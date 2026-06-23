Sự kiện tri ân 2026: Dấu ấn từ Blum Việt Nam và Dũng Thủy

Ngày 22/6, tại không gian Tầng 3 của công ty Dũng Thủy (số 207 KCN Chàng Sơn, Thạch Thất, TP Hà Nội), sự kiện "Tri ân khách hàng 2026" đã được tổ chức nhằm mang đến không gian kết nối và những trải nghiệm chạm mượt mà, thực tế nhất cho khách hàng.

Không gian tiệc trà (teabreak) được chuẩn bị chu đáo để đón tiếp đối tác và khách hàng trong buổi lễ.

Buổi lễ vinh dự đón tiếp các đại diện cấp cao từ thương hiệu: Ms. Sa Nguyễn - National Sales Manager Blum Việt Nam, Mr. Phí Văn Dũng - Giám đốc công ty phụ kiện nội thất Dũng Thủy cùng đông đảo quý khách hàng, đối tác thân thiết của Blum tại Việt Nam.

Blum Group – 70 năm kiến tạo "Tiêu chuẩn vàng" cho không gian sống

Được thành lập từ năm 1952 tại Áo, Blum tự hào là nhà sản xuất phụ kiện nội thất hàng đầu thế giới với hơn 70 năm kinh nghiệm. Cùng hơn 2.000 giấy phép phát minh và các giải thưởng danh giá toàn cầu như Red Dot Design Award hay Interzum Award,… Blum đã hiện diện trên hơn 120 quốc gia cùng đội ngũ hơn 9.000 nhân viên. Tại Việt Nam, Blum Việt Nam là đại diện chính thức, không chỉ phân phối sản phẩm mà còn dẫn dắt thị trường, liên tục đào tạo kỹ thuật nhằm nâng cao tiêu chuẩn chất lượng nội thất.

Điểm làm nên uy tín của Blum chính là sự thấu hiểu sâu sắc hành vi người dùng thông qua các nghiên cứu. Nhận thấy người dùng thường phải di chuyển liên tục (lên tới 264m mỗi ngày, tổng cộng 90km mỗi năm) trong bếp, Blum đã phát triển chương trình phân chia bếp thành 5 khu vực để hạn chế tác động xấu lên sức khỏe.

Toàn bộ sản phẩm của Blum phân phối chính hãng tại Việt Nam đều được sản xuất và nhập khẩu trực tiếp từ 8 nhà máy tại Áo và Châu Âu.

Điểm đặc biệt là các dòng sản phẩm đều được Bảo hành trọn đời theo vòng đời tủ nội thất & Bảo hành 5 năm với hệ điện SERVO-DRIVE.

Tại Việt Nam, Blum có hệ thống Blum Experience Center tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh để khách hàng có thể tự do trải nghiệm và nhận tư vấn trực tiếp về từng dòng sản phẩm.

Các dòng sản phẩm chiến lược của Blum tiêu biểu là 4 dòng sản phẩm chiến lược: Tay nâng tủ treo tường, bản lề cánh tủ, ray trượt/ray hộp ngăn kéo, cửa trượt xếp âm, cùng bốn công nghệ chuyển động ưu việt.

Khách hàng tham quan, trải nghiệm các sản phẩm thực tế của Blum Việt nam tại công ty Dũng Thủy

Tại buổi Tri ân khách hàng 2026, Ms. Sa Nguyễn - National Sales Manager Blum Việt Nam, Công ty Blum Việt Nam chia sẻ: "Đối với Blum, chúng tôi không chỉ mong muốn mang đến những giải pháp phụ kiện nội thất hàng đầu, mà chúng tôi còn mong muốn đồng hành xuyên suốt cùng tất cả quý vị đối với các dịch vụ hậu mãi khác như: Dịch vụ hỗ trợ lắp đặt, hướng dẫn kỹ thuật miễn phí… để việc tiếp cận phụ kiện Blum, cũng như việc lắp đặt sản phẩm không còn bị khó khăn. Và chúng tôi mong muốn, tất cả những tủ nội thất sẽ có vẻ đẹp về mặt thiết kế, đa dạng về công năng và có độ bền lâu dài. Chúng tôi rất trân quý sự tin tưởng, đồng hành, yêu thương của quý vị trong quá trình dài đối với sản phẩm Blum. Nhân dịp này, Công ty Blum Việt Nam cũng xin gửi lời cảm ơn đặc biệt tới Công ty Dũng Thủy đã luôn đồng hành, đưa giải pháp của Blum đến với khách hàng gần hơn".

