SQC Certification đồng hành cùng doanh nghiệp tiếp cận chuẩn SOC 2 Type II quốc tế

Mới đây, Công ty TNHH Torilab – doanh nghiệp 100% vốn FDI tại Việt Nam - đã hoàn thiện báo cáo SOC 2 Type II - 5 TSC theo chuẩn quốc tế với sự tư vấn và đồng hành triển khai từ SQC Certification Việt Nam. Dự án được xem là một bước tiến quan trọng giúp doanh nghiệp nâng cao năng lực quản trị, tăng độ tin cậy với khách hàng quốc tế và sẵn sàng cho chiến lược mở rộng thị trường toàn cầu.

SOC 2 Type II – Tiêu chuẩn vàng về kiểm soát hệ thống

SOC 2 (System and Organization Controls 2) là khung báo cáo được phát triển bởi AICPA (American Institute of Certified Public Accountants – Hiệp hội Kế toán Công chứng Hoa Kỳ), tổ chức nghề nghiệp uy tín hàng đầu tại Mỹ trong lĩnh vực kiểm toán, quản trị rủi ro và tuân thủ. SOC 2 Type II là báo cáo đánh giá mức độ hiệu quả vận hành thực tế của hệ thống kiểm soát nội bộ liên quan đến an toàn thông tin trong một khoảng thời gian liên tục.

Khác với các hình thức đánh giá chỉ tập trung vào chính sách hoặc tài liệu, SOC 2 Type II yêu cầu doanh nghiệp phải chứng minh khả năng vận hành thực tế của hệ thống kiểm soát thông qua bằng chứng, dữ liệu và hoạt động giám sát liên tục.

Dự án của Torilab được thực hiện với sự tư vấn và đồng hành chuyên sâu từ SQC Certification Việt Nam, tập trung vào bộ tiêu chí Trust Services Criteria (TSC) đầy đủ bao gồm:

1. Security (Bảo mật): Bảo vệ hệ thống chống lại sự truy cập trái phép.

2. Availability (Tính sẵn sàng): Đảm bảo hệ thống luôn sẵn dụng để vận hành theo cam kết.

3. Processing Integrity (Tính toàn vẹn xử lý): Đảm bảo dữ liệu được xử lý chính xác và kịp thời.

4. Confidentiality (Tính bảo mật thông tin): Bảo vệ các dữ liệu được chỉ định là bí mật.

5. Privacy (Quyền riêng tư): Thu thập và sử dụng thông tin cá nhân đúng quy định.

Hành trình chuẩn hóa quy trình vận hành thực tế

Việc đạt được báo cáo SOC 2 Type II đòi hỏi doanh nghiệp phải vượt qua những yêu cầu khắt khe về mặt minh chứng vận hành. Thay vì chỉ xây dựng chính sách trên giấy tờ, Torilab đã phải chứng minh khả năng duy trì các cơ chế kiểm soát liên tục thông qua dữ liệu và hoạt động giám sát thực tế.

Đại diện SQC Certification chia sẻ rằng điểm thách thức nhất chính là sự phối hợp đồng bộ giữa công nghệ, quy trình và con người để duy trì bằng chứng vận hành xuyên suốt thời gian đánh giá. Trong vai trò hỗ trợ, SQC Certification đã cùng với Torilab rà soát hệ thống, chuẩn hóa quy trình và làm việc với đơn vị kiểm toán độc lập để đảm bảo tính khách quan và tuân thủ nghiêm ngặt các quy định của AICPA.

Giá trị chiến lược cho khách hàng quốc tế

Việc sở hữu báo cáo SOC 2 Type II giúp Torilab không chỉ nâng cao năng lực quản trị rủi ro mà còn tạo lợi thế cạnh tranh vượt trội khi tiếp cận các thị trường khó tính như Mỹ, Nhật Bản và Châu Âu. Đây là minh chứng rõ ràng nhất cho thấy doanh nghiệp có hệ thống kiểm soát nội bộ vững chắc, sẵn sàng đáp ứng các yêu cầu khắt khe trong chuỗi cung ứng công nghệ toàn cầu.

SQC Certification – Đơn vị đồng hành triển khai SOC 2.

Trong dự án này, SQC Certification Việt Nam đóng vai trò là đơn vị tư vấn và đồng hành chuyên sâu, hỗ trợ Torilab rà soát hệ thống, chuẩn hóa quy trình và chuẩn bị các minh chứng vận hành cần thiết để hoàn thiện báo cáo SOC 2 Type II, SQC Certification đã đồng hành cùng Torilab trong nhiều hoạt động quan trọng như:

Rà soát hệ thống quản trị và kiểm soát nội bộ

Đánh giá mức độ đáp ứng theo tiêu chí SOC 2

Xác định phạm vi triển khai phù hợp với mô hình hoạt động

Chuẩn hóa chính sách, quy trình và bằng chứng vận hành

Hỗ trợ cải tiến các điểm chưa phù hợp

Đồng hành làm việc với đơn vị đánh giá độc lập

SQC Certification mở rộng dịch vụ đánh giá tiêu chuẩn quốc tế

Hiện nay, SQC Certification Việt Nam đang cung cấp các dịch vụ liên quan đến SOC 1, SOC 2 Type I, SOC 2 Type II, SOC 3 cùng nhiều tiêu chuẩn và khung tuân thủ quốc tế như chứng nhận ISO/IEC 27001, ISO/IEC 42001, ISO/IEC 27017, ISO/IEC 27018, ISO/IEC 27701, ISO 22301, ISO 27799, PCI DSS, GDPR, HIPAA, CMMC và NIS 2…

Đại diện SQC Certification cho biết, nhu cầu triển khai các tiêu chuẩn quốc tế tại Việt Nam đang tăng nhanh trong nhóm doanh nghiệp công nghệ, tài chính và dịch vụ số, đặc biệt ở các tổ chức có định hướng mở rộng thị trường quốc tế hoặc tham gia chuỗi cung ứng toàn cầu.

Thông tin liên hệ:

SQC Certification Việt Nam

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