LG Clinic "bắt tay" với Fotona, sở hữu công nghệ Hybrid Pico Laser đỉnh cao từ Hoa Kỳ

Theo đại diện đơn vị, việc hợp tác với Fotona hướng đến mục tiêu chuẩn hóa quy trình điều trị, đồng thời đồng bộ chất lượng và trải nghiệm khách hàng tại các chi nhánh. Việc bổ sung StarWalker QX vào hệ thống thiết bị giúp mở rộng khả năng điều trị trong lĩnh vực da liễu – thẩm mỹ công nghệ cao.

Fotona StarWalker QX là nền tảng laser thẩm mỹ ứng dụng công nghệ Hybrid Pico, kết hợp xung pico giây và nano giây để xử lý các vấn đề sắc tố. Trong đó, xung nano giây giúp phá vỡ các cụm sắc tố lớn, còn xung pico giây phân rã sắc tố thành các hạt nhỏ hơn, hỗ trợ cơ thể đào thải tự nhiên.

Fotona StarWalker QX là công nghệ laser tiên tiến mang lại hiệu quả điều trị cao (Nguồn: Nhãn hàng chụp)

Công nghệ này sử dụng 4 bước sóng khác nhau, hỗ trợ điều trị nhiều tình trạng như điều trị nám, tàn nhang, đồi mồi, xóa xăm và cải thiện chất lượng da. Bên cạnh đó, Fotona StarWalker QX còn tích hợp công nghệ ASP (Adaptive Structured Pulse), cho phép kiểm soát năng lượng laser phù hợp với từng vùng da, từ đó hạn chế tổn thương mô và giảm nguy cơ tăng sắc tố sau viêm.

Trong bối cảnh nhu cầu điều trị da liễu ngày càng đa dạng, các công nghệ laser thế hệ mới như Fotona StarWalker QX đang được ứng dụng rộng rãi nhờ khả năng cải thiện sắc tố và trẻ hóa da theo hướng ít xâm lấn, thời gian phục hồi nhanh.

Đại diện LG Clinic cho biết, việc đưa StarWalker QX vào ứng dụng giúp nâng cao hiệu quả điều trị và hỗ trợ bác sĩ xây dựng phác đồ phù hợp với từng tình trạng da cụ thể, đồng thời góp phần tăng cường lợi thế cạnh tranh của đơn vị trên thị trường thẩm mỹ công nghệ cao.

Hiện LG Clinic hoạt động theo mô hình phòng khám chuyên khoa da liễu – thẩm mỹ, được cấp phép và quản lý bởi Sở Y tế TP.HCM, với hệ thống chi nhánh tại TP.HCM, Bình Dương và Vũng Tàu.

LG Clinic là hệ thống viện thẩm mỹ - phòng khám chuyên khoa có quy mô lớn tại Việt Nam (Nguồn: Nhãn hàng chụp)

Theo đại diện đơn vị, trong thời gian tới, LG Clinic sẽ tiếp tục đầu tư công nghệ và đào tạo đội ngũ bác sĩ nhằm khai thác hiệu quả thiết bị, hướng đến nâng cao chất lượng điều trị và trải nghiệm cho khách hàng.

Hiện giá điều trị da bằng công nghệ Fotona StarWalker QX tại LG Clinic được niêm yết từ 15.000.000 VNĐ, tùy theo tình trạng da và phác đồ điều trị cá nhân hóa của từng khách hàng. Thông tin chi tiết về liệu trình, bạn đọc có thể tìm hiểu thêm tại website chính thức của LG Clinic: https://lgclinic.vn/.

Phòng khám chuyên khoa da liễu (Thuộc địa điểm kinh doanh Công ty Cổ phần Tập đoàn Hamier Việt Nam – Trung tâm Thẩm mỹ LG Clinic)

Địa điểm hành nghề: 200-200B-200C Lê Lai, Phường Bến Thành, TP. Hồ Chí Minh.

Thời gian làm việc hằng ngày: từ 08 giờ 00 đến 21 giờ 00.

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