Dũng Thủy – Đối tác chiến lược cùng hệ sinh thái trải nghiệm 1.000m2

Song hành cùng Blum mang đến những giải pháp trọn vẹn là Công ty Phụ kiện Nội Thất Dũng Thủy – Nhà phân phối chính thức của Blum Việt Nam. Với bề dày hơn 20 năm kinh nghiệm, Dũng Thủy đã khẳng định vị thế uy tín hàng đầu trên thị trường.

Uy tín và quy mô của Dũng Thủy được minh chứng qua những dấu ấn ấn tượng khi sở hữu hệ thống showroom quy mô hơn 1.000m2 hiện đại, được đánh giá là một trong những showroom lớn bậc nhất miền Bắc. Tại đây, khách hàng và giới chuyên môn có thể trực tiếp trải nghiệm đa dạng các dòng phụ kiện Blum chính hãng chuẩn châu Âu.

Nhiều năm liền, Dũng Thủy luôn có doanh số bán hàng lớn bậc nhất toàn quốc của Blum Việt Nam, từ đó củng cố niềm tin từ đối tác trên cả nước.

Với phương châm lấy sự hài lòng làm cốt lõi, Dũng Thủy không chỉ phân phối sản phẩm cao cấp mà còn cung cấp dịch vụ tư vấn chuyên sâu, giải pháp tối ưu công năng và hỗ trợ kỹ thuật tận tâm.

Lời cảm ơn sâu sắc bằng hành động

Trong suốt hành trình định hình không gian sống, Blum thấu hiểu rằng, mỗi bản vẽ của kiến trúc sư, mỗi sản phẩm của bác thợ xưởng và sự tin tưởng của quý đại lý, khách hàng chính là tài sản vô giá nhất.

Khách hàng và đối tác chiến lược của Blum Việt Nam và Công ty Dũng Thủy chụp ảnh lưu niệm trước cửa công ty Dũng Thủy

Đặc biệt, sự kiện thêm phần sôi động khi Công ty Dũng Thủy tổ chức Minigame "Master về Blum" nhằm thử tài ghi nhớ của khách mời, với những phần quà tri ân cực kỳ giá trị đến từ thương hiệu Blum như: Hệ thống tay nâng HF Top và Hệ thống tay nâng HK Top… đang được bán chạy tại thị trường Việt Nam.

Ms. Nguyễn Thị Thuỷ - Phó giám đốc Công ty Dũng Thủy trao những phần quà hấp dẫn và giá trị của Blum Việt Nam cho những người chơi chiến thắng.

Sự kiện khép lại nhưng đã mở ra những bước tiến mới. Blum Việt Nam và Dũng Thủy cam kết sẽ tiếp tục nỗ lực mang đến các giải pháp đột phá nhất, đồng hành trọn vòng đời sản phẩm, để mọi trải nghiệm của khách hàng trong ngôi nhà của mình đều là cảm giác hài lòng và ưng ý.

Ban lãnh đạo cùng tập thể cán bộ công nhân viên Dũng Thuỷ chụp ảnh lưu niệm, thể hiện tinh thần đoàn kết và quyết tâm đồng hành phát triển.

Hệ thống showroom phụ kiện nội thất và nhà máy sản xuất gỗ công nghiệp.

Công ty Dũng Thuỷ:

Địa chỉ: 207-213 xã Tây Phương, Hà Nội (Thôn 2, xã Thạch Xá, Huyện Thạch Thất, Hà Nội)

Điện thoại: 0975229575 - 038 4432818

Website: http://godungthuy.com/

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