng lan tỏa cho toàn bộ hệ sinh thái dịch vụ.

Một chương trình hội nghị kết hợp du lịch với hàng nghìn khách tham dự có thể tạo nguồn thu cho khách sạn, nhà hàng, vận tải, điểm tham quan, đơn vị tổ chức sự kiện và các doanh nghiệp truyền thông.

Đây cũng là lý do nhiều quốc gia như Singapore, Thái Lan hay Hàn Quốc xem MICE là một trong những ngành kinh tế chiến lược.

"Việt Nam hoàn toàn có thể trở thành trung tâm MICE của khu vực nếu khai thác đúng tiềm năng và tiếp tục nâng cao chất lượng dịch vụ", ông Tuyển nói.

Bài toán nhân lực

Dù được đánh giá giàu triển vọng, thị trường MICE trong nước vẫn đối mặt với không ít thách thức. Trong đó, nguồn nhân lực chất lượng cao là một trong những vấn đề được nhiều doanh nghiệp quan tâm.

MICE đòi hỏi sự kết hợp giữa kiến thức du lịch, tổ chức sự kiện, truyền thông, logistics và quản trị khách hàng. Bên cạnh chuyên môn, ngoại ngữ, kỹ năng xử lý tình huống và kinh nghiệm vận hành thực tế cũng đóng vai trò quan trọng.

Theo ông Hà Văn Tuyển, để cạnh tranh với các thị trường phát triển trong khu vực, doanh nghiệp Việt Nam cần đầu tư nhiều hơn cho công tác đào tạo và chuẩn hóa quy trình vận hành.

Với sự tăng trưởng của khu vực kinh tế tư nhân cùng nhu cầu ngày càng lớn về xây dựng văn hóa doanh nghiệp, ông dự báo giai đoạn đến năm 2030 sẽ là thời kỳ bứt phá của MICE tại Việt Nam.

"MICE không chỉ là du lịch mà còn là cầu nối giữa kinh doanh, con người và thương hiệu. Khi doanh nghiệp ngày càng chú trọng trải nghiệm, phân khúc này sẽ trở thành động lực tăng trưởng quan trọng của ngành du lịch", ông nhận định.