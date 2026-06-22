Khóa cửa điện tử HEXA chuẩn Singapore với 7 công nghệ bảo mật tiên tiến

HEXA – Thương hiệu khóa cửa điện tử theo tiêu chuẩn công nghệ Singapore

Singapore từ lâu được biết đến là "Đảo Quốc" hàng đầu về ứng dụng công nghệ vào đời sống và quản trị đô thị thông minh.

Kế thừa tinh thần đó, HEXA định vị là thương hiệu khóa cửa điện tử phát triển theo tiêu chuẩn công nghệ Singapore đáp ứng trọn vẹn các kỳ vọng về tốc độ, sự tiện lợi và bảo mật tối ưu.

Thông qua TVC, HEXA truyền tải thông điệp rõ nét: sự an tâm không đến từ việc xử lý sự cố khi xảy ra, mà nằm ở khả năng phòng ngừa từ gốc, người dùng còn được chiêm ngưỡng những đột phá công nghệ tiên tiến trên dòng khóa cửa điện tử cao cấp Hexa P100M ProMax.

Trong đó, bộ ba tính năng bảo mật tiên tiến gồm quét tĩnh mạch lòng bàn tay, nhận diện khuôn mặt 3D và mở cửa từ xa qua điện thoại hứa hẹn sẽ mang đến những trải nghiệm an toàn, tiện nghi chưa từng có cho người dùng Việt.

7 công năng vượt trội cùng tích hợp trên khóa cửa điện tử HEXA

Điểm nổi bật của HEXA nằm ở việc tích hợp 7 phương thức mở khóa, mang đến sự linh hoạt tối đa cho mọi thành viên trong gia đình:

Công nghệ nhận diện tĩnh mạch lòng bàn tay được xem là nổi bật trên các dòng khóa cửa điện tử HEXA. Hệ thống sử dụng tia hồng ngoại để quét cấu trúc tĩnh mạch dưới da, đặc điểm sinh trắc học gần như không thể sao chép hoặc làm giả.

Khác biệt rõ rệt với công nghệ 2D dễ bị đánh lừa bởi ảnh hoặc video, hệ thống nhận diện khuôn mặt 3D của HEXA sử dụng cảm biến quét chiều sâu, hoạt động hiệu quả ngay cả trong điều kiện thiếu sáng.

Thông qua ứng dụng HEXA, người dùng có thể mở khóa, chia sẻ mã PIN tạm thời cho khách hoặc người giúp việc, đồng thời theo dõi lịch sử ra vào từ bất kỳ đâu.

Được trang bị "mắt thần thông minh", khóa cho phép người dùng quan sát trực tiếp hình ảnh trước cửa ngay trên điện thoại.

Ngoài ba công nghệ nổi bật trên, khóa còn hỗ trợ vân tay bán dẫn FPC Thụy Điển với độ nhạy cao nhờ tích hợp tổ hợp 3 cảm biến cơ thể sống: điện dung, nhiệt độ và áp suất. Sự kết hợp này giúp phân biệt vân tay thật với các hình ảnh in vân tay, silicon hay các loại vân tay giả mạo khác

Tích hợp tính năng mã số ảo cho phép nhập thêm dãy số giả trước hoặc sau mã thật, hỗ trợ tăng cường bảo mật và hạn chế nguy cơ lộ mật khẩu khi mở cửa.

Để thuận tiện cho mọi thành viên, khóa đã hỗ trợ thêm hệ thống thẻ từ RFID mã hóa chống sao chép rất phù hợp cho người già và trẻ nhỏ.

Đi kèm với đó là ổ chìa cơ cơ học dự phòng từ hợp kim cao cấp, đóng vai trò như một phương án cứu hộ an toàn trong các tình huống khẩn cấp.

Sự cộng hưởng giữa ba công nghệ tiên tiến gồm quét tĩnh mạch lòng bàn tay, nhận diện khuôn mặt 3D, mở cửa từ xa kết hợp với tiêu chuẩn kháng nước IP66 chính là yếu tố cốt lõi tạo nên sự khác biệt vượt trội của khóa cửa điện tử HEXA so với các dòng sản phẩm thông thường trên thị trường hiện nay.

Trải nghiệm thực tế và lợi ích vượt trội từ khóa cửa điện tử HEXA

Sự kết hợp giữa công nghệ bảo mật hiện đại, khả năng quản lý từ xa và tiêu chuẩn chống bụi, chống nước IP66 giúp khóa cửa điện tử HEXA đáp ứng đồng thời nhu cầu về tiện nghi, an ninh và độ bền. Nhờ đó, sản phẩm trở thành lựa chọn phù hợp với nhiều loại hình nhà ở, từ căn hộ chung cư, nhà phố đến biệt thự hiện đại.

Để mang đến trải nghiệm trọn vẹn, HEXA đầu tư mạnh vào hệ thống kho hàng lớn lên đến gần 10.000m² trải dài tại khu vực Bắc, Trung và Nam, đảm bảo cung ứng nhanh chóng cho cả khách hàng cá nhân lẫn các dự án lớn.

Khoá được bảo hành chính hãng 2 năm, lắp đặt miễn phí, cùng đội ngũ kỹ thuật chuyên nghiệp. Người dùng còn được hỗ trợ 24/7 qua đường dây nóng, sẵn sàng giải quyết mọi vấn đề phát sinh.

HEXA – Bước tiến mới trong an ninh thông minh

Sự phát triển của xu hướng nhà ở thông minh tại Việt Nam đang kéo theo nhu cầu ngày càng lớn đối với các giải pháp an ninh hiện đại, tiện lợi và có khả năng vận hành bền bỉ trong nhiều điều kiện môi trường khác nhau.

Trong bối cảnh đó, những sản phẩm được thiết kế phù hợp với đặc điểm khí hậu địa phương, đồng thời tích hợp các công nghệ bảo mật tiên tiến, đang trở thành xu hướng phát triển tất yếu của thị trường khóa cửa thông minh.

Với nền tảng công nghệ Singapore tiên tiến cùng tiêu chuẩn chống bụi, chống nước vượt trội và hệ thống phân phối chuyên nghiệp, khóa cửa điện tử HEXA đang trở thành một trong những lựa chọn tối ưu được nhiều gia đình Việt cân nhắc hàng đầu để bảo vệ không gian sống.

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