Tập đoàn Đèo Cả đặt mục tiêu doanh thu 14.250 tỷ đồng trong năm 2026

Hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu năm 2025

Thay mặt Ban điều hành, Tổng Giám đốc Khương Văn Cương trình bày báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025, ghi nhận kết quả tăng trưởng tích cực khi tập đoàn hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu được Đại hội đồng cổ đông giao.

Cụ thể, doanh thu hợp nhất đạt hơn 12.655 tỷ đồng, tăng 35% so với năm 2024; lợi nhuận đạt 1.533 tỷ đồng, tăng 109%. Trong đó, mảng thi công xây lắp tiếp tục giữ vai trò chủ lực, chiếm 77% cơ cấu doanh thu và tăng 28% so với cùng kỳ.

Cơ cấu doanh thu cho thấy sự tăng trưởng ổn định trên ba trụ cột chính: đầu tư, thi công xây lắp và quản lý vận hành công trình hạ tầng giao thông.

Tại các dự án đầu tư theo phương thức PPP, Tập đoàn bảo đảm tiến độ thông tuyến cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh giai đoạn 1 và Hữu Nghị - Chi Lăng, đồng thời triển khai mở rộng cao tốc TP.HCM - Trung Lương - Mỹ Thuận, cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh giai đoạn 2... đây là nền tảng quan trọng cho sự tăng trưởng dài hạn của Đèo Cả trong giai đoạn tiếp theo.

Với hoạt động thi công ở dự án đầu tư công, Tập đoàn đã hoàn thành cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn; bảo đảm tiến độ các dự án Tuyên Quang - Hà Giang, Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột, mở rộng cao tốc TP.HCM - Long Thành, cầu Đại Ngãi 1…

Mảng quản lý vận hành tiếp tục mang lại nguồn thu thường xuyên, biên lợi nhuận ổn định, chiếm 18% cơ cấu doanh thu và tăng 16%.

Tổng Giám đốc Khương Văn Cương báo cáo kết quả kinh doanh năm 2025 và kế hoạch năm 2026

Kiên định chiến lược tăng trưởng tập trung

Giai đoạn 2026 - 2030, phát triển hạ tầng giao thông đồng bộ tiếp tục là động lực quan trọng để thúc đẩy tăng trưởng, mở rộng không gian phát triển và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia. Đây cũng là giai đoạn Chính phủ đẩy mạnh mục tiêu hoàn thành 5.000 km đường bộ cao tốc vào năm 2030, đồng thời triển khai định hướng phát triển hệ thống đường sắt, trong đó có tuyến đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam trước năm 2045.

Trước dư địa lớn của lĩnh vực hạ tầng giao thông, Đèo Cả tiếp tục kiên định chiến lược tăng trưởng tập trung, ưu tiên nghiên cứu và đầu tư các dự án trọng điểm theo phương thức PPP. Tập đoàn sẽ tiếp tục đẩy mạnh các dự án quy mô lớn đang triển khai như cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh giai đoạn 2, mở rộng cao tốc TP.HCM - Trung Lương - Mỹ Thuận; đồng thời nghiên cứu, chuẩn bị đầu tư các dự án có yêu cầu kỹ thuật cao như tuyến đường sắt Việt - Lào, đường trên cao Vành đai 2 TP.HCM, cao tốc CT33, các đoạn mở rộng cao tốc Bắc - Nam giai đoạn 2,…

Trong hoạt động thi công xây lắp, Tập đoàn tiếp tục đẩy mạnh thi công, bảo đảm tiến độ các dự án đang triển khai như dự án Chợ Mới - Bắc Kạn, hầm Hoàng Liên, cao tốc Hòa Bình - Mộc Châu, Vinh - Thanh Thủy, cầu Đại Ngãi 1, hoàn thiện hầm Núi Vung trên tuyến Cam Lâm - Vĩnh Hảo, các hầm thuộc dự án Quảng Ngãi - Hoài Nhơn… qua đó tạo nguồn việc ổn định cho giai đoạn tiếp theo.

Họp Đại hội đồng cổ đông tập đoàn Đèo Cả

Trên nền tảng đó, năm 2026, Tập đoàn Đèo Cả đặt mục tiêu doanh thu khoảng 14.250 tỷ đồng, tăng 13% so với cùng kỳ; lợi nhuận kỳ vọng hơn 1.546 tỷ đồng.

Phát triển con người, đẩy mạnh chuyển đổi số

Tại phiên thảo luận, trả lời câu hỏi của cổ đông về chiến lược giữ chân nhân sự giỏi trong bối cảnh cạnh tranh gay gắt của ngành xây dựng hạ tầng, ông Khương Văn Cương khẳng định Đèo Cả không chỉ giữ người bằng thu nhập, mà còn bằng môi trường làm việc, cơ hội phát triển và sự ghi nhận xứng đáng.

