Tập đoàn Phenikaa và Vicostone đạt top 100 doanh nghiệp ESG Việt Nam Xanh

Theo ban tổ chức, các doanh nghiệp được xướng tên là những đơn vị tiên phong trong cam kết và thực hiện mục tiêu ESG, thể hiện qua hai tiêu chí cốt lõi: (1) hiệu quả kinh doanh và tính bền vững; (2) các cam kết và hành động cụ thể về môi trường, trách nhiệm xã hội và quản trị doanh nghiệp.

ESG - động lực phát triển xuyên suốt hệ sinh thái Phenikaa

Triển khai chiến lược ESG trên quy mô toàn tập đoàn, Phenikaa tập trung vào bốn lĩnh vực cốt lõi: sản xuất công nghiệp, phát triển công nghệ, giáo dục đào tạo và chăm sóc sức khỏe. Vận hành theo định hướng "đổi mới – kiến tạo – bền vững", Tập đoàn từng bước xây dựng mô hình tăng trưởng carbon thấp, lấy con người làm trọng tâm và các chuẩn mực ESG toàn cầu làm nền tảng quản trị. Cộng hưởng giá trị từ bốn lĩnh vực, Phenikaa hoàn thiện mô hình quản trị linh hoạt, có khả năng thích ứng dài hạn và tạo giá trị bền vững cho tất cả bên liên quan.

ESG trong Sản xuất Công nghiệp: Xanh hóa chuỗi giá trị để tăng trưởng bền vững

Sản xuất công nghiệp là lĩnh vực bản lề triển khai chiến lược ESG bài bản trong hệ sinh thái Phenikaa, với Vicostone là đơn vị tiên phong. Từ năm 2025, Vicostone và các đơn vị thành viên tiếp tục duy trì kiểm kê khí nhà kính theo ISO 14064-1 và truy vết dấu chân carbon sản phẩm theo ISO 14067 - nền tảng để đo lường phát thải minh bạch và thúc đẩy lộ trình trung hòa carbon dài hạn.

Với lợi thế chủ động hơn 95% nguồn nguyên vật liệu đầu vào và năng lực R&D nổi trội, Vicostone triển khai lộ trình ESG theo ba giai đoạn chuẩn hóa – tăng tốc – trung hòa, tích hợp số hóa, kiểm soát phát thải và tối ưu tài nguyên trên toàn vòng đời sản phẩm từ nguyên liệu đầu vào, sản xuất, phân phối đến tái chế và tái sử dụng. Kết quả thực chất được minh chứng qua việc thương mại hóa thành công các dòng sản phẩm xanh VICOSTONE® Eco Surfaces, VICOSTONE® Ultrathin và dòng tái chế đạt chứng nhận Cradle to Cradle (C2C) tại các thị trường Mỹ và Canada. Thành tựu này khẳng định triết lý sản xuất xanh của thương hiệu Việt trên sân chơi toàn cầu.

Hơn 4.000 thành viên Phenikaa chung tay hành động vì môi trường tại 6 điểm cầu trên cả nước trong Chiến dịch "Đổi mới xanh - Kiến tạo tương lai bền vững" nhân Ngày Môi trường Thế giới 5/6/2026. ESG trong Phát triển Công nghệ: Đổi mới sáng tạo vì tương lai xanh

Khối công nghệ hiện thực hóa chiến lược ESG thông qua chuyển đổi xanh và tự động hóa thông minh, đồng thời tăng cường hợp tác nghiên cứu – phát triển với các đối tác trong và ngoài nước để mở rộng các dự án công nghệ vì lợi ích cộng đồng.

Phenikaa-X - công ty công nghệ chủ lực của Phenikaa - sở hữu công nghệ lõi tại các lĩnh vực thiết yếu của nền kinh tế số, với chiến lược chia nhỏ thành các lớp ứng dụng có thể thương mại hóa sớm. Trong mảng tự hành, Phenikaa-X phát triển song song các sản phẩm ngách thiết thực: robot vệ sinh đô thị, robot giao hàng... Năng lực robot "Make in Vietnam" được khẳng định qua các thỏa thuận quốc tế như bàn giao xe lăn tự hành AMR cho Hàn Quốc, triển khai robot dịch vụ tại châu Âu và đưa robot AFS-1000 lên nền tảng SYNAOS – Mobile Robot Finder của Đức - nơi quy tụ các giải pháp robot hàng đầu thế giới.

