Từ hiển thị đến được ghi nhớ: Thay đổi mạnh mẽ của ngành quảng cáo

Ngày 18 tháng 6 năm 2026, Hội nghị Cấp cao CEO & CMO Việt Nam 2026 về Tăng trưởng thương hiệu (nửa đầu năm) với chủ đề "Được nhìn thấy lặp lại - Tái định nghĩa logic đánh giá hiệu quả quảng cáo" do Chicilon Media tổ chức đã diễn ra thành công tại khách sạn Novotel Hà Nội.

Sự kiện quy tụ gần 200 doanh nhân, CEO, CMO, đại diện nhãn hàng, công ty quảng cáo, quỹ đầu tư và các chuyên gia đầu ngành tại Việt Nam để cùng thảo luận về xu hướng kinh tế tương lai, chiến lược tăng trưởng thương hiệu cũng như định hướng phát triển của logic đánh giá hiệu quả quảng cáo.

Hội nghị tạo không gian kết nối và thảo luận về tăng trưởng thương hiệu và hiệu quả truyền thông trong giai đoạn mới.

Cùng với sự bùng nổ của Internet, mạng xã hội, video ngắn và trí tuệ nhân tạo, lượng thông tin mà người tiêu dùng tiếp nhận mỗi ngày đang gia tăng với tốc độ chưa từng có. Kênh truyền thông ngày càng nhiều, quảng cáo ngày càng dày đặc, nhưng số lượng thương hiệu thực sự được ghi nhớ lại không tăng tương ứng.

Trong bối cảnh đó, một câu hỏi đang được toàn ngành quan tâm: Hiệu quả quảng cáo nên được đo lường như thế nào?

Ông Guo Zhi Feng - Chủ tịch HĐQT Chicilon Media giới thiệu cuốn sách "Được Nhìn Thấy Lặp Lại" - Logic cốt lõi hình thành hiệu quả truyền thông quảng cáo được chính ông soạn thảo.

Tại hội nghị, Ông Cấn Văn Lực - Chuyên gia Kinh tế trưởng BIDV, Thành viên Hội đồng Tư vấn Chính sách Tài chính - Tiền tệ Quốc gia đã chia sẻ bức tranh kinh tế Việt Nam giai đoạn 2026 - 2027, những cơ hội, thách thức và giải pháp cho doanh nghiệp. Theo nhiều khách mời tham dự, phần trình bày của TS. Cấn Văn Lực không chỉ cung cấp góc nhìn kinh tế vĩ mô mà còn tạo nền tảng quan trọng cho các quyết định đầu tư, phát triển thương hiệu và hoạch định chiến lược marketing trong H2 - 2026 và năm 2027. Bởi trong bối cảnh cạnh tranh, doanh nghiệp không chỉ cần tập trung vào tăng trưởng doanh số, mà quan trọng hơn là phải chú trọng thiết lập giá trị dài hạn cho thương hiệu.

Bà Lê Minh Trang - Giám đốc cấp cao NIQ cũng mang đến những chia sẻ giá trị dưới góc nhìn thay đổi hành vi của người tiêu dùng. Bà cho rằng, cuộc cạnh tranh của các thương hiệu không còn nằm ở lưu lượng hay độ phủ, mà là cạnh tranh về nguồn tài nguyên hữu hạn của khách hàng: Sự chú ý. Theo bà, thương hiệu nào có thể liên tục thu hút sự quan tâm và tạo được dấu ấn trong tâm trí khách hàng sẽ sở hữu lợi thế cạnh tranh bền vững trong tương lai.

Khách mời quan tâm theo dõi các nội dung bài trình bày

Là chủ đề trọng tâm của hội nghị năm nay, nội dung "Được nhìn thấy lặp lại - Tái định nghĩa logic đánh giá hiệu quả quảng cáo" đã nhận được sự quan tâm đặc biệt và thảo luận sôi nổi từ đông đảo khách mời tham dự.

Trong bài phát biểu chủ đạo, ông Guo Zhi Feng - Chủ tịch HĐQT Chicilon Media khẳng định, ngành quảng cáo đang trải qua một cuộc đại chuyển dịch sâu sắc. Nếu như trước đây, vũ khí cạnh tranh của ngành là độ phủ và quy mô hiển thị, thì trong tương lai, cốt lõi của cuộc đua sẽ thuộc về sự chú ý của người tiêu dùng và trí nhớ thương hiệu.

Ông chỉ ra rằng:

"Hiển thị không đồng nghĩa với được nhìn thấy, được nhìn thấy không đồng nghĩa với được ghi nhớ, được ghi nhớ mới có cơ hội được lựa chọn, và được lựa chọn mới có cơ hội chuyển hóa thành hành vi mua hàng."

Người tiêu dùng không lựa chọn một thương hiệu chỉ vì từng nhìn thấy nó, mà vì thương hiệu đó đã được ghi nhớ trong tâm trí họ. Vì vậy, đích đến của truyền thông quảng cáo không chỉ là tạo ra lượt hiển thị, mà là hình thành trí nhớ thương hiệu.

Theo ông Guo Zhi Feng, nếu trước đây ngành quảng cáo đo lường hiệu quả bằng lượt hiển thị, thì trong tương lai thước đo sẽ chuyển dịch sang sự chú ý và khả năng ghi nhớ.

Ông nhấn mạnh: "Giá trị đích thực của quảng cáo không nằm ở số lần nó xuất hiện, mà ở việc nó có đi vào trí nhớ của người tiêu dùng hay không."

"Nhìn thấy một lần chưa chắc đã nhớ; chỉ khi được nhìn thấy lặp lại, thương hiệu mới dần hình thành sự quen thuộc, ghi nhớ và cuối cùng tác động đến hành vi lựa chọn."

"Được nhìn thấy lặp lại mới tạo ra giá trị."

Trong khuôn khổ hội nghị, các chuyên gia cũng đã tiến hành thảo luận chuyên sâu xoay quanh các chủ đề về tăng trưởng thương hiệu, giá trị truyền thông, sự biến chuyển trong hành vi của người tiêu dùng và xu hướng marketing trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo.

Từ góc nhìn nhà quảng cáo, ông Hà Hải Nam - Giám đốc Truyền thông Tiếp thị TH Food Chain cho rằng mục tiêu cuối cùng của truyền thông là giúp thương hiệu trở thành lựa chọn được ưu tiên nghĩ đến khi nhu cầu mua sắm phát sinh. Theo ông, sự kết hợp giữa truyền thông thương hiệu và truyền thông tại điểm bán có thể rút ngắn hành trình từ nhận biết đến mua hàng, đồng thời nâng cao hiệu quả đầu tư marketing.

Khép lại hội nghị, các chuyên gia đều thống nhất rằng cuộc cạnh tranh của ngành quảng cáo trong tương lai sẽ không còn nằm ở việc ai sở hữu nhiều tài nguyên quảng cáo hơn, mà là ai có thể giúp thương hiệu được nhìn thấy, được ghi nhớ và được lựa chọn nhiều hơn.