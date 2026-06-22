TGM phân phối chính thức dự án đô thị khoáng nóng tự nhiên bên sông Hồng

Sự kiện không chỉ đánh dấu bước tiến mới của doanh nghiệp trong hành trình mở rộng hệ sinh thái sản phẩm mà còn khẳng định năng lực triển khai thị trường khi tiếp tục được lựa chọn đồng hành cùng một dự án quy mô lớn tại khu Đông Hà Nội.

TGM tiếp tục mở rộng dấu ấn trên thị trường bất động sản

Thành lập từ năm 2018, TGM hoạt động trong lĩnh vực tư vấn phát triển và phân phối bất động sản. Gần 8 năm phát triển, doanh nghiệp đã từng bước khẳng định vị thế trên thị trường thông qua việc đồng hành cùng nhiều chủ đầu tư lớn và tham gia phân phối các dự án quy mô lớn trên cả nước.

Danh mục dự án mà TGM từng triển khai trải dài từ các khu đô thị sinh thái, đô thị vệ tinh đến các tổ hợp bất động sản nghỉ dưỡng, nổi bật như các khu đô thị thuộc hệ sinh thái Ecopark ở Hưng Yên, Hải Dương, Vinh cũng như hàng loạt đại đô thị của Vinhomes như Vinhomes Ocean City, Vinhomes Smart City, Vinhomes Wonder City và Vinhomes Golden City.

Kinh nghiệm triển khai tại những dự án có quy mô lớn và yêu cầu cao về năng lực bán hàng, tư vấn thị trường là nền tảng để TGM tiếp tục mở rộng hiện diện trên thị trường, đồng thời được lựa chọn đồng hành cùng Alluvia City trong vai trò đại lý chiến lược.

Gần 8 năm phát triển, TGM đã tham gia phân phối nhiều dự án quy mô lớn của các chủ đầu tư uy tín trên thị trường.

Quá trình đồng hành cùng các chủ đầu tư lớn đã giúp TGM tích lũy kinh nghiệm thực tiễn trong hoạt động tư vấn, phát triển thị trường và phân phối sản phẩm. Không chỉ đóng vai trò là đơn vị bán hàng, doanh nghiệp còn chú trọng xây dựng đội ngũ nhân sự chuyên môn, nâng cao chất lượng tư vấn và tối ưu trải nghiệm khách hàng trong từng giai đoạn triển khai dự án.

Trong bối cảnh thị trường ngày càng chú trọng đến năng lực thực thi và chất lượng dịch vụ, việc trở thành đại lý chiến lược cấp 1 của Alluvia City tiếp tục là dấu mốc quan trọng, khẳng định uy tín cũng như năng lực phát triển thị trường của TGM.

Đồng hành cùng Alluvia City – đại đô thị khoáng nóng bên sông Hồng

Theo thỏa thuận hợp tác, TGM sẽ đảm nhận vai trò tư vấn, giới thiệu và phân phối các sản phẩm thuộc dự án Alluvia City tới khách hàng và nhà đầu tư.

Alluvia City sở hữu ưu thế vị trí hiếm có khi tọa lạc ngay nút giao giữa trục Vành đai 3.5 - cầu Ngọc Hồi và tuyến đường di sản ven sông Hồng. Tọa độ này giúp dự án tiệm cận trung tâm Hà Nội gần hơn 85% các khu vực ngoại vi khác. Cư dân tại đây chỉ mất 15 phút để di chuyển vào nội thành qua hướng Vành đai 2 và khoảng 25 phút để chạm tới không gian Phố Cổ thông qua tuyến Vành đai 1.

Alluvia City là đại đô thị sinh thái khoáng nóng quy mô gần 200ha bên sông Hồng.

Với quy mô lên tới gần 200ha, Alluvia City ghi điểm nhờ mật độ xây dựng lý tưởng chỉ 16%, dành đến 20% diện tích cho mảng xanh và mặt nước. Đặc biệt, đây là dự án hiếm hoi sở hữu mạch khoáng nóng tự nhiên ven sông Hồng - mảnh ghép "độc bản" kiến tạo nên mô hình đô thị nghỉ dưỡng chăm sóc sức khỏe ngay sát Thủ đô. Hiện tại, dự án đang là tâm điểm chú ý khi giới thiệu ra thị trường giỏ hàng thấp tầng cao cấp gồm shophouse và biệt thự.

Đánh giá về tiềm năng phát triển của dự án, ông Phạm Đắc Dinh, Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư Bất động sản Thế Giới Mới cho biết khu Đông Hà Nội đang đứng trước nhiều cơ hội bứt phá khi hạ tầng giao thông ngày càng hoàn thiện.

"Chúng tôi đánh giá Alluvia City sở hữu nhiều dư địa tăng trưởng trong dài hạn nhờ vị trí chiến lược cùng lợi thế hạ tầng ngày càng hoàn thiện. Khi các công trình như Vành đai 3.5 và cầu Ngọc Hồi được đưa vào khai thác, khả năng kết nối giữa khu vực với trung tâm Hà Nội và các địa phương lân cận sẽ được nâng cao đáng kể. Đây là nền tảng quan trọng giúp gia tăng sức hút của dự án đối với cư dân cũng như nhà đầu tư trong tương lai", ông Phạm Đắc Dinh chia sẻ.

Theo các chuyên gia, hạ tầng giao thông luôn là động lực thúc đẩy sự phát triển của thị trường bất động sản. Việc các tuyến đường và cây cầu trọng điểm từng bước được hoàn thiện giúp rút ngắn thời gian di chuyển đồng thời góp phần mở rộng không gian phát triển đô thị, gia tăng sức hấp dẫn cho những khu vực hưởng lợi trực tiếp từ quy hoạch.

TGM gia nhập hệ thống phân phối Alluvia City, đón đầu tiềm năng hạ tầng khu Đông.

Với vai trò là đại lý chiến lược của Alluvia City, TGM cho biết sẽ phát huy thế mạnh về đội ngũ tư vấn, hoạt động marketing và hệ thống bán hàng nhằm mang đến cho khách hàng những thông tin đầy đủ, minh bạch cùng các giải pháp phù hợp với nhu cầu đầu tư và an cư.

Đại diện doanh nghiệp nhận định việc hợp tác với Alluvia City không chỉ giúp mở rộng danh mục sản phẩm mà còn là cơ hội để TGM tiếp tục nâng cao chất lượng dịch vụ, đồng hành cùng khách hàng tại những khu vực giàu tiềm năng phát triển. Trong thời gian tới, doanh nghiệp đặt mục tiêu tiếp tục phát huy vai trò cầu nối giữa chủ đầu tư và khách hàng, góp phần đưa các sản phẩm của Alluvia City tiếp cận thị trường hiệu quả, đồng thời đóng góp vào sự phát triển của khu Đông Hà Nội trong giai đoạn mới.