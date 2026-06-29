Tăng trưởng mạnh với lợi nhuận nghìn tỷ - Thêm doanh nghiệp Việt chuẩn bị IPO

AMY GRUPO tăng trưởng nhờ năng lực nội tại, kế hoạch lãi nghìn tỷ và bước đệm niêm yết HOSE.

Quý I/2026 tiếp tục là giai đoạn sàng lọc khi tổng cầu thế giới phục hồi không đồng đều và áp lực cạnh tranh thị phần leo thang. Giữa bối cảnh đó, AMY GRUPO chọn cách tập trung vào các yếu tố nội tại: tối ưu vận hành, nâng cấp công suất sản xuất và đa cực hóa thị trường đầu ra - tạo động lực tăng trưởng bứt phá từ chính năng lực làm chủ hệ thống.

Báo cáo tài chính Quý I/2026 cho thấy doanh thu thuần của doanh nghiệp đạt 1.785,6 tỷ đồng, tăng 36,6% so với mức 1.307,4 tỷ đồng cùng kỳ năm trước. Đi cùng với tăng trưởng doanh thu là sự cải thiện về hiệu quả hoạt động khi lợi nhuận gộp đạt 339,6 tỷ đồng (tăng đáng kể so với mức 265,8 tỷ đồng của Quý I/2025), đưa tổng lợi nhuận kế toán trước thuế cán mốc 243,9 tỷ đồng.

Đà tăng trưởng trong quý I/2026 củng cố triển vọng vững chắc hoàn thành các mục tiêu kinh doanh cả năm của AMY GRUPO. Theo kế hoạch được Đại hội đồng cổ đông thông qua, doanh nghiệp đặt mục tiêu đạt 9.063 tỷ đồng doanh thu và 1.169 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế trong năm 2026, tương ứng mức tăng trưởng doanh thu 29.5% và 55,7% so với các năm trước đó. Sau ba tháng đầu năm, AMY GRUPO đã hoàn thành 19,7% kế hoạch doanh thu và 20.8% kế hoạch lợi nhuận trước thuế, cho thấy doanh nghiệp đang duy trì tốc độ tăng trưởng khả quan. Doanh nghiệp cũng đặt kế hoạch IPO và niêm yết lên sàn chứng khoán HOSE trong năm 2026.

Đòn bẩy quan trọng giúp AMY GRUPO duy trì cấu trúc tăng trưởng này là chiến lược đa dạng hóa thị trường. Thay vì phụ thuộc vào một vài khu vực, doanh nghiệp chủ động mở rộng sự hiện diện tại các thị trường trọng điểm có tính chất bổ trợ nhau như Mỹ chiếm 66,7%, Nam Mỹ 4,3%, châu Âu 1,5% và Việt Nam 20,8%. Bản đồ thương mại đa cực không chỉ giảm thiểu rủi ro phụ thuộc địa lý, mà còn giúp doanh nghiệp tận dụng tối đa cơ hội khi các nền kinh tế phục hồi với tốc độ khác nhau.

Khi lợi thế chi phí thấp không còn là yếu tố quyết định, năng lực vận hành ổn định và khả năng kiểm soát rủi ro đang trở thành thước đo mới của các nhà sản xuất. Nhìn từ góc độ đó, các chỉ số kinh doanh Quý I chính là minh chứng cho hiệu quả của hệ thống nền tảng mà AMY GRUPO đã kiên trì tích lũy trong nhiều năm qua.

Xây nền cho chu kỳ tăng trưởng mới bằng chuỗi cung ứng tự chủ

Nếu kết quả kinh doanh Quý I phản ánh hiệu quả vận hành hiện tại, thì các dự án đầu tư trong năm 2026 lại định hình vị thế dài hạn của AMY GRUPO. Trước bối cảnh kinh tế toàn cầu đối mặt với nhiều bất định như áp lực lạm phát, biến động chi phí logistics và những thay đổi chính sách thương mại quốc tế, AMY GRUPO lựa chọn củng cố nội lực thay vì phụ thuộc vào các yếu tố thuận lợi nhất thời của thị trường.

Theo định hướng chiến lược đã đề ra, AMY GRUPO tiếp tục đẩy mạnh đầu tư mở rộng năng lực sản xuất, nâng cấp công nghệ và hoàn thiện chuỗi cung ứng theo hướng gia tăng tính chủ động và hiệu quả vận hành. Các dự án trọng điểm triển khai trong năm 2026 không chỉ góp phần mở rộng quy mô sản xuất mà còn tạo nền tảng cho việc kiểm soát chất lượng ngay từ nguồn đầu vào, tối ưu chi phí, nâng cao năng lực cạnh tranh và đáp ứng các tiêu chuẩn kỹ thuật ngày càng khắt khe của các thị trường xuất khẩu.

Năm 2026, AMY GRUPO đưa dòng sản phẩm đá thiêu kết ra thị trường, mở rộng danh mục vật liệu xây dựng cao cấp

Định hướng này đi đúng xu thế tái cấu trúc của chuỗi cung ứng toàn cầu. Khi rủi ro địa chính trị và giá nguyên vật liệu biến động khó dự báo, năng lực làm chủ chuỗi giá trị và hạn chế các mắt xích trung gian sẽ tạo ra lợi thế cạnh tranh vượt trội cho doanh nghiệp.

ESG đang trở thành một trong những trụ cột trong chiến lược phát triển bền vững của AMY GRUPO.

Song hành với chiến lược tự chủ chuỗi cung ứng là việc tích hợp sâu các tiêu chuẩn ESG vào hoạt động vận hành. Trong bối cảnh các thị trường lớn như Âu - Mỹ liên tục siết chặt yêu cầu về phát thải carbon, sử dụng năng lượng xanh và truy xuất nguồn gốc, ESG trở thành "tấm hộ chiếu" bắt buộc để tham gia sâu vào chuỗi giá trị toàn cầu. Việc chủ động đầu tư vào ESG giúp AMY GRUPO giữ chắc vị thế thị phần xuất khẩu cao cấp, đồng thời mở rộng cơ hội tiếp cận dòng vốn xanh và các đối tác chiến lược quốc tế.

Kết quả Quý I/2026 khẳng định sự dịch chuyển của AMY GRUPO sang mô hình tập đoàn công nghiệp tích hợp. Khi lợi thế chi phí thấp ngày càng dễ bị bẻ gãy, sự cộng hưởng giữa năng lực vận hành nội tại và chiến lược tự chủ chuỗi cung ứng chính là yếu tố cốt lõi quyết định vị thế cạnh tranh toàn cầu của doanh nghiệp trong dài hạn.