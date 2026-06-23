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Vua Nệm - Đối tác hàng đầu của các thương hiệu nệm quốc tế

| | Doanh nghiệp giới thiệu

Vua Nệm - Đối tác hàng đầu của các thương hiệu nệm quốc tế

Không ngừng mở rộng hợp tác với các thương hiệu toàn cầu, Vua Nệm đang từng bước khẳng định vai trò cầu nối đưa những giải pháp giấc ngủ chất lượng đến người tiêu dùng Việt. Mới đây, Vua Nệm đã tiếp tục ghi dấu ấn khi nhận hai giải thưởng quan trọng từ Dunlopillo, minh chứng cho những nỗ lực bền bỉ trong hoạt động kinh doanh và phát

Hợp tác quốc tế tạo đà phát triển bền vững

Trong bối cảnh người tiêu dùng ngày càng quan tâm đến chất lượng giấc ngủ và các sản phẩm chăm sóc sức khỏe, việc hợp tác với các thương hiệu quốc tế đóng vai trò quan trọng trong chiến lược phát triển của các doanh nghiệp bán lẻ.

Với định hướng mang đến cho khách hàng những sản phẩm chất lượng cao, Vua Nệm đã xây dựng mạng lưới hợp tác cùng nhiều thương hiệu nệm uy tín trên thế giới. Sự đồng hành này không chỉ giúp doanh nghiệp đa dạng hóa danh mục sản phẩm mà còn tạo điều kiện để người tiêu dùng Việt Nam tiếp cận những công nghệ giấc ngủ tiên tiến.

Những thành quả đạt được trong thời gian qua đã góp phần củng cố vị thế của Vua Nệm trên thị trường bán lẻ nệm và phụ kiện tại Việt Nam.

Elite Revenue Award 2025 vinh danh thành tích nổi bật

Tại sự kiện vinh danh đối tác năm 2025, Vua Nệm đã được Dunlopillo trao tặng giải thưởng Elite Revenue Award 2025.

Đây là giải thưởng ghi nhận những đơn vị đạt thành tích kinh doanh xuất sắc, có đóng góp nổi bật vào sự tăng trưởng doanh thu của thương hiệu trên thị trường. Việc nhận được danh hiệu này cho thấy hiệu quả trong hoạt động phân phối, khả năng tiếp cận khách hàng và chiến lược phát triển thị trường của Vua Nệm trong thời gian qua.

Vua Nệm - Đối tác hàng đầu của các thương hiệu nệm quốc tế- Ảnh 1.

Vua Nệm vinh dự được Dunlopillo trao tặng giải thưởng Elite Revenue Award 2025

Không chỉ phản ánh kết quả kinh doanh tích cực, giải thưởng còn là minh chứng cho sự tin tưởng của đối tác quốc tế đối với năng lực vận hành và định hướng phát triển của doanh nghiệp.

Legacy Partnership Award ghi dấu chặng đường đồng hành

Bên cạnh Elite Revenue Award 2025, Vua Nệm còn được trao tặng giải thưởng Legacy Partnership Award.

Đây là danh hiệu dành cho những đối tác có quá trình hợp tác lâu dài, bền vững và tạo ra nhiều giá trị cho thương hiệu. Giải thưởng thể hiện sự ghi nhận đối với hành trình đồng hành giữa Vua Nệm và Dunlopillo trong việc mang các sản phẩm chất lượng đến gần hơn với người tiêu dùng Việt Nam.

Vua Nệm - Đối tác hàng đầu của các thương hiệu nệm quốc tế- Ảnh 2.

Không chỉ đơn thuần là mối quan hệ kinh doanh, sự hợp tác giữa hai bên còn được xây dựng trên nền tảng tin tưởng, chia sẻ tầm nhìn và cùng hướng tới mục tiêu nâng cao trải nghiệm giấc ngủ cho khách hàng.

Thành quả từ nỗ lực của tập thể Vua Nệm

Những giải thưởng mà Vua Nệm nhận được không chỉ là sự ghi nhận từ đối tác quốc tế mà còn phản ánh những giá trị thiết thực mà doanh nghiệp đang mang đến cho khách hàng.

Thông qua việc hợp tác với các thương hiệu uy tín và không ngừng hoàn thiện hệ thống vận hành, Vua Nệm hướng đến mục tiêu giúp người tiêu dùng dễ dàng tiếp cận các sản phẩm chất lượng, chính hãng cùng những giải pháp chăm sóc giấc ngủ phù hợp với nhu cầu thực tế.

Từ khâu tư vấn, trải nghiệm mua sắm đến giao nhận và hậu mãi, mọi hoạt động đều được xây dựng nhằm mang lại sự thuận tiện, an tâm và trải nghiệm tốt hơn cho khách hàng. Đây cũng chính là động lực để Vua Nệm tiếp tục nâng cao chất lượng dịch vụ và hoàn thiện hành trình mua sắm trong thời gian tới.

Vua Nệm - Đối tác hàng đầu của các thương hiệu nệm quốc tế- Ảnh 3.

Tiếp tục hợp tác, nâng tầm trải nghiệm khách hàng

Các giải thưởng từ Dunlopillo được xem là sự ghi nhận xứng đáng cho những nỗ lực không ngừng nghỉ của tập thể Vua Nệm trong hành trình phát triển. Trong tương lai, Vua Nệm cho biết sẽ tiếp tục mở rộng hợp tác với các đối tác quốc tế nhằm mang đến nhiều sản phẩm chất lượng và giải pháp giấc ngủ hiện đại hơn cho người tiêu dùng Việt Nam.

Vua Nệm - Đối tác hàng đầu của các thương hiệu nệm quốc tế- Ảnh 4.

Với định hướng lấy khách hàng làm trung tâm, Vua Nệm sẽ không ngừng nỗ lực mang đến những sản phẩm tốt nhất. Sự đồng hành từ các đối tác chiến lược như Dunlopillo cùng niềm tin của khách hàng trên toàn quốc sẽ là nền tảng để doanh nghiệp tiếp tục phát triển bền vững và nâng tầm trải nghiệm giấc ngủ cho các gia đình Việt.

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Hệ thống cửa hàng: www.vuanem.com/stores

Email: trainghiem@vuanem.com

Ánh Dương

Thanh Niên Việt

Từ Khóa:
dn

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