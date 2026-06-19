Petrolimex Aviation và Sun Phuquoc Airways ký MOU về tiêu thụ SAF

Sự kiện là diễn đàn trao đổi chuyên sâu giữa hai doanh nghiệp nhằm tăng cường phối hợp trong hoạt động khai thác, cung ứng nhiên liệu hàng không; đồng thời chia sẻ định hướng phát triển, yêu cầu vận hành và các giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ trong bối cảnh ngành hàng không Việt Nam đang phục hồi mạnh mẽ và bước vào giai đoạn tăng trưởng mới.

Tham dự hội thảo có lãnh đạo và cán bộ chủ chốt của hai đơn vị. Về phía Petrolimex Aviation có ông Phạm Huy Thông – Chủ tịch Hội đồng quản trị; ông Nguyễn Văn Học – Ủy viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc; cùng Ban Tổng Giám đốc và lãnh đạo các phòng, ban, chi nhánh trực thuộc. Về phía Sun PhuQuoc Airways có ông Nguyễn Mạnh Quân – Tổng Giám đốc; ông Đào Đức Vũ – Phó Tổng Giám đốc cùng đại diện các đơn vị chuyên môn của hãng.

Phát biểu khai mạc hội thảo, đại diện Petrolimex Aviation khẳng định vai trò đặc biệt quan trọng của nhiên liệu hàng không trong chuỗi giá trị vận hành của ngành hàng không. Với gần hai thập kỷ phát triển, Petrolimex Aviation hiện chiếm hơn 30% thị phần nhiên liệu hàng không tại Việt Nam, không ngừng đầu tư cơ sở vật chất, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và áp dụng các tiêu chuẩn quốc tế trong quản lý, vận hành nhằm bảo đảm chất lượng, an toàn và hiệu quả cho các hãng hàng không.

Về phía Sun PhuQuoc Airways, ông Đào Đức Vũ – Phó Tổng Giám đốc đã chia sẻ những định hướng phát triển của hãng trong giai đoạn tới, đặc biệt là kế hoạch mở rộng mạng bay và nâng cao chất lượng dịch vụ, qua đó bày tỏ kỳ vọng về mối quan hệ hợp tác lâu dài, hiệu quả với Petrolimex Aviation.

Trong khuôn khổ chương trình, các chuyên gia của hai đơn vị đã trình bày nhiều tham luận chuyên đề quan trọng liên quan đến thị trường nhiên liệu hàng không, chiến lược phát triển mạng bay, hệ thống kiểm soát chất lượng và an toàn tra nạp nhiên liệu theo các tiêu chuẩn quốc tế JIG và AFQRJOS. Các nội dung trình bày đã cung cấp góc nhìn toàn diện về xu hướng phát triển của ngành, đồng thời làm rõ những yêu cầu ngày càng cao đối với hoạt động cung ứng nhiên liệu hàng không trong bối cảnh thị trường đang tăng trưởng mạnh. Bên cạnh các tham luận chuyên đề, hội thảo còn dành thời lượng đáng kể cho phiên thảo luận mở với chủ đề "Phối hợp vận hành và nâng cao chất lượng dịch vụ cung ứng nhiên liệu hàng không".

Đại diện hai bên đã trao đổi thẳng thắn về những yêu cầu thực tiễn trong hoạt động khai thác, các khó khăn cần phối hợp tháo gỡ cũng như các giải pháp nhằm tối ưu hóa hiệu quả vận hành, nâng cao chất lượng dịch vụ và gia tăng giá trị cho khách hàng. Điểm nhấn nổi bật của chương trình là lễ ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác (MOU) về cung cấp và sử dụng nhiên liệu hàng không bền vững (SAF) giữa Petrolimex Aviation và Sun PhuQuoc Airways.

Đây được xem là dấu mốc quan trọng trong quan hệ hợp tác giữa hai doanh nghiệp, đồng thời thể hiện cam kết chung đối với mục tiêu phát triển hàng không xanh, giảm phát thải khí carbon và đồng hành cùng chủ trương của Chính phủ về đưa phát thải ròng về mức "0" vào năm 2050 theo cam kết tại COP26. Biên bản ghi nhớ không chỉ mở ra cơ hội hợp tác trong lĩnh vực cung ứng nhiên liệu hàng không bền vững mà còn khẳng định quyết tâm của hai bên trong việc phát huy thế mạnh, tăng cường phối hợp và xây dựng nền tảng hợp tác lâu dài, bền vững, đáp ứng yêu cầu phát triển của ngành hàng không trong tương lai.

Ảnh lễ ký kết MOU về nhiên liệu hàng không bền vững (SAF)

Đánh giá về kết quả chương trình, ông Nguyễn Văn Học – Tổng Giám đốc Petrolimex Aviation cho rằng hội thảo đã hoàn thành mục tiêu đề ra khi tạo được diễn đàn trao đổi thực chất, cởi mở và hiệu quả giữa các đơn vị chuyên môn của hai doanh nghiệp.

