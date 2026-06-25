Tiếp nối thành công sự kiện ngày 18/6 tại Hà Nội, ngày 24/6, Hội nghị Cấp cao CEO & CMO Việt Nam 2026 về Tăng trưởng thương hiệu (nửa đầu năm) với chủ đề "Được nhìn thấy lặp lại - Tái định nghĩa logic đánh giá hiệu quả quảng cáo" do Chicilon Media diễn ra tại khách sạn Hilton Saigon.

Sự kiện quy tụ gần 200 nhà điều hành doanh nghiệp, CEO, CMO và giám đốc thương hiệu đến từ nhiều ngành hàng như thực phẩm & đồ uống, sữa, tài chính - bảo hiểm, bất động sản, ô tô, điện gia dụng, điện tử tiêu dùng và bán lẻ… cùng thảo luận về lộ trình tăng trưởng mới, và những bước chuyển dịch đang diễn ra trong logic đánh giá hiệu quả quảng cáo.

Sau chuỗi thảo luận chuyên sâu tại Hà Nội và TP.HCM, các chuyên gia kinh tế, tổ chức nghiên cứu thị trường, lãnh đạo doanh nghiệp và chuyên gia marketing cùng đi đến một nhận định đáng chú ý: cuộc cạnh tranh quảng cáo trong tương lai sẽ không còn là cuộc cạnh tranh về lượt hiển thị, mà là cuộc cạnh tranh về khả năng chiếm lĩnh trí nhớ người tiêu dùng. Giá trị lớn nhất của quảng cáo không phải là hiển thị, mà là được ghi nhớ.

Tín hiệu vĩ mô và sự chuyển dịch trong hành vi khách hàng

Hiện tại, nền kinh tế Việt Nam vẫn giữ vững đà tăng trưởng tích cực. Theo TS. Cấn Văn Lực - Chuyên gia Kinh tế trưởng BIDV, Thành viên Hội đồng Tư vấn Chính sách Tài chính - Tiền tệ Quốc gia, đầu tư công được đẩy mạnh, đầu tư tư nhân phục hồi và dòng vốn FDI tiếp tục tăng sẽ là bệ đỡ quan trọng cho tăng trưởng kinh tế Việt Nam trong 2 năm tới.

TS Cấn Văn Lực trình bày về kinh tế, chính sách Việt Nam và chỉ ra những giải pháp tăng trưởng dành cho doanh nghiệp giai đoạn 2026-2027

Tuy nhiên, trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng gay gắt, tăng trưởng doanh nghiệp không chỉ phụ thuộc vào quy mô mà còn được quyết định bởi năng lực cạnh tranh của thương hiệu.

Dưới góc nhìn nghiên cứu thị trường, bà Lê Minh Trang - Giám đốc cấp cao NIQ cho biết người tiêu dùng ngày càng thận trọng hơn trong chi tiêu và có xu hướng ưu tiên những thương hiệu quen thuộc, đáng tin cậy và đã có sự định hình nhận thức lâu dài. Điều này cho thấy khả năng hiện diện trong tâm trí khách hàng đang trở thành một lợi thế cạnh tranh quan trọng.

Trong khi đó, sự bùng nổ của truyền thông số khiến việc đo lường hiệu quả quảng cáo ngày càng phức tạp. Nhiều quảng cáo trực tuyến bị người dùng chủ động bỏ qua chỉ sau vài giây tiếp xúc, cho thấy lượt hiển thị không đồng nghĩa với sự chú ý thực sự của người tiêu dùng.

Từ hiển thị đến chiếm lĩnh tâm trí

Tại hội nghị, ông Guo Zhi Feng - Chủ tịch HĐQT Chicilon Media chia sẻ: "Suốt 20 năm qua, chúng ta không ngừng thảo luận về truyền thông, về lưu lượng, về Internet; vài năm gần đây là chuyển đổi số và AI. Nhưng dù công nghệ thay đổi ra sao, các thương hiệu vẫn phải đối mặt với cùng một vấn đề cốt lõi: Quảng cáo xuất hiện bao nhiêu lần không đồng nghĩa với việc người tiêu dùng nhớ được bấy nhiêu."