"Người giỏi thì tổ chức nào cũng cần, nhưng chúng tôi ưu tiên người phù hợp hơn. Tập đoàn luôn theo dõi, cập nhật và hoàn thiện chính sách đãi ngộ theo hướng gắn với năng lực, hiệu quả và mức độ đóng góp. Người làm tốt, tạo ra giá trị thật cho tổ chức phải được đánh giá đúng và có cơ hội phát triển tương xứng", ông Cương chia sẻ.

Cũng tại phần thảo luận, ông Nguyễn Hữu Hùng nhấn mạnh Tập đoàn luôn trân trọng sự đồng hành của các cổ đông, đặc biệt là những cổ đông đồng thời là cán bộ nhân viên - những người vừa đóng góp bằng sức lao động, trí tuệ, vừa đặt niềm tin vào sự phát triển dài hạn của doanh nghiệp.

Về chính sách cổ tức, ông Hùng cho biết Tập đoàn sẽ cân đối trên nguyên tắc hài hòa giữa lợi ích cổ đông, nhu cầu tái đầu tư và yêu cầu bảo đảm năng lực tài chính cho các dự án lớn. Với Đèo Cả, tăng trưởng phải đi cùng an toàn và bền vững.

Phó Chủ tịch HĐQT cũng cho biết Tập đoàn sẽ tiếp tục nghiên cứu các cơ chế gắn lợi ích dài hạn của người lao động với doanh nghiệp. Mục tiêu là để người lao động không chỉ làm việc cho doanh nghiệp, mà còn cùng đồng hành, cùng hưởng thành quả và cùng chịu trách nhiệm với sự phát triển của Đèo Cả.

Đối với lực lượng lao động trực tiếp tại công trường, lãnh đạo Tập đoàn cho biết Đèo Cả đang liên tục rà soát, cải thiện chính sách thu nhập, phụ cấp, điều kiện ăn ở, sinh hoạt, bảo hộ lao động, chăm sóc sức khỏe và đời sống tinh thần. Các chính sách này được điều chỉnh theo hướng sát thực tế, kịp thời và phù hợp với từng nhóm lao động, từng địa bàn, từng dự án.

Khi được cổ đông đặt vấn đề hỏi về triết lý "xây người trước khi xây đường", Tổng Giám đốc Ngọ Trường Nam chia sẻ, Đèo Cả xác định phát triển nguồn nhân lực là nền tảng cho tăng trưởng bền vững. Đội ngũ cán bộ trẻ được tạo điều kiện tham gia sâu vào các dự án trọng điểm, được giao nhiệm vụ phù hợp để rèn luyện, thử thách và trưởng thành từ thực tiễn; đồng thời nhận được sự đồng hành, hướng dẫn của lãnh đạo, chuyên gia và cán bộ giàu kinh nghiệm.

Hiện hệ thống Đèo Cả có hơn 10.000 người lao động làm việc trên khắp cả nước. Nhiều cán bộ quản lý, lãnh đạo chủ chốt được đào tạo và phát triển từ cơ sở, cho thấy hiệu quả của chiến lược nhân sự gắn với thực tiễn, tạo dựng đội ngũ kế cận vững vàng cho giai đoạn phát triển mới.

Công tác đào tạo nhân lực tiếp tục được Tập đoàn thúc đẩy thông qua mô hình hợp tác "3 nhà": Nhà nước, nhà trường và doanh nghiệp. "Mô hình này giúp cân bằng giữa thực tiễn và đào tạo, từng bước hình thành nguồn nhân lực chất lượng cao không chỉ cho Đèo Cả mà cho cả ngành hạ tầng giao thông quốc gia", ông Nam cho biết.

Song song với phát triển nhân lực, chuyển đổi số tiếp tục được xác định là động lực quan trọng để nâng cao năng suất, hiệu quả quản trị, tối ưu chi phí vận hành và tinh gọn bộ máy. Tập đoàn sẽ từng bước ứng dụng các công nghệ như BIM, Digital Twin, trí tuệ nhân tạo, UAV, CDE và LiDAR trong quản lý thi công, vận hành, giám sát công trình; đồng thời nâng cấp hệ thống quản lý tại các trạm thu phí theo hướng số hóa và khai thác hiệu quả dữ liệu.

Trong chu kỳ phát triển mới của đất nước, hạ tầng giao thông tiếp tục giữ vai trò đi trước mở đường. Với chuỗi năng lực từ đầu tư phát triển dự án, thi công xây lắp, quản lý vận hành, bảo trì đến đào tạo nhân lực, Tập đoàn Đèo Cả khẳng định sẵn sàng tham gia kiến tạo hệ thống hạ tầng giao thông quốc gia, đóng góp vào mục tiêu tăng trưởng bền vững của đất nước.