Crescent Mall khởi động End of Season Sale: Săn hàng cao cấp với chi phí tối ưu

Từ ngày 26.06 đến 28.06, Crescent Mall mang đến chương trình End of Season Sale quy tụ hàng loạt thương hiệu thời trang, làm đẹp, nội thất, gia dụng, giáo dục, giải trí và ẩm thực với nhiều ưu đãi đáng chú ý.

Thời trang và phụ kiện: Chuẩn bị cho mùa du lịch và những trải nghiệm mới

Mùa hè là thời điểm của những chuyến công tác kết hợp nghỉ dưỡng, những hành trình khám phá và các hoạt động ngoài trời. Đây cũng là lúc nhiều người có nhu cầu làm mới tủ đồ, bổ sung phụ kiện hoặc đầu tư cho những sản phẩm đồng hành lâu dài.

Với sự kiện End of Season Sale, nhiều thương hiệu thời trang và phụ kiện quốc tế như DKNY, Sisley, Banana Republic, Zara, Massimo Dutti, United Colors of Benetton, Levi’s, Mizuno, Super Sports, MLB, House of Luggage, Discovery, Charles & Keith, Pedro và Pandora,.. mang đến cơ hội sở hữu các thiết kế được yêu thích với mức giá hấp dẫn. Từ trang phục ứng dụng cao, phụ kiện du lịch đến vali và túi xách chất lượng, đây là thời điểm thuận lợi để hoàn thiện hành trang cho mùa hè.

Sức khỏe và làm đẹp: Đầu tư cho sự tự tin trong mùa nắng

Bên cạnh thời trang, nhu cầu chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp cũng gia tăng trong giai đoạn thời tiết nắng nóng. Các sản phẩm dưỡng da, chống nắng, nước hoa và mỹ phẩm cao cấp không chỉ giúp bảo vệ làn da mà còn góp phần nâng cao trải nghiệm cá nhân mỗi ngày.

Người tiêu dùng có thể tìm thấy nhiều lựa chọn từ các thương hiệu được ưa chuộng như Gucci Beauty, Bvlgari, Burberry & Chloe, Jean Paul Gaultier, Carolina Herrera & Rabanne, Kiehl's và Shiseido… Đây là dịp phù hợp để bổ sung những sản phẩm thiết yếu hoặc đầu tư cho các dòng sản phẩm cao cấp với mức giá ưu đãi hơn thường lệ.

Nội thất, gia dụng và công nghệ: Nâng tầm chất lượng sống

Không chỉ tập trung vào nhu cầu cá nhân, End of Season Sale còn mở ra cơ hội nâng cấp không gian sống với nhiều sản phẩm nội thất, gia dụng và công nghệ hiện đại.

Từ chăn nệm, đồ dùng nhà bếp đến các thiết bị phục vụ cuộc sống tiện nghi, các thương hiệu như Dyson, Lock & Lock, Serta, Elmich, Zwilling, Kymdan, Akemi.. mang đến nhiều lựa chọn phù hợp cho gia đình hiện đại. Với những người đang có kế hoạch cải thiện không gian sống hoặc chuẩn bị cho giai đoạn cuối năm, đây là thời điểm đáng cân nhắc để mua sắm hiệu quả hơn về mặt chi phí.

Giáo dục và giải trí cùng các ngành hàng khác – hoàn thiện trải nghiệm cuối tuần cho cả gia đình

Đối với nhiều gia đình, một điểm đến cuối tuần lý tưởng không chỉ đáp ứng nhu cầu mua sắm mà còn mang đến những trải nghiệm phù hợp cho trẻ nhỏ. Trong khi phụ huynh dành thời gian lựa chọn các sản phẩm yêu thích hoặc tận hưởng những phút giây thư giãn, các bé cũng có cơ hội khám phá thế giới riêng thông qua những hoạt động giải trí và học hỏi đa dạng.

Từ đồ chơi phát triển tư duy, sách thiếu nhi đến các trò chơi tương tác, những thương hiệu như Takara Tomy, Timezone hay Nhà sách Phương Nam mang đến nhiều lựa chọn phù hợp với từng độ tuổi. Đây không chỉ là khoảng thời gian để trẻ em vui chơi trong mùa hè mà còn là cơ hội để khơi gợi sự sáng tạo, khả năng khám phá và niềm yêu thích học hỏi thông qua các trải nghiệm thực tế.

Ẩm thực: Điểm dừng thư giãn sau hành trình mua sắm

Trải nghiệm mua sắm sẽ trở nên trọn vẹn hơn khi kết hợp cùng các lựa chọn ẩm thực đa dạng. Sau khi tham quan và lựa chọn sản phẩm yêu thích, khách hàng có thể tận hưởng những khoảng thời gian thư giãn cùng gia đình, đối tác hoặc bạn bè tại các nhà hàng và thương hiệu F&B nổi bật như Sushi Hokkaido Sachi, Basta Hiro, Aburi En, Kiwami Ramen & Gyoza Bar, Som Tum Thai, Chateraise, BreadTalk, Boost Juice Bar, Crispy Donut,…

End of Season Sale - Cơ hội mua sắm nổi bật trong mùa hè

Không chỉ đơn thuần là một chương trình giảm giá, End of Season Sale tại Crescent Mall mang đến cơ hội tiếp cận các sản phẩm chất lượng từ nhiều thương hiệu uy tín với mức giá hấp dẫn. Từ việc làm mới phong cách cá nhân, chuẩn bị cho các chuyến đi mùa hè đến nâng cấp không gian sống, đây là thời điểm phù hợp để đưa ra những quyết định mua sắm hiệu quả và tối ưu giá trị.

Chương trình diễn ra từ ngày 26.06 đến 28.06 tại Crescent Mall.