Theo ông Guo Zhi Feng, logic đánh giá hiệu quả quảng cáo cần quay về với bản chất nguyên bản của truyền thông: Khởi đầu của truyền thông là được nhìn thấy; mấu chốt của truyền thông là được nhìn thấy lặp lại; kết quả của truyền thông là được ghi nhớ.

Khách mời tham quan khu trưng bày thiết bị truyền thông thang máy và triển lãm tri thức tại sự kiện

Nhân tố chi phối quyết định mua sắm không phải là một lượt hiển thị thoáng qua, mà là thương hiệu được người tiêu dùng nhớ đến đầu tiên khi phát sinh nhu cầu. Vì vậy, cốt lõi của tăng trưởng thương hiệu không nằm ở việc tạo ra nhiều hiển thị hơn, mà ở khả năng xây dựng ký ức thương hiệu thông qua sự hiện diện liên tục và lặp lại.

Nếu như cuộc đua marketing trước đây là cạnh tranh lượt hiển thị, thì cuộc đua tương lai sẽ là cạnh tranh khả năng ghi nhớ. Thực tế cho thấy các thương hiệu lớn như TH True MILK, OPPO, Coca-Cola hay Unilever đều duy trì sự hiện diện bền bỉ trước người tiêu dùng, bởi xây dựng thương hiệu về bản chất là quá trình tích lũy ký ức dài hạn.

Các thương hiệu lớn quan tâm đến truyền thông thang máy

Dữ liệu từ Fifty5Blue cho thấy truyền thông thang máy ghi nhận tỷ lệ nhìn thấy quảng cáo lên tới 99%, mức độ chú ý đạt 87% và khả năng ghi nhớ nội dung đạt 82%. Các chỉ số này vượt trội hoàn toàn so với màn hình LED lớn ngoài trời, biển bảng billboard truyền thống hay các nền tảng mạng xã hội.

Hội nghị mang đến không gian kết nối, thảo luận dành cho các nhà lãnh đạo doanh nghiệp hàng đầu Việt Nam

Các chuyên gia nhận định, kết quả này đến từ đặc điểm tiếp xúc gần, thời gian chờ tự nhiên, tần suất lặp lại hằng ngày và môi trường ít nhiễu thông tin. Đây cũng là những điều kiện quan trọng giúp thương hiệu được nhìn thấy lặp lại, từng bước hình thành ghi nhớ và gia tăng hiệu quả truyền thông quảng cáo.

Đặc biệt, tại các khu chung cư trung - cao cấp và tòa nhà văn phòng hạng A, truyền thông thang máy giúp thương hiệu tiếp cận trực tiếp nhóm khách hàng có thu nhập ổn định, sức mua cao và giữ vai trò quan trọng trong các quyết định tiêu dùng. Bên cạnh đó, việc tích hợp công nghệ NFC cho phép kết hợp giữa xây dựng thương hiệu và thúc đẩy tương tác, góp phần rút ngắn hành trình từ nhận biết, ghi nhớ đến hành động mua hàng của người tiêu dùng.

Sau hai kỳ hội nghị tại Hà Nội và TP.HCM, một thông điệp nhận được sự đồng thuận rộng rãi từ giới chuyên môn đã được xác lập: Bản chất của tăng trưởng thương hiệu không phải là cạnh tranh lưu lượng, mà là cạnh tranh sự chú ý.

Trong bối cảnh đó, hiệu quả của một chiến dịch quảng cáo sẽ không còn được quyết định bởi số lần xuất hiện, mà bởi khả năng để lại dấu ấn trong tâm trí người tiêu dùng. Bởi thương hiệu chiến thắng sau cùng không phải là thương hiệu được nhìn thấy nhiều nhất, mà là thương hiệu được nhớ đến đầu tiên.