ESG trong Giáo dục Đào tạo: Kiến tạo thế hệ công dân toàn cầu có trách nhiệm

Tập đoàn Phenikaa xây dựng hệ thống giáo dục từ cấp Tiểu học đến Đại học theo chuẩn quốc tế, với Đại học Phenikaa và Trường PTLC Phenikaa là đơn vị nòng cốt. Tinh thần ESG được lồng ghép xuyên suốt mô hình vận hành theo hướng xanh – an toàn – hạnh phúc, tập trung vào ba định hướng trọng tâm: (1) xây dựng "Green Campus" và xanh hóa toàn bộ hoạt động nhà trường; (2) nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện và thúc đẩy hội nhập quốc tế; (3) đổi mới sáng tạo trong quản lý và giảng dạy, kết nối hệ sinh thái giáo dục – nghiên cứu – doanh nghiệp.

Đại học Phenikaa hiện có 6 trường thành viên, 3 khoa/viện chuyên môn, hơn 100 chương trình đào tạo, cung cấp nguồn nhân lực thực chiến theo nhu cầu xã hội.

Nhiều chương trình môi trường ý nghĩa đã được triển khai như Sự kiện "3SIP2C" nghiên cứu giải pháp rác thải nhựa ven biển Việt Nam (phối hợp cùng Đại học Heriot-Watt, Vương Quốc Anh); Dự án "Phenikaa Xanh – EcoCraft Creations" tái chế quần áo, nguyên liệu cũ thành đồ lưu niệm; Ngày hội thời trang tái chế và phong trào thu gom pin, giấy cũ trong toàn hệ thống trường Phenikaa.

Từ nền tảng đó, khối Giáo dục chung tay kiến tạo thế hệ công dân trí tuệ, bản lĩnh và nhân văn, sẵn sàng đóng góp cho sự phát triển bền vững của đất nước.

ESG trong Chăm sóc Sức khỏe: Vì một cộng đồng khỏe mạnh và hạnh phúc

Tập đoàn Phenikaa xây dựng hệ sinh thái chăm sóc sức khỏe toàn diện, khép kín từ nghiên cứu, đào tạo, khám chữa bệnh đến dược phẩm và công nghệ y tế trên bốn trụ cột: dịch vụ y tế, sản xuất dược phẩm, công nghệ và chuyển giao, giáo dục và đào tạo.

Nổi bật là Bệnh viện Đại học Phenikaa (PhenikaaMec) với mức đầu tư 3.500 tỷ đồng, quy mô 800 giường bệnh, hơn 30 trung tâm và khoa chuyên môn, năng lực tiếp nhận tối đa 1.000 lượt khám mỗi ngày. Nhà máy Dược Phenikaa theo chuẩn WHO-GMP/EU-GMP, chủ động nghiên cứu phát triển thuốc mới và nhận chuyển giao công nghệ. Trường Y Dược Phenikaa đào tạo nguồn nhân lực y tế trình độ cao, đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của hệ thống y tế quốc gia. Chăm sóc sức khỏe, với Phenikaa, là trách nhiệm phụng sự cộng đồng và khát vọng chung tay vì một quốc gia khỏe mạnh, hạnh phúc.

Bệnh viện Đại học Phenikaa phối hợp cùng UBND phường Xuân Phương tổ chức chương trình khám sức khỏe miễn phí cho người có công trên địa bàn hôm 16/6/2026.

Đại diện Tập đoàn Phenikaa chia sẻ: "Mô hình Chiến lược Phát triển bền vững ESG của Tập đoàn Phenikaa phát triển theo mô hình đặc thù 3 nhà – 4 lĩnh vực. Chúng tôi liên kết chặt chẽ giữa nghiên cứu, đào tạo, sản xuất, ứng dụng và phụng sự xã hội. Đây là nền tảng giúp Tập đoàn tích hợp ESG vào toàn bộ hoạt động quản trị, vận hành và phát triển dài hạn theo hướng đồng bộ, linh hoạt và bền vững."

Trong bối cảnh toàn cầu hóa và gia tăng nhận thức về biến đổi khí hậu, ESG không còn là lựa chọn xu hướng mà trở thành điều kiện tiên quyết để doanh nghiệp duy trì lợi thế cạnh tranh và đáp ứng kỳ vọng của các bên liên quan. Hệ sinh thái Phenikaa kiên định theo đuổi định hướng phát triển lấy con người làm động lực, khoa học, công nghệ và sáng tạo làm nền tảng Đổi mới – Kiến tạo – Bền vững. Cộng hưởng từ bốn lĩnh vực cốt lõi, Tập đoàn đang từng bước khẳng định vị thế một hệ sinh thái đồng bộ, nơi ESG vừa là cam kết trách nhiệm, vừa là động lực thúc đẩy đổi mới sáng tạo và tăng trưởng dài hạn.