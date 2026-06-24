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Bất động sản Đà Nẵng: "Đổi diện tích lấy không gian"

| | Doanh nghiệp giới thiệu

Bất động sản Đà Nẵng: "Đổi diện tích lấy không gian"

Tại thị trường bất động sản năm 2026, 15 tỷ đồng là một cột mốc tài chính đáng nể phục đối với đại đa số người dân. Thế nhưng, vị thế tiêu tiền của bạn sẽ thay đổi hoàn toàn tùy thuộc vào việc dòng vốn này được đặt ở tọa độ nào.

Giữa một các đô thị "đất chật người đông" với mức giá leo thang và một Đà Nẵng phóng khoáng bên bờ biển, cán cân giá trị đang cho thấy những nghịch lý đầy thú vị.

Sự xa xỉ bị giới hạn bởi diện tích và những bức tường bê tông

Thị trường bất động sản ở các đô thị lớn bước vào giai đoạn thiết lập những mặt bằng giá kỷ lục mới. Với ngân sách 15 tỷ đồng, người mua nhà tại Hà Nội/Thành Phố Hồ Chí Minh hiện tại phải đối mặt với những lựa chọn mang tính đánh đổi rất lớn.

Bất động sản Đà Nẵng: "Đổi diện tích lấy không gian"- Ảnh 1.

Phân khúc căn hộ chung cư cao cấp: Ở các quận trung tâm như Ba Đình hay Tây Hồ, mức giá căn hộ hạng sang đã neo vững ở ngưỡng 180 triệu đến hơn 250 triệu đồng/m². 15 tỷ đồng lúc này chỉ vừa đủ để bạn sở hữu một căn hộ diện tích trung bình (khoảng 2 phòng ngủ, diện tích từ 75 triệu-80 triệu/m²) tại các dự án cũ, hoặc một căn 3 phòng ngủ bàn giao nguyên bản ở vùng ven trung tâm. Muốn chạm tay vào các căn Duplex 5 sao hay penthouse trung tâm, với 15 tỷ dường như là không thể.

Phân khúc nhà đất thổ cư: Nếu không thích chung cư, 15 tỷ đồng chỉ giúp bạn sở hữu một căn nhà phố hoặc nhà riêng diện tích nhỏ (khoảng 50 - 60 triệu/m²) nằm sâu trong các con ngõ nội đô. Đổi lại sự thuận tiện về vị trí, bạn phải chấp nhận những hạn chế cố hữu: ngõ nhỏ xe máy tránh nhau, tầm nhìn bị che khuất bởi tường nhà hàng xóm, không có tiện ích đồng bộ và bài toán đau đầu về không gian đỗ xe ô tô.

Bất động sản Đà Nẵng: "Đổi diện tích lấy không gian"- Ảnh 2.

Phân khúc liền kề/biệt thự dự án: Con số 15 tỷ đồng gần như đã "bị loại khỏi cuộc chơi" ở các khu đô thị khép kín được quy hoạch bài bản tại Hà Nội, nơi các sản phẩm thấp tầng diện tích nhỏ nhất hiện nay hầu hết đã chạm ngưỡng từ 20 - 30 tỷ đồng trở lên.

Tại Đà Nẵng: Từ mét vuông diện tích đến di sản phong cách sống

Ngược lại với Hà Nội, cùng với dòng tiền 15 tỷ đồng, khi dịch chuyển vào thành phố đáng sống nhất Việt Nam, vị thế của người mua sẽ lập tức thay đổi từ "khách mua căn hộ" trở thành "chủ sở hữu bất động sản thấp tầng độc bản".

Nhà phố, biệt thự trung tâm quận Hải Châu: Ngay tại lõi đô thị sầm uất ven sông Hàn, với khoảng 14,5 - 15 tỷ đồng, bạn hoàn toàn có thể sở hữu một căn nhà phố cao cấp 4 - 5 tầng, diện tích đất gần 100tr/m² trên các trục đường quy hoạch bài bản. Tài sản này vừa đáp ứng hoàn hảo nhu cầu an cư, vừa có giá trị khai thác thương mại, cho thuê dòng tiền cao.

Biệt thự biển, biệt thự sườn đồi phân khúc cao cấp: Điểm khác biệt lớn nhất chính là phân khúc "second-home" hướng vịnh. Với ngân sách 15 tỷ đồng, nhà đầu tư có thể sở hữu một căn biệt thự song lập hoặc đơn lập diện tích thênh thang từ 200 - 240 triệu đồng/m² tại các siêu đại đô thị biển mới (như khu vực Vinhomes Hải Vân Bay / Làng Vân) với mức giá đất gốc chỉ dao động quanh ngưỡng 70 - 80 triệu đồng/m²

Giá trị cảm xúc không thể tái tạo: Bước ra hiên nhà là không gian Panorama lộng gió đón trọn hương vị biển khơi, mật độ cây xanh lớn, không khí trong lành tự nhiên và pháp lý đất ở đô thị sở hữu lâu dài (sổ hồng truyền đời). Đây là những giá trị mà dù có hệ số tài chính gấp nhiều lần, bạn cũng không thể tìm mua được tại các quận nội thành của các đô thị lớn.

Cuộc đối đầu vĩ mô giữa bất động sản Hà Nội và Đà Nẵng trong phân khúc 15 tỷ đồng thực chất không phải là cuộc chiến về giá, mà là sự thay đổi trong tư duy định nghĩa về sự xa xỉ.

Nếu nhu cầu của bạn là bám trụ lại trung tâm kinh tế, chấp nhận không gian nén để đổi lấy sự thuận tiện công việc hàng ngày, Hà Nội là câu trả lời. Nhưng nếu bạn thuộc tệp khách hàng thượng lưu đang tìm kiếm một khoảng lặng để cân bằng cuộc sống, một "ngôi nhà thứ hai" để bảo vệ sức khỏe cho gia đình với một tầm nhìn độc bản không bị che chắn, thì dòng vốn 15 tỷ đồng dịch chuyển về phía các trục đô thị ven vịnh Đà Nẵng chính là một bài toán tối ưu cả về kinh tế lẫn giá trị cảm xúc.

Ánh Dương

Nhịp sống thị trường

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