Global Homes ra mắt GH Radar: Nỗ lực thu hẹp khoảng cách giữa dữ liệu và quyết định đầu tư

Chỉ với vài thao tác tìm kiếm, nhà đầu tư có thể tiếp cận hàng loạt dữ liệu liên quan đến quy hoạch, pháp lý, hạ tầng, giá bán hay các dự báo về thị trường. Tuy nhiên, theo nhiều chuyên gia trong ngành, việc có nhiều thông tin hơn không đồng nghĩa với việc đưa ra quyết định dễ dàng hơn.

Thực tế cho thấy phần lớn khách hàng hiện nay không thiếu dữ liệu. Điều họ thiếu là khả năng hệ thống hóa, kiểm chứng và nhìn nhận những dữ liệu đó trong một bức tranh tổng thể trước khi đưa ra quyết định đầu tư hoặc an cư.

Theo ông Nguyễn Công Vinh - Phó Tổng Giám đốc Kinh doanh & Marketing Global Homes, đây cũng là một trong những thay đổi lớn nhất của thị trường bất động sản trong giai đoạn hiện nay.

"Trước đây khách hàng thường gặp khó khăn trong việc tiếp cận thông tin. Ngày nay, thách thức lại nằm ở việc có quá nhiều thông tin từ nhiều nguồn khác nhau. Việc xác định đâu là dữ liệu quan trọng, đâu là yếu tố có tác động thực sự đến giá trị tài sản trong tương lai đang trở thành bài toán không hề đơn giản", ông Vinh chia sẻ.

Ông Nguyễn Công Vinh chia sẻ về thị trường Bất động sản

Theo đại diện Global Homes, đó cũng là lý do doanh nghiệp lựa chọn theo đuổi mô hình tư vấn bất động sản dựa trên dữ liệu trong những năm gần đây.

Mục tiêu không phải là thay thế vai trò của người tư vấn bằng công nghệ, mà là giúp đội ngũ tư vấn có thêm cơ sở phân tích, đồng thời giúp khách hàng tiếp cận thông tin một cách trực quan và minh bạch hơn.

Xuất phát từ định hướng đó, Global Homes đã nghiên cứu và phát triển GH Radar - hệ thống dữ liệu và công cụ hỗ trợ tư vấn được doanh nghiệp xây dựng trong thời gian qua.

Theo ông Vinh, GH Radar không được phát triển như một sản phẩm công nghệ độc lập mà là một phần trong chiến lược nâng cao chất lượng tư vấn của doanh nghiệp.

"Chúng tôi không xem GH Radar là một dự án công nghệ đơn thuần. Điều quan trọng hơn là làm thế nào để dữ liệu trở thành công cụ hỗ trợ đội ngũ tư vấn và giúp khách hàng có thêm cơ sở trước khi đưa ra quyết định", ông Vinh cho biết.

Ở giai đoạn đầu, hệ sinh thái GH Radar tập trung vào ba nhóm công cụ chính gồm nền tảng tổng hợp tin tức bất động sản theo thời gian thực, bản đồ tiện ích và hạ tầng dự án, cùng các công cụ hỗ trợ phân tích tài chính dành cho một số dự án trọng điểm.

Hệ sinh thái GH Radar do Global Homes nghiên cứu phát triển

Thông qua việc tổng hợp và trực quan hóa dữ liệu từ nhiều nguồn khác nhau, hệ thống này giúp đội ngũ tư vấn có thêm góc nhìn tham khảo trong quá trình làm việc, đồng thời hỗ trợ khách hàng tiếp cận thông tin theo cách dễ hiểu hơn.

Theo ông Trần Hiệp - AI & Data Analyst thuộc Global Homes, giá trị thực sự của dữ liệu không nằm ở số lượng mà nằm ở khả năng chuyển hóa dữ liệu thành những thông tin có ý nghĩa đối với người sử dụng.

"Nhà đầu tư hiện nay không chỉ muốn nghe nhận định. Họ muốn nhìn thấy cơ sở của những nhận định đó. Vì vậy, mục tiêu của chúng tôi không phải tạo ra nhiều dữ liệu hơn, mà là giúp đội ngũ tư vấn và khách hàng tiếp cận dữ liệu một cách trực quan, dễ hiểu và có giá trị thực tiễn hơn", ông Hiệp chia sẻ.

Theo ông Hiệp, công nghệ có thể hỗ trợ việc thu thập, xử lý và trình bày dữ liệu, nhưng quyết định cuối cùng vẫn thuộc về con người.

"Dữ liệu giúp chúng ta nhìn rõ hơn. Công nghệ giúp chúng ta xử lý nhanh hơn. Nhưng giá trị của hoạt động tư vấn vẫn nằm ở khả năng phân tích, đồng hành và trách nhiệm của người tư vấn đối với khách hàng", ông nói thêm.

Ông Trần Hiệp chia sẻ giá trị thực sự của dữ liệu trong bất động sản

Đại diện Global Homes cho biết việc đầu tư vào GH Radar không xuất phát từ mong muốn chạy theo xu hướng công nghệ mà đến từ nhu cầu thực tế của thị trường.

Trong bối cảnh khách hàng ngày càng thận trọng hơn trước các quyết định liên quan đến bất động sản, doanh nghiệp cho rằng vai trò của đơn vị tư vấn cũng cần thay đổi theo hướng chuyên nghiệp, minh bạch và dựa trên dữ liệu nhiều hơn.

"Chúng tôi tin rằng niềm tin được xây dựng từ những thông tin có cơ sở và những giá trị thực tế mang lại cho khách hàng. Đó cũng là lý do Global Homes theo đuổi triết lý ‘Niềm Tin và Giá Trị Song Hành’ trong suốt quá trình phát triển", ông Vinh cho biết.

Theo doanh nghiệp, GH Radar chỉ là một bước đi trong hành trình dài hạn nhằm nâng cao chất lượng tư vấn và trải nghiệm khách hàng.

Trong tương lai, Global Homes sẽ tiếp tục đầu tư vào dữ liệu, nghiên cứu thị trường và phát triển các công cụ hỗ trợ đội ngũ tư vấn. Tuy nhiên, doanh nghiệp khẳng định công nghệ sẽ luôn đóng vai trò hỗ trợ chứ không thay thế yếu tố con người.

Bởi trong một thị trường mà dữ liệu ngày càng phổ biến, giá trị khác biệt không nằm ở việc ai sở hữu nhiều thông tin hơn, mà nằm ở khả năng giúp khách hàng hiểu rõ những thông tin đó để đưa ra quyết định đúng đắn hơn.

Đó cũng chính là định hướng mà Global Homes đang theo đuổi trên hành trình xây dựng mô hình tư vấn bất động sản dựa trên dữ liệu, sự minh bạch và giá trị thực.