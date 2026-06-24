Công ty Cổ phần OCHAO khánh thành nhà máy bánh số 1

Nhà máy bánh số 1 thuộc Công ty Cổ phần OCHAO được xây dựng trên diện tích gần 24.000 m². Nhà máy được đầu tư các dây chuyền sản xuất hiện đại cho các dòng sản phẩm snack, cookies và waffle, đáp ứng nhu cầu ngày càng đa dạng của thị trường và tạo nền tảng cho chiến lược phát triển dài hạn của doanh nghiệp.

Đặc biệt, sự kiện khánh thành cũng đánh dấu sự ra đời của thương hiệu mới mang tên "metik", với các sản phẩm bánh snack đầu tiên được sản xuất tại Nhà máy bánh số 1. Với định hướng phát triển các sản phẩm chất lượng, phù hợp với xu hướng tiêu dùng hiện đại và nhu cầu chăm sóc sức khỏe ngày càng được quan tâm, metik được kỳ vọng sẽ trở thành thương hiệu đồng hành cùng người tiêu dùng trong việc lựa chọn những sản phẩm vừa ngon miệng, vừa phù hợp với lối sống cân bằng và năng động.

Việc đưa Nhà máy bánh số 1 đi vào hoạt động không chỉ gia tăng năng lực sản xuất mà còn là bước đi chiến lược của HUNGHAU FMCG Group trong hành trình xây dựng các thương hiệu thực phẩm tiêu dùng Việt Nam hiện đại, chất lượng và có khả năng cạnh tranh trên thị trường quốc tế.

Thông tin về Công ty Cổ phần OCHAO:

Công ty Cổ phần OCHAO là đơn vị thành viên thuộc HUNGHAU FMCG Group. OCHAO được xây dựng với định hướng sản xuất những dòng sản phẩm bánh tiện lợi từ nguồn nguyên liệu nông sản Việt Nam, góp phần nâng cao giá trị nông sản quê hương và mang hương vị Việt đến với người tiêu dùng trong nước cũng như thị trường quốc tế.