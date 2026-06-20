Smartphone gập cao cấp được giới doanh nhân, lãnh đạo ưa chuộng

Xu hướng này phản ánh sự thay đổi trong cách tiếp cận công nghệ của nhóm khách hàng cao cấp, khi thiết bị di động dần trở thành trợ thủ hỗ trợ điều hành, quản lý tài sản số và khẳng định phong cách sống của chủ sở hữu.

Tại thị trường Việt Nam, nơi giới doanh nhân trẻ ngày càng am hiểu công nghệ và có nhu cầu cao đối với các thiết bị phục vụ công việc, thương hiệu Vertu đang mở rộng hiện diện trong phân khúc smartphone gập cao cấp. Kết hợp công nghệ hiện đại, nghệ thuật chế tác thủ công độc bản và hệ sinh thái dịch vụ cá nhân hóa, ba dòng máy gập Quantum Flip, Alphafold và Iron Flip của hãng đang nhận được sự quan tâm lớn nhờ định hướng phát triển riêng biệt, hướng đến từng nhu cầu sử dụng cụ thể.

Vertu Quantum Flip sở hữu thiết kế dáng gập vỏ sò, tập trung vào các tính năng bảo mật và quyền riêng tư.

Được phát triển theo kiểu dáng gập vỏ sò nhỏ gọn, Vertu Quantum Flip hướng đến nhóm người dùng đề cao sự cơ động nhưng vẫn đặt yêu cầu cao về bảo mật dữ liệu và quyền riêng tư. Tích hợp nền tảng bảo mật lượng tử dựa trên giao thức BB84 cùng chip mã hóa chuyên dụng, thiết bị quản lý dữ liệu theo cơ chế phân tán và lưu trữ trên chip bảo mật vật lý riêng biệt, giúp giảm thiểu nguy cơ bị xâm nhập từ xa hoặc lây nhiễm mã độc.

Đáng chú ý, thiết bị còn tích hợp tính năng tự hủy dữ liệu khẩn cấp bằng ba ngón tay, cho phép người dùng kích hoạt cơ chế xóa dữ liệu trong những tình huống đặc biệt. Quantum Flip cũng được trang bị mô hình "1 máy - 3 hệ thống", hỗ trợ quản lý đồng thời công việc, tài chính và đời sống cá nhân trên cùng một thiết bị mà vẫn đảm bảo tính tách biệt giữa các môi trường sử dụng.

Alphafold được ưa chuộng bởi thiết kế gập ngang cùng trợ lý AI Hermes Agent chuyên sâu.

Nếu Quantum Flip tập trung vào tính bảo mật cơ động, thì Alphafold được định vị như một công cụ tối ưu hóa năng suất cho các nhà lãnh đạo cấp cao. Sở hữu thiết kế gập ngang dạng quyển sách với hệ thống bản lề giọt nước đa trục, thiết bị linh hoạt biến thành một máy tính bảng cỡ nhỏ, tối ưu không gian hiển thị cho việc rà soát báo cáo tài chính, xem xét hợp đồng hay họp trực tuyến.

Định hướng là một "AI Agent Phone", Alphafold nổi bật với trợ lý ảo Hermes Agent có khả năng ghi nhớ thói quen sử dụng, tự động hóa các tác vụ xuyên ứng dụng và liên tục tối ưu trải nghiệm theo thời gian. Nhờ vận hành ngoại tuyến bằng công nghệ Điện toán biên (Edge Computing), trợ lý này có thể hỗ trợ rà soát văn bản, tóm tắt email, tổng hợp cuộc họp hoặc thực hiện nhiều tác vụ bằng giọng nói ngay trên thiết bị mà vẫn bảo mật dữ liệu. Máy cũng tích hợp ba hệ điều hành độc lập, giúp phân tách rõ ràng giữa công việc, tài chính và đời sống cá nhân của người dùng.

Vertu Iron Flip nổi bật với tính năng hỗ trợ quản lý tài sản số và bảo mật dữ liệu.

Tiếp cận thị trường từ một góc nhìn khác biệt, Vertu Iron Flip là sự giao thoa giữa nghệ thuật chế tác đồng hồ Thụy Sĩ cổ điển và công nghệ quản lý tài sản số thế hệ mới. Điểm nhấn của sản phẩm nằm ở màn hình phụ hình tròn lấy cảm hứng từ mặt đồng hồ cơ học cao cấp, được bảo vệ bằng kính sapphire kết hợp cùng hệ thống bản lề giọt nước sử dụng ổ bi thép Thụy Sĩ. Không chỉ tạo nên dấu ấn thẩm mỹ đặc trưng, cấu trúc này còn được thiết kế để đáp ứng cường độ sử dụng cao với độ bền lên tới 650.000 lần gập mở.

Iron Flip được các nhà đầu tư ưa chuộng nhờ tích hợp ví điện tử MPC với cơ chế phân mảnh khóa riêng tư, giúp giảm thiểu rủi ro mất tài sản số do các cuộc tấn công mạng. Thiết bị cũng sở hữu không gian lưu trữ lên đến 10TB cùng hệ thống AI Offline xử lý trực tiếp trên máy, cho phép nhiều tác vụ được thực hiện mà không phụ thuộc hoàn toàn vào nền tảng đám mây. Điều này giúp người dùng kiểm soát dữ liệu cá nhân tốt hơn trong quá trình sử dụng.

Bên cạnh công nghệ và thiết kế độc bản, hệ sinh thái dịch vụ chuyên biệt dành cho người dùng cao cấp cũng là yếu tố tạo nên khác biệt cho bộ ba smartphone gập Vertu. Thông qua dịch vụ Vertu Concierge, chỉ với một nút bấm trên thân máy, chủ sở hữu có thể kết nối 24/7 với đội ngũ trợ lý cá nhân toàn cầu.

Không gian trải nghiệm sản phẩm Vertu tại flagship stores của Vertu Việt Nam.

Hệ thống này đi kèm nhiều đặc quyền và dịch vụ cao cấp được thiết kế riêng biệt, hỗ trợ từ việc đặt vé máy bay hạng thương gia, đặt bàn tại các nhà hàng đạt sao Michelin cho đến sắp xếp lịch trình hay xử lý các nhu cầu phát sinh trong quá trình công tác và du lịch quốc tế. Đây chính là giá trị gia tăng vượt ra ngoài giới hạn của một thiết bị công nghệ thông thường, giúp smartphone gập Vertu khẳng định vị thế của các doanh nhân trong kỷ nguyên số.

Tại Việt Nam, Vertu Việt Nam là đại diện phân phối và bán lẻ chính thức duy nhất của Vertu England. Các sản phẩm của hãng được nhập khẩu chính ngạch, có chứng từ rõ ràng, đi kèm hệ sinh thái và dịch vụ theo tiêu chuẩn thương hiệu.

Khách hàng có thể trải nghiệm và tìm hiểu sản phẩm Vertu chính hãng tại bốn Flagship Stores và Private Lounges của Vertu Việt Nam.

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