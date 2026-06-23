ITG – 20 năm kiến tạo niềm tin từ những giá trị bền vững

Niềm tin bắt đầu từ sự thấu hiểu ngành sản xuất

Hai mươi năm trước, khi khái niệm chuyển đổi số vẫn còn xa lạ tại Việt Nam, ITG Technology (Viết tắt: ITG) đã bắt đầu hành trình theo đuổi một khát vọng: đưa công nghệ trở thành động lực nâng cao năng lực cạnh tranh cho các đơn vị sản xuất. Đó là một lựa chọn không dễ dàng, được kiên định theo đuổi qua nhiều năm nghiên cứu, tích lũy tri thức ngành và không ngừng học hỏi từ thực tiễn sản xuất.

Khởi đầu với những dự án ERP đầu tiên tập trung vào các quy trình, nghiệp vụ cốt lõi như Quản trị Mua hàng, Quản trị Bán hàng, Quản trị Tồn Kho, Quản trị sản xuất, Tài chính - Kế toán, ITG từng bước mở rộng danh mục giải pháp nhằm giải quyết các bài toán ngày càng phức tạp của doanh nghiệp sản xuất từ: hoạch định năng lực sản xuất & kế hoạch sản xuất cho đến kết nối dữ liệu tại hiện trường và tối ưu vận hành nhà máy.

Quá trình tích lũy tri thức, kinh nghiệm triển khai qua nhiều ngành nghề và quy mô đã góp phần hình thành nên một hệ sinh thái giải pháp sản xuất thông minh toàn diện, kết nối xuyên suốt từ tầng chiến lược đến tầng thực thi vận hành. Trong đó, hệ thống hoạch định nguồn lực doanh nghiệp 3S ERP đóng vai trò kiến tạo nền tảng quản trị vững chắc, kết hợp cùng bộ giải pháp nhà máy thông minh 3S iFACTORY để tối ưu hóa năng lực sản xuất.

3S ERP và 3S iFACTORY trong Hệ sinh thái chuyển đổi số sản xuất thông minh tích hợp AI. Nguồn: itgtechnology.vn

Thay vì giải quyết những nhu cầu riêng lẻ, hệ sinh thái này giúp các nhà máy xây dựng một nền tảng đồng bộ, nơi dữ liệu được kết nối, quy trình được chuẩn hóa và các quyết định được đưa ra dựa trên thông tin thời gian thực.

Đi qua những hành trình đầy thách thức, ITG hôm nay đã trở thành đối tác chuyển đổi số của hàng nghìn doanh nghiệp sản xuất trong và ngoài nước. Sự đồng hành của khách hàng là minh chứng cho những giá trị mà ITG đã kiên trì tạo dựng và theo đuổi.

Những ghi nhận từ các khách hàng trong nước và quốc tế

Hitachi Astemo và ITG trong dự án triển khai giải pháp 3S WMS và 3S SPS. Nguồn: itgtechnology.vn

Trong lĩnh vực sản xuất, việc lựa chọn một đối tác công nghệ luôn đi kèm những tiêu chí khắt khe. Đó không chỉ là sự thẩm định kỹ lưỡng về năng lực thực thi giải pháp, mà còn là khả năng thấu hiểu sâu sắc hoạt động nhà máy, mức độ đáp ứng các tiêu chuẩn trong chuỗi cung ứng, và sự cam kết đồng hành dài hạn.

Trên hành trình 20 năm phát triển, ITG đã chứng minh năng lực vượt trội qua các dự án chuyển đổi số quy mô lớn. Trong đó có nhiều doanh nghiệp FDI đến từ Nhật Bản, Hàn Quốc, Singapore và các tập đoàn đa quốc gia với những tiêu chuẩn nghiêm ngặt về quản trị vận hành, minh bạch dữ liệu, truy xuất nguồn gốc và kiểm soát chất lượng luôn được đặt ở mức cao.

Danh sách khách hàng của công ty ghi nhận sự hiện diện của các thương hiệu toàn cầu như: Canon, Hitachi Astemo, Panasonic, Varroc, Nanofab, NanoFilm Technologies, Goshi Thăng Long, Tsukuba Diecasting Vietnam, Total Energies, Bridgestone, VPIC1, KBI Cosmolink Vietnam,… cùng nhiều đơn vị FDI và khối doanh nghiệp nội địa dẫn dắt thị trường như Cosmos, Dây & Cáp điện Ngọc Khánh, HTMP, APP, Traphaco CNC, Nam Dược, Aristino…

Với hàng loạt dự án thành công trải dài ở nhiều ngành công nghiệp từ cơ khí, điện tử, nhựa, bao bì, dược phẩm, vật liệu xây dựng, ô tô đến thực phẩm - đồ uống…, ITG đã tích lũy bề dày kinh nghiệm thực chiến đa ngành, tạo nên lợi thế khác biệt trong việc tối ưu giải pháp và linh hoạt đáp ứng những yêu cầu đặc thù của từng nhà máy.

Sự tin tưởng từ các đối tác công nghệ toàn cầu

Trong quá trình phát triển, ITG đã thiết lập quan hệ hợp tác với nhiều tập đoàn công nghệ quốc tế như Intel, Toshiba, Yokogawa, Advantech, Sato Global Solutions, Keyence và AIOI Systems,… Sự đồng hành của các đối tác này giúp ITG tiếp cận sớm những xu hướng mới trong sản xuất thông minh, qua đó nâng cao năng lực nghiên cứu, phát triển và đổi mới sản phẩm.

Bước vào kỷ nguyên số mới, ITG xác định Trí tuệ nhân tạo (AI) cùng với Điện toán đám mây (Cloud) và Dữ liệu lớn (Big Data) là những trọng tâm phát triển của hệ sinh thái giải pháp sản xuất thông minh. Việc ứng dụng các công nghệ dẫn dắt tương lai không chỉ đem lại giá trị đột phá cho các đơn vị sản xuất nội địa, mà còn là bệ phóng để ITG từng bước hiện thực hóa khát vọng vươn tầm quốc tế.

20 Năm tạo dựng giá trị bền vững

Hai mươi năm là một cột mốc đáng tự hào, nhưng với ITG, đó không phải đích đến mà là điểm khởi đầu cho những giai đoạn phát triển tiếp theo. Không ngừng kiến tạo những giá trị bền vững cho doanh nghiệp sản xuất tại Việt Nam và quốc tế, ITG bước vào kỷ nguyên số với khát vọng đưa công nghệ trở thành động lực tăng trưởng, đồng hành cùng các nhà máy nâng cao năng lực cạnh tranh và vươn xa hơn trên thị trường quốc tế.