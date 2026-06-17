KOHI: Khi doanh nghiệp cho nhân viên về sớm để chăm con mùa thi

Không chỉ dừng lại ở chế độ lương thưởng hay cơ hội phát triển nghề nghiệp, ngày càng nhiều người lao động tìm kiếm những doanh nghiệp thực sự quan tâm đến con người, thấu hiểu những áp lực trong cuộc sống và đồng hành cùng họ trên hành trình phát triển.

Tại KOHI – một trong những đơn vị đào tạo tiếng Nhật uy tín tại Việt Nam phủ sóng khắp 3 miền, triết lý "lấy con người làm trung tâm" không chỉ là khẩu hiệu mà đã trở thành văn hóa được duy trì và phát triển trong suốt hơn một thập kỷ hình thành.

Từ một trung tâm tiếng Nhật nhỏ đến môi trường làm việc đáng tự hào

Sau hơn 10 năm phát triển, KOHI đã trở thành hệ thống đào tạo tiếng Nhật có mặt tại nhiều tỉnh thành trên cả nước với hàng trăm nghìn học viên theo học 10 năm qua. Bên cạnh việc đầu tư vào chất lượng đào tạo, đội ngũ giáo viên và công nghệ giáo dục, doanh nghiệp này còn đặc biệt chú trọng xây dựng văn hóa nội bộ.

Theo đại diện KOHI, doanh nghiệp giáo dục muốn phát triển bền vững thì trước hết phải tạo ra một môi trường mà ở đó nhân sự được tôn trọng, được lắng nghe và được tạo điều kiện để phát triển toàn diện cả trong công việc lẫn cuộc sống.

"Người học là trung tâm của giáo dục, nhưng người tạo nên chất lượng giáo dục lại chính là đội ngũ nhân sự. Muốn mang lại những giá trị tốt đẹp cho học viên, trước tiên chúng tôi phải chăm sóc tốt cho những người đang đồng hành cùng KOHI mỗi ngày", đại diện doanh nghiệp chia sẻ.

Chính sách nhỏ nhưng mang ý nghĩa lớn

Mới đây, KOHI đã triển khai chính sách hỗ trợ đặc biệt dành cho cán bộ nhân viên nữ có con tham gia các kỳ thi cuối năm, thi chuyển cấp hoặc các kỳ thi quan trọng trong giai đoạn học tập.

Theo chính sách này, các nhân sự thuộc diện áp dụng được phép về sớm hơn 1 giờ làm việc mỗi ngày trong thời gian con tham gia kỳ thi. Điều đáng chú ý là toàn bộ quyền lợi, thu nhập và chế độ vẫn được đảm bảo theo quy định hiện hành.

Thoạt nhìn, đây có thể chỉ là một thay đổi nhỏ trong chính sách nhân sự. Tuy nhiên, với những người mẹ đang phải cân bằng giữa công việc và trách nhiệm gia đình, sự hỗ trợ này mang giá trị tinh thần rất lớn.

Những ngày con bước vào kỳ thi thường là khoảng thời gian áp lực không chỉ đối với học sinh mà còn với các bậc phụ huynh. Việc được tạo điều kiện để đưa đón, chăm sóc, động viên và đồng hành cùng con trong những cột mốc quan trọng giúp các nhân sự nữ yên tâm hơn trong công việc, đồng thời cảm nhận được sự quan tâm thực sự từ doanh nghiệp.

Theo nhiều nhân viên tại KOHI, điều khiến họ trân trọng không phải là giá trị vật chất của chính sách, mà là thông điệp phía sau nó: doanh nghiệp thấu hiểu những trách nhiệm và áp lực trong cuộc sống của mỗi cá nhân.

Xây dựng doanh nghiệp bằng sự thấu hiểu

Trong nhiều năm qua, KOHI luôn theo đuổi định hướng xây dựng một môi trường làm việc nhân văn, nơi mỗi cá nhân đều được xem là một phần quan trọng của tổ chức.

Tại đây, các hoạt động nội bộ không chỉ xoay quanh công việc mà còn hướng tới việc chăm sóc đời sống tinh thần của nhân viên. Từ các chương trình đào tạo phát triển bản thân, hoạt động gắn kết đội ngũ, đến những chính sách hỗ trợ gia đình, tất cả đều được xây dựng trên tinh thần đồng hành và sẻ chia.

Đại diện KOHI cho biết, doanh nghiệp luôn tin rằng phía sau mỗi nhân sự là một gia đình, một câu chuyện và những trách nhiệm riêng. Khi doanh nghiệp hiểu và chia sẻ được những điều đó, nhân viên sẽ có thêm động lực để cống hiến và phát triển lâu dài.

Chính sự quan tâm xuất phát từ những điều giản dị đã giúp KOHI xây dựng được đội ngũ nhân sự gắn bó, tận tâm và luôn sẵn sàng đồng hành cùng tổ chức trong những giai đoạn phát triển mới.

Văn hóa doanh nghiệp tạo nên sức mạnh cạnh tranh

Trong lĩnh vực giáo dục, chất lượng dịch vụ không chỉ được quyết định bởi giáo trình hay cơ sở vật chất mà còn đến từ chính con người.

Một đội ngũ nhân sự hạnh phúc, được tôn trọng và có động lực làm việc sẽ tạo ra những trải nghiệm tích cực cho học viên. Đây cũng chính là lý do KOHI xem việc đầu tư cho văn hóa doanh nghiệp là một trong những chiến lược phát triển dài hạn.

Những giá trị cốt lõi như Nhân văn – Thấu hiểu – Đồng hành – Phát triển không chỉ xuất hiện trên các tài liệu nội bộ mà được cụ thể hóa bằng những hành động và chính sách thực tế.

Trong bối cảnh nhiều doanh nghiệp đang đối mặt với bài toán giữ chân nhân tài, KOHI lựa chọn cách xây dựng niềm tin từ những điều gần gũi nhất. Bởi doanh nghiệp hiểu rằng sự gắn kết bền vững không đến từ những khẩu hiệu đẹp, mà được hình thành từ sự quan tâm chân thành mỗi ngày.

Hướng tới sự phát triển bền vững

Sau hơn một thập kỷ phát triển, KOHI không chỉ đặt mục tiêu trở thành hệ thống đào tạo tiếng Nhật hàng đầu mà còn mong muốn xây dựng hình ảnh một doanh nghiệp giáo dục kiểu mẫu, nơi con người được đặt ở vị trí trung tâm của mọi quyết định.

Những chính sách như hỗ trợ nhân viên nữ có con tham gia kỳ thi là minh chứng cho cách KOHI hiện thực hóa triết lý phát triển bền vững của mình.

Khi doanh nghiệp biết quan tâm đến hạnh phúc của nhân sự, nhân sự sẽ tạo ra giá trị cho học viên. Khi học viên nhận được những trải nghiệm tích cực, thương hiệu sẽ tiếp tục phát triển. Đó chính là vòng tròn giá trị mà KOHI đang kiên trì xây dựng.

Trong hành trình ấy, thành công không chỉ được đo bằng quy mô hay doanh thu, mà còn được đo bằng số lượng những con người cảm thấy hạnh phúc khi đồng hành cùng tổ chức. Và đó cũng chính là nền tảng vững chắc để KOHI tiếp tục phát triển trong tương lai.