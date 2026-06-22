Hành trình 20 năm đưa Ống thép luồn dây điện IMC đạt UL 1242

Bước đi này của Cát Vạn Lợi không chỉ khẳng định chất lượng của doanh nghiệp nội địa mà còn mở ra lời giải cho bài toán tự chủ nguồn cung vật tư cơ điện tại Việt Nam.

Khi triết lý hành động được cụ thể hóa bằng tiêu chuẩn Mỹ

Trong bối cảnh ngành công nghiệp phụ trợ Việt Nam thường bị gắn mác "yếu thế" hoặc chỉ tham gia vào các công đoạn gia công đơn giản, hành trình của các doanh nghiệp tự chủ sản xuất luôn thu hút sự chú ý của chủ đầu tư. Khởi đầu từ triết lý "We Can Do" với niềm tin vào năng lực hành động và sản xuất của người Việt, Cát Vạn Lợi đã từng bước hiện thực hóa mục tiêu bằng các chuẩn mực kỹ thuật mang tính toàn cầu.

Mới đây, dòng sản phẩm ống thép luồn dây điện IMC (Intermediate Metal Conduit) của doanh nghiệp Cát Vạn Lợi đã chính thức đạt bộ đôi chứng nhận UL Listed - UL 1242 từ tổ chức Underwriters Laboratories (Hoa Kỳ) và ANSI C80.6 do Trung tâm Chứng nhận Phù hợp (QUACERT) cấp giấy.

Giấy chứng nhận UL Listed - UL 1242 cho sản phẩm Ống thép luồn dây điện IMC do Cát Vạn Lợi sản xuất

Để đạt được chứng nhận này, sản phẩm phải vượt qua các quy trình kiểm định nghiêm ngặt về độ bền chịu lực, khả năng chống ăn mòn và đặc biệt là tính an toàn chống cháy nổ trong các điều kiện môi trường khắc nghiệt. Việc sở hữu chứng nhận UL 1242 được xem như một "tấm hộ chiếu" kỹ thuật, minh chứng cho việc quy trình quản lý chất lượng và năng lực công nghệ của doanh nghiệp đã đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn quốc tế.

Lời giải cho bài toán kinh tế và tự chủ nguồn cung tại nội địa

Đối với các chủ đầu tư, nhà thầu và các nhà quản lý dự án, câu chuyện tiêu chuẩn không dừng lại ở mặt danh hiệu, mà đó là bài toán kinh tế trực diện. Trước đây, để đáp ứng yêu cầu kỹ thuật khắt khe của các công trình trọng điểm hay các dự án có vốn đầu tư nước ngoài (FDI), các nhà thầu thường phải phụ thuộc vào nguồn ống thép luồn dây điện nhập khẩu từ nước ngoài với chi phí cao và thời gian chờ đợi logistics kéo dài.

Việc một doanh nghiệp nội địa sản xuất thành công ống thép IMC (IMC conduit) đạt chuẩn UL 1242 và ANSI C80.6 mang lại hai lợi thế cạnh tranh lớn cho thị trường. Điển hình là tối ưu hóa chi phí vận chuyển quốc tế và thuế nhập khẩu, giúp các dự án tối ưu giá thành vật tư đầu vào mà vẫn đảm bảo tuyệt đối về mặt kỹ thuật. Bên cạnh đó, việc cung ứng nguồn hàng ngay tại nội địa giúp các nhà thầu linh hoạt xử lý theo tiến độ thi công thực tế của công trình, giảm thiểu rủi ro đứt gãy chuỗi cung ứng.

Giấy chứng nhận ANSI C 80.6 cho sản phẩm Ống thép luồn dây điện IMC do Cát Vạn Lợi sản xuất

Khẳng định vị thế trên bản đồ công nghiệp phụ trợ

Sự xuất hiện của các sản phẩm cơ điện thuần Việt đạt tiêu chuẩn Mỹ đang góp phần thay đổi diện mạo ngành MEP trong nước. Điển hình trong số đó là các dòng sản phẩm từ Cát Vạn Lợi như ống IMC, ống thép luồn dây điện EMT (UL Listed - UL 797) và máng cáp lưới (UL Classified - NEMA BI 50015).

Giấy chứng nhận UL Listed - UL 797 cho sản phẩm Ống thép luồn dây điện EMT do Cát Vạn Lợi sản xuất

Nó chứng minh rằng doanh nghiệp Việt Nam hoàn toàn có đủ năng lực, công nghệ và sự kiên trì để tạo ra các sản phẩm công nghiệp nặng có hàm lượng kỹ thuật cao. Thực tế, Cát Vạn Lợi đã và đang cung cấp giải pháp MEP trọn gói cho nhiều công trình trọng điểm trong nước như: Sân bay Quốc tế Long Thành, Tuyến Metro Bến Thành – Suối Tiên, Nhà máy LEGO Manufacturing Vietnam, Nhà máy Nhiệt điện Vân Phong 1 cùng hệ thống trung tâm dữ liệu quốc gia của Viettel và FPT. Trên thị trường quốc tế, sản phẩm của doanh nghiệp cũng đã hiện diện tại các dự án có yêu cầu kỹ thuật khắt khe như Tuyến Metro Manila (Philippines), Sân bay Quốc tế Techo (Campuchia) và Nhà máy Nhiệt điện Matarbari (Bangladesh).

Tuyến MRT số 3 - Metro Manila (Philippines) - công trình sử dụng vật tư MEP do Cát Vạn Lợi cung cấp

Nhìn rộng hơn dưới góc độ thị trường, bước đi này không chỉ giúp doanh nghiệp giữ vững vị thế tại sân nhà, thay thế hàng nhập khẩu "Made By Vietnam" tại các công trình lớn, mà còn là bệ phóng vững chắc để tự tin cạnh tranh sòng phẳng và thâm nhập sâu hơn vào các thị trường quốc tế đầy tiềm năng, nhằm góp phần đưa đất nước bước vào kỷ nguyên vươn mình của dân tộc và kiêu hãnh sánh vai cùng các cường quốc năm châu.

Công ty Cổ phần Sản xuất Thiết bị điện Công nghiệp Cát Vạn Lợi

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