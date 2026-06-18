CEO NVIDIA: AI có đang bị nhìn nhận sai như một mối đe dọa với ngành phần mềm?

Trong hơn một năm qua, không ít nhà đầu tư nghiêng về kịch bản thứ hai. Lập luận khá đơn giản: khi AI có thể tự viết mã, tự động hóa nhiều quy trình phát triển phần mềm và giúp doanh nghiệp vận hành với ít nhân sự hơn, nhu cầu đối với các công ty phần mềm và dịch vụ CNTT sẽ suy giảm.

Tuy nhiên, phát biểu gần đây của CEO NVIDIA Jensen Huang lại đưa ra góc nhìn hoàn toàn khác. Theo ông, đây là "thời điểm tuyệt vời để trở thành một công ty phần mềm". Nhận định này đang thu hút sự chú ý bởi nó đi ngược lại một trong những nỗi lo lớn nhất của thị trường hiện nay.

AI không làm giảm nhu cầu phần mềm, mà làm tăng nhu cầu ứng dụng

Điều thường bị bỏ qua trong các cuộc tranh luận về AI là phần lớn giá trị kinh doanh không nằm ở mô hình AI mà nằm ở việc đưa công nghệ vào vận hành thực tế.

Một mô hình AI có thể tạo ra đoạn mã trong vài giây, nhưng doanh nghiệp vẫn cần xây dựng ứng dụng, tích hợp với hệ thống hiện có, quản trị dữ liệu, bảo mật, giám sát vận hành và đáp ứng các yêu cầu tuân thủ.

Nói cách khác, AI có thể làm giảm chi phí tạo ra phần mềm, nhưng đồng thời lại làm tăng số lượng phần mềm được tạo ra và triển khai.

Lịch sử ngành công nghệ từng nhiều lần chứng minh quy luật này. Điện toán đám mây, internet hay điện thoại thông minh đều từng được dự báo sẽ làm giảm nhu cầu đối với một số dịch vụ công nghệ truyền thống. Thực tế, mỗi làn sóng công nghệ mới lại tạo ra thêm nhiều nhu cầu triển khai, tích hợp và vận hành hơn trước.

Giá trị đang dịch chuyển từ "viết phần mềm" sang "triển khai AI"

Trong giai đoạn đầu của cuộc đua AI, phần lớn giá trị thuộc về những doanh nghiệp xây dựng hạ tầng và mô hình nền tảng như NVIDIA, OpenAI hay Anthropic.

Tuy nhiên khi công nghệ dần trưởng thành, bài toán của doanh nghiệp bắt đầu thay đổi.

Thay vì hỏi AI có thể làm gì, các lãnh đạo doanh nghiệp đang hỏi làm thế nào để ứng dụng AI nhằm giảm chi phí, tăng năng suất và tạo ra doanh thu mới.

Đây là lúc nhu cầu về tư vấn, tích hợp hệ thống, quản trị dữ liệu, chuyển đổi quy trình và triển khai AI quy mô lớn bắt đầu gia tăng.

Nói cách khác, giá trị đang dịch chuyển từ việc xây dựng mô hình AI sang khả năng đưa AI vào hoạt động thực tế trong doanh nghiệp.

AI có thể tạo ra làn sóng hiện đại hóa hệ thống CNTT lớn nhất trong nhiều năm

Một thực tế khác đang ngày càng rõ ràng là phần lớn doanh nghiệp hiện nay chưa sẵn sàng cho AI.

Dữ liệu phân tán, hệ thống cũ kỹ, hạ tầng CNTT được xây dựng từ nhiều năm trước và quy trình vận hành thiếu chuẩn hóa đang trở thành rào cản lớn đối với việc triển khai AI.

Muốn ứng dụng AI hiệu quả, doanh nghiệp thường phải: Làm sạch và chuẩn hóa dữ liệu; Chuyển đổi hạ tầng lên cloud; Nâng cấp hoặc thay thế các hệ thống cũ và Chuẩn hóa quy trình vận hành.

Điều đó khiến AI không thay thế chuyển đổi số mà ngược lại đang thúc đẩy một chu kỳ đầu tư CNTT mới trên phạm vi toàn cầu. Nhiều chuyên gia thậm chí cho rằng AI đang khiến nhu cầu hiện đại hóa hệ thống trở nên cấp bách hơn bao giờ hết.

Nhật Bản có thể là một trong những thị trường hưởng lợi lớn nhất

Một ví dụ điển hình là Nhật Bản. Nền kinh tế lớn thứ tư thế giới đang phải đối mặt đồng thời với tình trạng già hóa dân số, thiếu hụt nhân lực CNTT và áp lực nâng cao năng suất lao động.

Theo nhiều nghiên cứu, Nhật Bản có thể thiếu hàng trăm nghìn lao động công nghệ trong những năm tới. Trong bối cảnh đó, AI được xem là công cụ quan trọng giúp doanh nghiệp duy trì năng lực cạnh tranh.

Nhưng để AI hoạt động hiệu quả, doanh nghiệp vẫn phải đầu tư mạnh vào nâng cấp hệ thống CNTT, dữ liệu và quy trình vận hành. Điều này được dự báo sẽ kéo theo nhu cầu lớn đối với các nhà cung cấp dịch vụ công nghệ và chuyển đổi số.

Doanh nghiệp nào sẽ hưởng lợi nếu kịch bản của ông Jensen Huang trở thành hiện thực?

Nếu nhận định của CEO NVIDIA là chính xác, câu hỏi quan trọng không còn là liệu AI có thay thế các công ty công nghệ hay không. Câu hỏi cần đặt ra là doanh nghiệp nào đang chuẩn bị tốt nhất cho làn sóng triển khai AI quy mô lớn.

Tại Việt Nam, FPT là một trong những doanh nghiệp đang theo đuổi hướng đi này từ khá sớm.

Theo số liệu doanh nghiệp công bố, doanh thu chuyển đổi số hiện chiếm gần 50% doanh thu dịch vụ CNTT toàn cầu của FPT. Doanh thu từ AI và phân tích dữ liệu trong bốn tháng đầu năm 2026 tăng 83% so với cùng kỳ năm trước.

FPT đã xây dựng các AI Factory tại Việt Nam và Nhật Bản, đồng thời trở thành đối tác tích hợp hệ thống doanh nghiệp (ESI) đầu tiên tại Đông Nam Á đạt danh hiệu Frontier Partner – một trong những cấp độ đối tác cao nhất của Microsoft. Song song đó, tập đoàn đang đẩy mạnh chiến lược AI-First nhằm tích hợp AI vào toàn bộ hoạt động và danh mục dịch vụ.

Đáng chú ý, Nhật Bản hiện đóng góp khoảng một nửa doanh thu CNTT toàn cầu của FPT — thị trường được đánh giá có nhu cầu rất lớn về hiện đại hóa hệ thống và ứng dụng AI trong những năm tới.

Dĩ nhiên, AI không bảo đảm thành công cho bất kỳ doanh nghiệp nào. Tuy nhiên, nếu AI thực sự tạo ra một chu kỳ đầu tư công nghệ mới như ông Jensen Huang dự báo, những doanh nghiệp sở hữu năng lực triển khai, tích hợp và chuyển đổi số quy mô lớn có thể nằm trong nhóm hưởng lợi đáng chú ý nhất của giai đoạn tiếp theo.