Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Công ty Cổ phần OCHAO khánh thành nhà máy bánh số 1

| | Doanh nghiệp giới thiệu

Công ty Cổ phần OCHAO khánh thành nhà máy bánh số 1

TP.HCM, ngày 23 tháng 06 năm 2026 - Công ty Cổ phần OCHAO đơn vị thuộc HUNGHAU FMCG Group chính thức khánh thành Nhà máy bánh số 1 tại Khu công nghiệp Tân Phú Trung, TP.HCM.

Nhà máy bánh số 1 thuộc Công ty Cổ phần OCHAO được xây dựng trên diện tích gần 24.000 m². Nhà máy được đầu tư các dây chuyền sản xuất hiện đại cho các dòng sản phẩm snack, cookies và waffle, đáp ứng nhu cầu ngày càng đa dạng của thị trường và tạo nền tảng cho chiến lược phát triển dài hạn của doanh nghiệp.

Đặc biệt, sự kiện khánh thành cũng đánh dấu sự ra đời của thương hiệu mới mang tên "metik", với các sản phẩm bánh snack đầu tiên được sản xuất tại Nhà máy bánh số 1. Với định hướng phát triển các sản phẩm chất lượng, phù hợp với xu hướng tiêu dùng hiện đại và nhu cầu chăm sóc sức khỏe ngày càng được quan tâm, metik được kỳ vọng sẽ trở thành thương hiệu đồng hành cùng người tiêu dùng trong việc lựa chọn những sản phẩm vừa ngon miệng, vừa phù hợp với lối sống cân bằng và năng động.

Công ty Cổ phần OCHAO khánh thành nhà máy bánh số 1- Ảnh 1.

Việc đưa Nhà máy bánh số 1 đi vào hoạt động không chỉ gia tăng năng lực sản xuất mà còn là bước đi chiến lược của HUNGHAU FMCG Group trong hành trình xây dựng các thương hiệu thực phẩm tiêu dùng Việt Nam hiện đại, chất lượng và có khả năng cạnh tranh trên thị trường quốc tế.

Thông tin về Công ty Cổ phần OCHAO:

Công ty Cổ phần OCHAO là đơn vị thành viên thuộc HUNGHAU FMCG Group. OCHAO được xây dựng với định hướng sản xuất những dòng sản phẩm bánh tiện lợi từ nguồn nguyên liệu nông sản Việt Nam, góp phần nâng cao giá trị nông sản quê hương và mang hương vị Việt đến với người tiêu dùng trong nước cũng như thị trường quốc tế.

Ánh Dương

Thanh Niên Việt

Từ Khóa:
dn

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
LG Clinic "bắt tay" với Fotona, sở hữu công nghệ Hybrid Pico Laser đỉnh cao từ Hoa Kỳ

LG Clinic "bắt tay" với Fotona, sở hữu công nghệ Hybrid Pico Laser đỉnh cao từ Hoa Kỳ Nổi bật

Bất động sản Đà Nẵng: "Đổi diện tích lấy không gian"

Bất động sản Đà Nẵng: "Đổi diện tích lấy không gian" Nổi bật

Amando và chiến lược kiến tạo chuẩn sống mới từ trải nghiệm giấc ngủ

Amando và chiến lược kiến tạo chuẩn sống mới từ trải nghiệm giấc ngủ

15:30 , 24/06/2026
TECH REALTY bắt tay Mitsubishi Corporation tại dự án Monrei Saigon

TECH REALTY bắt tay Mitsubishi Corporation tại dự án Monrei Saigon

15:30 , 24/06/2026
Bùng nổ nhu cầu lưu trú, thương mại quanh KCN Quang Châu: Cơ hội nào cho nhà đầu tư?

Bùng nổ nhu cầu lưu trú, thương mại quanh KCN Quang Châu: Cơ hội nào cho nhà đầu tư?

08:30 , 24/06/2026
Giải pháp kiểm soát nhiệt độ toàn diện với hệ thống Chiller công nghiệp

Giải pháp kiểm soát nhiệt độ toàn diện với hệ thống Chiller công nghiệp

08:00 , 24/06/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên