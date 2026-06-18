VPBank Super Account: Một tài khoản – đa lợi ích, tối ưu sinh lời tới 6%

Dù bạn là khách hàng cá nhân đang tìm kiếm giải pháp chi tiêu sinh lời, hay chủ hộ kinh doanh cần một "trợ lý" tài chính thông minh, tài khoản VPBank đều mang đến những đặc quyền tối ưu, giúp dòng tiền luôn vận động và sinh lời mỗi ngày.

Một điểm chạm cho mọi nhu cầu cá nhân

Với khách hàng cá nhân, VPBank Super Account mang đến trải nghiệm thanh toán hiện đại và liền mạch với đa dạng hình thức thanh toán chạm. Người dùng có thể dễ dàng trải nghiệm thanh toán chạm từ tài khoản (Pay By Account) hoặc quét mã QR để thanh toán nhanh chóng chỉ trong vài giây, không cần tiền mặt hay thẻ vật lý.

VPBank Super Account – điểm chạm cho mọi nhu cầu cá nhân

Bên cạnh đó, kho voucher Hoàn tiền thịnh vượng, chương trình khuyến mãi hoàn tiền, tích điểm khi chi tiêu tích hợp trong ứng dụng VPBank NEO sẽ giúp khách hàng biến mỗi giao dịch hàng ngày thành những khoảnh khắc thú vị.

Có thể nói, VPBank Super Account giúp khách hàng tối ưu chí phí và quản lý tài chính hiệu quả hơn bởi mọi giao dịch trong cuộc sống từ chuyển tiền, nhận tiền, thanh toán cho tới gửi tiết kiệm hay cách để tiền nhàn rỗi sinh lời, thậm chí còn có điểm thưởng để chi tiêu đổi quà đều được tài khoản VPBank thiết kế riêng cho từng cá nhân.

"Cánh tay phải" cho Hộ kinh doanh

Thấu hiểu nhóm nhóm khách hàng là cá nhân kinh doanh hoặc hộ kinh doanh cần những giải pháp đặc thù hơn, VPBank không chỉ cung cấp các tiện ích thanh toán thông thường mà còn tích hợp các công cụ quản lý chuyên sâu, giúp tối ưu hóa việc vận hành và thúc đẩy doanh thu.

Trong đó, nổi bật là loa soundbox thông báo giao dịch, giúp chủ cửa hàng kiểm soát tiền vào theo thời gian thực, xác nhận thanh toán tức thì mà không cần kiểm tra điện thoại liên tục.

Nhiều giải pháp chuyên biệt được "may đo" phù hợp với hộ kinh doanh

Bên cạnh đó, với tính năng Hoàn tiền thịnh vượng, chủ hộ kinh doanh có thể chủ động tạo các chương trình ưu đãi, khuyến mại ngay trên ứng dụng để thu hút khách hàng mới và chăm sóc khách hàng thân thiết mà không mất bất kỳ chi phí nào.

Nhằm tiết kiệm nguồn vốn đầu tư cho công nghệ, VPBank cũng xây dựng giải pháp NEO Accept – giải pháp chấp nhận thanh toán thẻ qua điện thoại, giúp giảm chi phí đầu tư hạ tầng nhưng vẫn đảm bảo sự chuyên nghiệp, tiện lợi cho chủ quán.

Một ưu điểm nổi bật mà Super Account mang lại cho chủ hộ kinh doanh chính là việc chủ cửa hàng có thể thuận tiện kết nối với Etax Mobile, chủ động kê khai thuế trực tiếp và minh bạch nguồn thu.

Từ "giữ tiền" sang "giúp tiền sinh lời mỗi ngày"

Sự linh hoạt trong thiết kế đã giúp Super Account trở thành một tài khoản phù hợp với nhiều nhu cầu khác nhau, từ chi tiêu cá nhân hằng ngày đến vận hành kinh doanh. Tuy nhiên, điểm khác biệt lớn nhất giúp sản phẩm này nổi bật trên thị trường lại nằm ở khả năng tối ưu sinh lời vượt trội.

Với công cụ Super Sinh Lời, số dư trong tài khoản có thể được tối ưu để sinh lời tự động mỗi ngày với lợi suất lên tới 6%/năm, mà người dùng vẫn có thể sử dụng tiền linh hoạt khi cần. Giải pháp này giúp loại bỏ sự bất tiện khi phân tán dòng tiền tại nhiều tài khoản hay nhiều ví, đồng thời giúp mọi khoản tiền nhàn rỗi – dù lớn hay nhỏ – đều có cơ hội tạo ra giá trị.

Super Sinh lời giúp tối ưu lợi suất cho dòng tiền nhàn rỗi tới 6%

Đại diện VPBank cho biết: "Với định hướng không ngừng đổi mới để mang lại giá trị tối ưu cho khách hàng, thời gian qua, VPBank đã nâng cấp, ra mắt thêm nhiều tính năng mới tích hợp trong tài khoản để có thể đáp ứng đa dạng nhu cầu. Đặc biệt là tính năng Super Sinh lời – giải pháp mang lại cho người dùng một sản phẩm vừa quản lý dòng tiền hiệu quả, vừa tối ưu hóa lợi nhuận từ số dư nhàn rỗi."

Sự kết hợp giữa thanh toán, hỗ trợ kinh doanh và khả năng sinh lời đã khiến tài khoản VPBank không còn là một tài khoản thông thường. Thay vì phải sử dụng nhiều công cụ riêng biệt, người dùng giờ đây có thể thực hiện tất cả các nhu cầu tài chính trong một nền tảng duy nhất, từ chi tiêu, quản lý dòng tiền đến gia tăng giá trị tài sản. Đó cũng là lý do tài khoản VPBank được xem như một "Super Account" – nơi mọi dòng tiền không chỉ được vận hành liền mạch, mà còn được tối ưu mỗi ngày.