SSI, VietinBank và Visa ra mắt dòng thẻ tích hợp đầu tư và chi tiêu

Đây là lần đầu tiên tại Việt Nam, một công ty chứng khoán và ngân hàng thương mại đồng phát triển thẻ quốc tế theo hướng tích hợp trực tiếp đầu tư và thanh toán. Sản phẩm được thiết kế cho thế hệ nhà đầu tư số - nhóm khách hàng ưu tiên trải nghiệm tài chính trên nền tảng số, chủ động quản lý dòng tiền và tài sản theo thời gian thực, đồng thời kỳ vọng vào các giải pháp đầu tư thông minh và linh hoạt.

Với thông điệp "Sống chất – Đầu tư đỉnh", ProfitX hướng tới thế hệ nhà đầu tư số

ProfitX được phát triển và vận hành hoàn toàn trực tuyến, không sử dụng thẻ vật lý. Sản phẩm ứng dụng công nghệ tokenization của Visa kết hợp xác thực sinh trắc học, cho phép giao dịch an toàn trong môi trường số và giảm thiểu rủi ro trong quá trình sử dụng. Các quy trình đăng ký, phát hành, kích hoạt và quản lý thẻ được xây dựng theo chuẩn vận hành và kiểm soát thống nhất, bảo đảm cân bằng giữa trải nghiệm người dùng và an toàn, bảo mật thông tin.

Với thông điệp "Sống chất - Đầu tư đỉnh", thẻ đồng thương hiệu ProfitX được thiết kế nhằm mang đến hệ đặc quyền toàn diện, kết hợp giữa lợi ích đầu tư và tiêu dùng trong một sản phẩm duy nhất.

Ở khía cạnh đầu tư, SSI xây dựng các ưu đãi chuyên biệt giúp gia tăng hiệu quả giao dịch cho khách hàng, bao gồm mức giảm lên đến 20% phí giao dịch chứng khoán cơ sở, tặng cổ phiếu CTG khi mở tài khoản chứng khoán tại SSI, cùng ưu đãi giảm 0,5% lãi suất margin so với biểu lãi suất thông thường.

Song song, VietinBank triển khai các quyền lợi chi tiêu thiết thực, góp phần tối ưu trải nghiệm tài chính hàng ngày của chủ thẻ như miễn phí phát hành và miễn phí thường niên khi đáp ứng điều kiện chi tiêu, hoàn tiền lên đến 6% cho các giao dịch trong lĩnh vực công nghệ và giải trí (Apple, Netflix, iTunes…) với mức tối đa 300.000 đồng mỗi kỳ, cùng mức phí chuyển đổi ngoại tệ cạnh tranh chỉ 1%.

Ngoài ra, chủ thẻ ProfitX còn được hưởng các đặc quyền tiêu dùng theo chương trình ưu đãi của Visa từng thời kỳ từ mua sắm, du lịch đến ẩm thực và giải trí, như giảm giá trên Shopee, nhận voucher từ Klook, Trip.com hay Agoda, ưu đãi di chuyển Metro, xem phim CGV… Hệ ưu đãi liên tục được cập nhật giúp chủ thẻ luôn tận dụng được các chương trình hấp dẫn, phù hợp với xu hướng tiêu dùng và nhu cầu thực tế.

Thêm vào đó, thẻ ProfitX hỗ trợ Apple Pay và thanh toán không tiếp xúc trên phạm vi toàn cầu. Người dùng có thể chủ động quản lý thẻ trực tiếp trên ứng dụng với các chức năng như khóa/mở thẻ, thiết lập hạn mức, theo dõi và tra cứu giao dịch theo thời gian thực.

TGĐ SSI Nguyễn Đức Thông phát biểu tại lễ ra mắt thẻ đồng thương hiệu ProfitX

Phát biểu tại buổi lễ, Tổng Giám đốc SSI Nguyễn Đức Thông cho biết, với ProfitX, SSI tiếp tục hoàn thiện hệ sinh thái tài chính số theo hướng tích hợp, nơi các hoạt động đầu tư, thanh toán và quản lý dòng tiền được kết nối trên một nền tảng thống nhất, với chuẩn vận hành và kiểm soát rủi ro xuyên suốt.

Sản phẩm đồng thời đánh dấu bước khởi đầu trong quan hệ hợp tác giữa SSI, VietinBank và Visa, khi ba định chế cùng tham gia thiết kế và triển khai một giải pháp tài chính, thay vì cung cấp dịch vụ tách rời.

Thông qua ProfitX, các bên hướng tới việc phát triển các giải pháp đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của thế hệ nhà đầu tư trẻ, đồng thời từng bước mở rộng các đặc quyền và tiện ích tài chính theo hướng đón đầu các xu hướng đầu tư mới, phù hợp với sự chuyển dịch của thị trường và hành vi nhà đầu tư trong giai đoạn tới.

Để sở hữu thẻ, khách hàng chỉ cần thực hiện 4 bước đơn giản:

Bước 1: Đăng nhập ứng dụng VietinBank iPay;

Bước 2: Đăng ký mở thẻ đồng thương hiệu ProfitX;

Bước 3: Kích hoạt thẻ trên hệ thống VietinBank;

Bước 4: Mở tài khoản SSI, bắt đầu giao dịch và nhận ngay ưu đãi.