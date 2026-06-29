Chicilon Media cảnh báo về hành vi mạo danh, cạnh tranh không lành mạnh

Trong thời gian gần đây, Chicilon Media liên tục nhận được phản ánh từ nhiều khách hàng quảng cáo. Qua quá trình điều tra, xác minh, Công ty phát hiện một số nhân sự đã nghỉ việc cùng các công ty nơi họ đang công tác đã tự ý mạo danh hoặc sử dụng danh nghĩa Chicilon Media khi chưa được Công ty ủy quyền để liên tục liên hệ với khách hàng quảng cáo của Công ty cũng như lãnh đạo và người phụ trách của các doanh nghiệp, bao gồm Chủ tịch, CEO, Giám đốc Thương hiệu, Giám đốc Marketing, Giám đốc Mua hàng và các vị trí quản lý khác, gây ảnh hưởng đến hoạt động làm việc thường nhật của khách hàng.

Bên cạnh đó, Công ty cũng phát hiện một số trường hợp tự ý giới thiệu các tài nguyên truyền thông thuộc hệ thống Chicilon Media là tài nguyên do chính họ sở hữu hoặc khai thác khi chưa được Công ty cho phép hoặc ủy quyền, dẫn đến việc gây hiểu nhầm cho khách hàng quảng cáo.

Đến thời điểm hiện tại, Chicilon Media cho biết đã xác minh nhiều vụ việc liên quan và thu thập đầy đủ các tài liệu, chứng cứ cần thiết.

Theo Chicilon Media, những hành vi nêu trên không chỉ gây ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của khách hàng quảng cáo, làm tổn hại uy tín và hình ảnh thương hiệu của Công ty mà còn ảnh hưởng đến môi trường cạnh tranh công bằng trên thị trường.

Khẳng định nguyên tắc quản lý khách hàng thống nhất

Chicilon Media cho biết toàn bộ khách hàng quảng cáo đều được quản lý theo nguyên tắc thống nhất khai thác, thống nhất quản lý và thống nhất phục vụ thông qua Hệ thống Quản lý Quan hệ Khách hàng (CRM) của Công ty.

Trong nhiều năm qua, kể cả khi có sự điều chỉnh hoạt động kinh doanh hoặc thay đổi nhân sự phụ trách khách hàng, Công ty đều thông báo chính thức bằng email doanh nghiệp, đồng thời cung cấp đầy đủ thông tin của người phụ trách mới nhằm bảo đảm quá trình phục vụ khách hàng được liên tục, thống nhất và bảo vệ đầy đủ quyền lợi của khách hàng.

Ngoài các thông báo chính thức bằng email của Công ty, mọi cá nhân tự nhận là người phụ trách mới của khách hàng đều không đại diện cho Chicilon Media. Công ty đề nghị khách hàng chủ động liên hệ để xác minh thông tin khi cần thiết.

Thực hiện nghiêm nguyên tắc "Một khách hàng - Một người phụ trách"

Theo Chicilon Media, mọi hoạt động phát triển, theo dõi, chăm sóc và phục vụ khách hàng đều phải được đăng ký trên Hệ thống CRM và chỉ được triển khai sau khi có sự phân công, ủy quyền chính thức của Công ty.

Mọi hoạt động liên hệ, báo giá, cam kết thương mại hoặc giao dịch kinh doanh không được đăng ký trên Hệ thống CRM hoặc không được Công ty ủy quyền đều không đại diện cho Chicilon Media, không thuộc quy trình kinh doanh chính thức của Công ty và cũng không được ghi nhận trong hệ thống đánh giá hiệu quả công việc (KPI) của nhân viên kinh doanh.

Kiên quyết xử lý các hành vi mạo danh

Chicilon Media nghiêm cấm mọi tổ chức, cá nhân không được Công ty ủy quyền mạo danh hoặc sử dụng danh nghĩa Chicilon Media để liên hệ với khách hàng quảng cáo; đồng thời không được tự ý giới thiệu, quảng bá hoặc tuyên bố các tài nguyên truyền thông thuộc hệ thống Chicilon Media là tài nguyên do mình sở hữu hoặc khai thác, cũng như thực hiện bất kỳ hành vi nào gây hiểu nhầm hoặc đánh lừa khách hàng quảng cáo.

Trong trường hợp có bất kỳ tổ chức hoặc cá nhân nào nhân danh Chicilon Media để liên hệ hoặc tuyên bố sở hữu, khai thác tài nguyên truyền thông của Chicilon Media, Chicilon Media mong khách hàng liên hệ ngay với người phụ trách hoặc trực tiếp với Chicilon Media để được xác minh, đồng thời hỗ trợ lưu giữ các tài liệu liên quan như ghi âm cuộc gọi, nội dung trao đổi qua Zalo, email hoặc các chứng cứ khác để phục vụ quá trình xử lý theo quy định của pháp luật.

Đối với mọi hành vi mạo danh Công ty, gây hiểu nhầm cho khách hàng quảng cáo, xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của Công ty hoặc làm rối loạn trật tự cạnh tranh trên thị trường, Chicilon Media khẳng định sẽ kiên quyết áp dụng mọi biện pháp pháp lý cần thiết, bao gồm cả việc trình báo cơ quan có thẩm quyền nhằm truy cứu trách nhiệm pháp lý đối với các tổ chức và cá nhân có liên quan theo đúng quy định của pháp luật.

Chicilon Media cho biết sẽ tiếp tục kiên định với phương châm kinh doanh trung thực, cạnh tranh lành mạnh và quản trị theo chuẩn mực; đồng thời kêu gọi các doanh nghiệp trong ngành cùng tôn trọng quyền sở hữu trí tuệ, quyền và lợi ích hợp pháp của khách hàng, góp phần xây dựng môi trường cạnh tranh minh bạch và thúc đẩy sự phát triển bền vững của ngành quảng cáo tại Việt Nam.