Ông Nguyễn Văn Học – Tổng Giám đốc Petrolimex Aviation phát biểu tại hội thảo

Theo ông, những nội dung được chia sẻ tại hội thảo không chỉ giúp tăng cường sự thấu hiểu về quy trình vận hành, các yêu cầu kỹ thuật và định hướng phát triển của mỗi bên mà còn góp phần lan tỏa văn hóa an toàn, chất lượng và tinh thần hợp tác trong toàn bộ chuỗi cung ứng nhiên liệu hàng không. Ông Nguyễn Văn Học nhấn mạnh, những kết quả đạt được tại hội thảo sẽ là nền tảng quan trọng để Petrolimex Aviation và Sun PhuQuoc Airways tiếp tục mở rộng hợp tác, nâng cao hiệu quả hoạt động và cùng hướng tới các mục tiêu phát triển bền vững trong tương lai.

Đồng quan điểm, ông Nguyễn Mạnh Quân – Tổng Giám đốc Sun PhuQuoc Airways đánh giá cao công tác tổ chức cũng như sự chuẩn bị chuyên nghiệp, chu đáo của Petrolimex Aviation. Theo ông, các nội dung trao đổi tại hội thảo đã mang lại nhiều giá trị thiết thực cho hoạt động khai thác của hãng, đồng thời mở ra thêm những cơ hội hợp tác mới giữa hai doanh nghiệp. Đặc biệt, ông Nguyễn Mạnh Quân đề xuất hai bên không chỉ dừng lại ở mối quan hệ hợp tác trong lĩnh vực cung ứng nhiên liệu hàng không mà cần nghiên cứu mở rộng phạm vi hợp tác toàn diện hơn giữa hai tập đoàn trên cơ sở phát huy thế mạnh, nguồn lực và hệ sinh thái dịch vụ của mỗi bên. Theo ông, đây sẽ là định hướng quan trọng nhằm tạo ra các giá trị cộng hưởng, nâng cao năng lực cạnh tranh, đồng thời đóng góp tích cực cho sự phát triển của ngành hàng không và nền kinh tế Việt Nam.

Ông Nguyễn Mạnh Quân – Tổng Giám đốc Sun PhuQuoc Airways phát biểu tại hội thảo

Phát biểu bế mạc hội thảo, ông Phạm Huy Thông – Chủ tịch Hội đồng quản trị Petrolimex Aviation đánh giá cao tinh thần làm việc trách nhiệm, thẳng thắn và hiệu quả của các đại biểu tham dự. Ông ghi nhận những kết quả tích cực mà hai bên đã đạt được thông qua các nội dung trao đổi, thảo luận và khẳng định sự đồng thuận cao giữa Petrolimex Aviation và Sun PhuQuoc Airways đối với các định hướng hợp tác trong thời gian tới.

Ông Phạm Huy Thông – Chủ tịch HĐQT Petrolimex Aviation phát biểu bế mạc tại hội thảo

Theo ông Phạm Huy Thông, đây là nền tảng quan trọng để thúc đẩy mối quan hệ hợp tác giữa hai bên ngày càng thực chất, hiệu quả và bền vững hơn. Kết thúc hội thảo, ông đề nghị hai doanh nghiệp tiếp tục nghiên cứu, xây dựng các chương trình phối hợp cụ thể, tăng cường trao đổi thông tin, phát huy thế mạnh của mỗi bên nhằm nâng tầm quan hệ hợp tác chiến lược lên một tầm cao mới, từng bước hiện thực hóa các cam kết ban đầu thành những kết quả hợp tác thiết thực, mang lại giá trị vượt bậc cho cả hai doanh nghiệp.

Lãnh đạo hai bên đều bày tỏ tin tưởng rằng, với tinh thần đồng hành, chia sẻ và cùng phát triển, quan hệ hợp tác giữa Petrolimex Aviation và Sun PhuQuoc Airways sẽ tiếp tục được củng cố và mở rộng, góp phần nâng cao chất lượng, an toàn và hiệu quả trong chuỗi cung ứng nhiên liệu hàng không, đáp ứng yêu cầu phát triển của ngành hàng không Việt Nam trong giai đoạn mới.

Khép lại trong không khí cởi mở, hợp tác và thành công tốt đẹp, hội thảo không chỉ tạo diễn đàn trao đổi chuyên môn sâu sắc giữa hai doanh nghiệp mà còn mở ra những triển vọng hợp tác mới trong các lĩnh vực chiến lược, đặc biệt là nhiên liệu hàng không bền vững (SAF). Những kết quả đạt được từ chương trình được kỳ vọng sẽ trở thành nền tảng để Petrolimex Aviation và Sun PhuQuoc Airways tiếp tục đồng hành, hướng tới mục tiêu phát triển bền vững và đóng góp tích cực cho sự tăng trưởng của ngành hàng không Việt Nam trong những năm tới.