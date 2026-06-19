Cùng Elta kiến tạo giải pháp thông gió tương lai

Ngày 03/06/2026, tại TP. Hồ Chí Minh, sự kiện nội bộ "The Future of Air with Elta" do Thành An E&T và FGT Corporation phối hợp cùng Elta tổ chức đã thu hút gần 200 khách mời là các chuyên gia, kỹ sư, đơn vị tư vấn thiết kế, nhà thầu cơ điện và chủ đầu tư trong lĩnh vực HVAC khu vực miền Nam.

Chương trình có sự tham gia của các diễn giả đến từ Elta UK, Elta Asia, AMCA Asia, TUV SUD Malaysia, cùng đại diện Thành An E&T, FGT Corporation, các giảng viên từ các trường đại học và đại diện Cục Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy (PCCC) và cứu nạn, cứu hộ (CNCH) (Bộ Công an).

Elta và hành trình tái định vị thương hiệu toàn cầu

Năm 2026 đánh dấu cột mốc quan trọng khi tập đoàn hoàn tất việc chuyển nhượng thương hiệu Fantech và từng bước thống nhất nhận diện dưới thương hiệu ELTA trên toàn cầu. Với lịch sử hình thành từ năm 1974 tại Vương quốc Anh, Elta hiện sở hữu mạng lưới hoạt động tại 64 quốc gia, 35 thương hiệu thành viên. Tại Việt Nam, từ năm 2024, FGT Corporation - Thành An E&T chính thức trở thành đối tác phân phối độc quyền Elta trong lĩnh vực dự án thương mại.

Đây không chỉ là sự thay đổi về hình ảnh mà còn thể hiện chiến lược xây dựng một thương hiệu quốc tế đồng nhất, kết nối năng lực sản xuất, nghiên cứu phát triển và tiêu chuẩn chất lượng giữa các đơn vị thành viên trên toàn thế giới.

Công nghệ thông gió thế hệ mới và tối ưu hiệu suất năng lượng

Với hơn 50 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực thông gió, Elta đã xây dựng nền tảng công nghệ dựa trên nghiên cứu khí động học (Aerodynamics), tối ưu hóa dòng khí nhằm nâng cao hiệu suất vận hành, giảm tiêu thụ năng lượng và đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật ngày càng khắt khe của công trình hiện đại.

Công nghệ cốt lõi tạo nên vị thế của thương hiệu quá trình phát triển và hoàn thiện công nghệ cánh quạt (Impeller) – thành phần quan trọng quyết định hiệu suất của hệ thống thông gió. Thông qua việc nghiên cứu vật liệu, hình dạng cánh và đặc tính dòng khí, Elta mang đến các giải pháp phù hợp cho nhiều ứng dụng khác nhau, từ công trình thương mại, công nghiệp đến các hệ thống thông gió đặc thù như bãi đỗ xe, hầm ngầm, trung tâm dữ liệu và hệ thống kiểm soát khói,…

Chỉ số năng lượng quạt theo tiêu chuẩn AMCA, tiêu chuẩn PCCC

Các giải pháp của Elta được thiết kế và kiểm chứng theo các tiêu chuẩn quốc tế, đảm bảo hiệu suất vận hành, độ an toàn và độ tin cậy trong thực tế. Tại sự kiện, các chuyên gia cũng chia sẻ kinh nghiệm triển khai hệ thống quạt hút khói và tăng áp đạt tiêu chuẩn EN12101 – bộ tiêu chuẩn châu Âu được áp dụng rộng rãi cho các hệ thống kiểm soát khói, góp phần đảm bảo an toàn thoát nạn và hỗ trợ công tác cứu hộ khi xảy ra hỏa hoạn,..

Đại diện AMCA Asia đã chia sẻ về các chỉ số đánh giá hiệu quả năng lượng của hệ thống quạt theo tiêu chuẩn AMCA, nhấn mạnh tầm quan trọng của việc lựa chọn thiết bị dựa trên hiệu suất vận hành thực tế thay vì chỉ công suất động cơ. Thông qua các chứng nhận như AMCA Certified Ratings và Fan Energy Index (FEI), các đơn vị tư vấn và chủ đầu tư có thể đánh giá chính xác mức tiêu thụ năng lượng của hệ thống trong suốt vòng đời công trình. Đối với Elta, việc phát triển các dòng quạt hiệu suất cao đạt các tiêu chuẩn quốc tế không chỉ đáp ứng yêu cầu về lưu lượng và an toàn vận hành mà còn góp phần giảm tiêu thụ điện năng, tối ưu chi phí khai thác và giảm phát thải carbon. Đây được xem là một trong những giải pháp quan trọng giúp các dự án hiện đại hiện thực hóa mục tiêu Go Green, phát triển công trình xanh và hướng tới Net Zero trong tương lai.

Tiêu chuẩn, chất lượng và tuân thủ

Với chuyên đề "Certification & Compliance" do TS. Hà Anh Tùng – Trưởng Bộ môn Công nghệ Nhiệt Lạnh, Trường Đại học Bách Khoa, Đại học Quốc gia TP.HCM điều phối, với sự tham gia của các diễn giả đến từ Elta UK, AMCA Asia, TUV SUD Malaysia, Thành An E&T và đại diện Cục Cảnh sát PCCC & CNCH (C07).

Dưới sự dẫn dắt của TS. Hà Anh Tùng, các diễn giả đã mang đến nhiều góc nhìn thực tiễn từ đơn vị sản xuất, tổ chức chứng nhận và chuyên gia kỹ thuật quốc tế, chia sẻ kinh nghiệm đáp ứng các tiêu chuẩn như AMCA, EN12101 và các yêu cầu đánh giá độc lập của TUV SUD tại nhiều thị trường trên thế giới. Phiên thảo luận cũng nhấn mạnh xu hướng áp dụng các giải pháp thông gió hiệu suất cao, được kiểm chứng bởi các tổ chức độc lập nhằm nâng cao chất lượng công trình, đảm bảo an toàn vận hành và góp phần hiện thực hóa các mục tiêu Go Green, Công trình xanh và Net Zero trong tương lai.

Sự kiện nội bộ "The Future of Air with Elta" không chỉ là dịp để cập nhật các xu hướng công nghệ mới nhất trong lĩnh vực thông gió mà còn mở ra cơ hội kết nối, trao đổi chuyên môn giữa các chuyên gia, doanh nghiệp và đơn vị đào tạo, cùng hướng tới một tương lai xanh hơn, an toàn hơn và hiệu quả hơn không riêng cho ngành HVAC mà còn là ngành thiết bị PCCC.