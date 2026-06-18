Dịch vụ cứu hộ ô tô VETC hướng tới tiêu chuẩn chuyên nghiệp trên toàn quốc

Gói Cứu hộ toàn quốc VETC 24/7 không chỉ mang đến sự tiện lợi, minh bạch mà còn giúp khách hàng tối ưu trải nghiệm, an tâm hơn trong cuộc sống hiện đại.

VETC - khẳng định tên tuổi trên thị trường cứu hộ Việt Nam

Sau một thời gian vận hành thử nghiệm, VTEC đã chính thức cho ra mắt dịch vụ cứu hộ toàn quốc trên ứng dụng VETC. Với mạng lưới khách hàng khổng lồ cùng nền tảng công nghệ quản lý vận hành tối ưu, việc VETC mở rộng sang mảng dịch vụ cứu hộ ô tô được giới chuyên môn đánh giá là một bước đi hoàn toàn logic và mang tính chiến lược.

Không dừng lại ở việc giúp xe qua trạm nhanh chóng, VETC mong muốn mang lại sự an toàn, thông suốt trọn vẹn trong hành trình của khách hàng. Với mạng lưới phủ sóng kỷ lục gần 300 xe cứu hộ rộng khắp 34 tỉnh thành, VETC đã thiết lập nên "vùng xanh an toàn" trên các tuyến cao tốc, quốc lộ trọng điểm. Sự gia nhập của "ông lớn" công nghệ giao thông này hứa hẹn mang đến làn gió mới, giúp giải quyết các bất cập còn tồn đọng của thị trường cứu hộ truyền thống.

Định nghĩa "cứu hộ chuyên nghiệp" theo tiêu chuẩn VETC

Khi số lượng ô tô tăng nhanh, hạ tầng giao thông ngày càng hiện đại, nhu cầu cứu hộ trở thành phần tất yếu của hành trình. Để thực hiện hóa mục tiêu thay đổi diện mạo ngành cứu hộ, VETC đã được đầu tư bài bản từ nền tảng công nghệ đến quy trình vận hành thực tế. Trung tâm Cứu hộ toàn quốc VETC 24/7 được xem là mảnh ghép hoàn thiện hệ sinh thái giao thông thông minh của Tasco, tạo nên sự thay đổi căn bản trong cách vận hành thị trường xe cứu hộ.

Minh bạch hóa và tiêu chuẩn hóa chi phí

Điểm cộng lớn nhất của mô hình cứu hộ VETC nằm ở sự minh bạch về giá. Với VETC, mọi chi phí đều được cấu hình rõ ràng, hiển thị trực quan trên ứng dụng trước khi khách hàng bấm nút gọi cứu hộ.

VETC cung cấp cả gói cứu hộ và dịch vụ cứu hộ khẩn cấp, giúp chủ phương tiện dễ dàng lựa chọn hình thức hỗ trợ phù hợp với nhu cầu thực tế. Dù cần sự bảo vệ dài hạn hay hỗ trợ tức thời khi gặp sự cố trên đường, khách hàng đều có thể tiếp cận dịch vụ cứu hộ 24/7 thông qua hệ thống vận hành và mạng lưới đối tác của VETC trên toàn quốc.

Quy trình cứu hộ nhanh chóng

Tận dụng lợi thế từ nền tảng công nghệ sẵn có, VETC đã số hóa toàn bộ quy trình cứu hộ. Khách hàng cũng thuận tiện theo dõi lộ trình di chuyển của xe cứu hộ trong thời gian thực một cách dễ dàng. Thời gian phục vụ 24/7 và cam kết phản hồi phương án trong vòng 15 phút. Từ đó, dịch vụ đem đến cho khách hàng trải nghiệm luôn được đồng hành kịp thời, đúng lúc.

Mạng lưới cứu hộ liên kết chặt chẽ

Dịch vụ cứu hộ của VETC được triển khai với sự hợp tác của hơn 100 doanh nghiệp bảo hiểm và đại lý ô tô hàng đầu. Tất cả các đơn vị tham gia hệ thống đều phải trải qua quy trình kiểm duyệt nghiêm ngặt về năng lực kỹ thuật, trang thiết bị cẩu kéo hiện đại và tác phong phục vụ.

Thông qua nền tảng công nghệ, doanh nghiệp có thể từng bước thiết lập các tiêu chí về giá, thời gian phản hồi và chất lượng dịch vụ, đồng thời điều phối lực lượng theo thời gian thực dựa trên dữ liệu. Các thao tác từ việc kích bình ắc quy, xử lý lốp cho đến việc cẩu kéo xe đều được thực hiện chuẩn xác, đảm bảo tính an toàn tuyệt đối cho tài sản của khách hàng.

Đa dạng các hạng mục cứu hộ chuyên nghiệp

Dịch vụ cứu hộ 24/7 của VETC cung cấp đa dạng các dịch vụ cơ bản cần thiết như:

Dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật tại chỗ: kích bình ắc quy khi xe không nổ máy, thay lốp dự phòng khi gặp sự cố lốp, cung cấp nhiên liệu khẩn cẩn (xăng, dầu, nước làm mát…).

Cứu hộ ắc quy/Lốp lưu động: kích bình ắc quy khi xe không nổ máy, thay lốp dự phòng nhanh chóng bằng thiết bị chuyên dụng.

Hỗ trợ nhiên liệu khẩn cấp: cung cấp xăng, dầu, nước làm mát… tại chỗ giúp xe di chuyển đến trạm gần nhất.

Sửa chữa nhanh tại hiện trường: Khắc phục các lỗi kỹ thuật cơ bản dưới sự thực hiện của kỹ thuật viên lành nghề.

Cứu hộ xe kéo: cung cấp hệ thống xe sàn trượt, xe kéo hiện đại hỗ trợ kéo, chở xe đến garage, điểm dịch vụ chính hãng gần nhất.

Với việc gia nhập thị trường cứu hộ ô tô 24/7, VETC đang từng bước hoàn thiện hệ sinh thái thông minh dành cho người sở hữu ô tô tại Việt Nam. Liên hệ ngay để được giải đáp chi tiết về các dịch vụ.

Thông tin liên hệ khi cần cứu hộ ô tô:

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