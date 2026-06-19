Bệnh viện Triều An vận hành máy chụp CT đếm photon tại TP.HCM

Đây là một trong bốn hệ thống CT đếm Photon của cả nước và là hệ thống được triển khai tại TP.HCM. Đây không chỉ là bước tiến về công nghệ chẩn đoán hình ảnh mà còn thể hiện cam kết của Bệnh viện Triều An trong việc mang các thành tựu y học hiện đại đến gần hơn với người dân, góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe cộng đồng. NAEOTOM Alpha là hệ thống CT đếm photon tiên phong trên thế giới được Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ (FDA) chứng nhận về an toàn và hiệu quả lâm sàng.

Thống kê của bộ Y tế năm 2023 tại Việt Nam, một số nguyên nhân tử vong hàng đầu là bệnh mạch máu não (tai biến mạch máu não, đột quỵ), ung thư phổi, ung thư gan, bệnh lý tăng huyết áp và bệnh tim thiếu máu cục bộ. Với ung thư, mỗi năm có gần 183.000 ca mắc mới, hơn 122.000 ca tử vong. Một thực tế đáng buồn là đa số bệnh nhân chỉ được phát hiện khi bệnh đã ở giai đoạn muộn.

Các chuyên gia y tế trong và ngoài nước đã nhất trí rằng: "Các xét nghiệm y khoa giá trị cao – công cụ quan trọng trong chẩn đoán sớm, cá thể hóa điều trị – được xem là "chìa khóa" trong chuyển đổi mô hình chăm sóc sức khỏe". Chính vì vậy, tầm soát bảo vệ sức khỏe đang là xu hướng và nhận được nhiều sự quan tâm của người dân hiện nay.

Hệ thống này ứng dụng đầu thu lượng tử ghi nhận từng hạt photon riêng lẻ và phân tích mức năng lượng tương ứng của từng photon so với CT truyền thống chỉ đo tổng cường độ chùm tia X, cơ chế này giúp cải thiện độ phân giải không gian (lát cắt 0,2 mm; độ phân giải 0,11 mm), hỗ trợ hiển thị rõ ràng, sắc nét giúp phát hiện được các tổn thương nhỏ nhất ở hệ thống mạch máu não, động mạch vành ở tim, các khối u ác tính,… ở giai đoạn rất sớm.

Thêm vào đó, công nghệ phân tích phổ năng lượng giúp giảm nhiễu do kim loại và vôi hóa, đặc biệt hữu ích trong đánh giá bệnh nhân có đặt van tim nhân tạo, stent mạch vành, đặt máy tạo nhịp hay cả những bệnh nhân có độ vôi hóa mạch vành cao (máy CT truyền thống không chụp được động mạch vành có độ vôi hóa hơn 400). Hệ thống đạt tốc độ quét 737 mm/giây, cho phép khảo sát nhanh trong các tình huống cần chẩn đoán cấp cứu.

Ngoài ra, việc kết hợp các kỹ thuật công nghệ mới, hệ thống cho phép giảm liều tia X và lượng thuốc cản quang, góp phần hạn chế nguy cơ tích lũy bức xạ và bảo vệ chức năng thận. Điều này đặc biệt có lợi cho các đối tượng bệnh nhân cần theo dõi định kỳ dài hạn (phải chụp nhiều lần) như người mắc bệnh mạn tính, ung thư hoặc trẻ em.

Hình ảnh tại buổi lễ (Nguồn ảnh: Bệnh viện Triều An)

Theo GS.TS.Đặng Vạn Phước – Hiệu trưởng danh dự trường Đại học Khoa học Sức Khỏe cho biết: "Hệ thống CT đếm photon là một tiến bộ rất lớn, giải quyết tất cả những nhược điểm của CT truyền thống đối động mạnh vành không thực hiện được. Hệ thống CT đếm photon như là một phương tiện, giúp các chuyên khoa khi gặp những trường hợp khó, những trường hợp nặng, những trường hợp vôi hóa với điểm Agatston cao".

GS.TS.BS.Đặng Vạn Phước – Phó Chủ tịch Hội Tim mạch Việt Nam (Nguồn ảnh: Bệnh viện Triều An)

Về định hướng phát triển Bệnh viện Triều An trong tương lai, TS.BS.Lê Tự Quốc Tuấn – Tổng Giám đốc Bệnh viện Triều An cho biết: "Thực hiện theo phương châm "Tình thương và chất lượng", Bệnh viện Triều An không ngừng đầu tư, ứng dụng các công nghệ y khoa hiện đại nhằm nâng cao chất lượng chẩn đoán và điều trị. Việc đưa vào vận hành hệ thống CT đếm Photon là minh chứng cho cam kết của bệnh viện trong việc mang đến những giải pháp chăm sóc sức khỏe tiên tiến, góp phần nâng cao hiệu quả chẩn đoán, mở rộng khả năng phát hiện sớm nhiều bệnh lý phức tạp và đem lại lợi ích thiết thực cho cộng đồng."

TS.BS.Lê Tự Quốc Tuấn – Tổng Giám đốc Bệnh viện Triều An phát biểu (Nguồn ảnh: Bệnh viện Triều An)

Thành lập từ năm 2001 với quy mô 350 giường và 16 chuyên khoa sâu, Bệnh viện Triều An tiếp tục đầu tư vào công nghệ hiện đại nhằm nâng cao chất lượng chuyên môn, mở thêm cơ hội tiếp cận phương tiện chẩn đoán tiên tiến cho người dân TP.HCM và khu vực lân cận.Việc đưa vào vận hành hệ thống CT đếm Photon (NAEOTOM Alpha) được xem là bước tiến trong chiến lược phát triển chuyên môn của bệnh viện, hướng đến mục tiêu nâng cao hiệu quả chẩn đoán, điều trị và chăm sóc sức khỏe cộng đồng.