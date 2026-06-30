Mô hình siêu thị chuẩn Hàn của LOTTE MART sắp có mặt tại Tây Ninh

Trải nghiệm siêu thị chuẩn Hàn lần đầu tại Tây Ninh

Trong những năm gần đây, hệ thống LOTTE MART tại Việt Nam đang chuyển mình với mô hình siêu thị kiểu mới, hiện đại hơn, giàu trải nghiệm hơn và tiệm cận chuẩn mua sắm Hàn Quốc tại Việt Nam. Với 15 siêu thị tại nhiều thành phố lớn, LOTTE MART không chỉ là nơi mua sắm hàng hóa thiết yếu, mà còn trở thành điểm đến yêu thích của các gia đình, giới trẻ và những khách hàng muốn khám phá thế giới ẩm thực và phong cách sống Hàn Quốc.

Khác biệt nổi bật của LOTTE MART nằm ở thế mạnh hàng hóa Hàn Quốc, từ thực phẩm, đồ ăn chế biến sẵn, bánh kẹo đến mỹ phẩm và sản phẩm chăm sóc cá nhân chuẩn Hàn. Bên cạnh đó, siêu thị còn cung cấp nhiều nguồn hàng nhập khẩu chất lượng cao và đặc sản vùng miền Việt Nam, đáp ứng nhu cầu đa dạng của người tiêu dùng.

Đa dạng sản phẩm nhập khẩu và đặc sản vùng miền có mặt tại LOTTE MART

Ở các thành phố nơi LOTTE MART hiện diện, siêu thị còn chiếm được niềm tin yêu của người tiêu dùng bởi dịch vụ khách hàng vượt trội. Các chính sách ưu đãi dành cho khách hàng thành viên, chương trình khuyến mại thường xuyên giúp tối ưu chi phí, dịch vụ giao hàng miễn phí trong 2 giờ cùng nhiều tiện ích đi kèm đã góp phần tạo nên trải nghiệm mua sắm tốt nhất cho khách hàng.

Khám phá những điểm nhấn của LOTTE MART Tây Ninh

LOTTE MART Tây Ninh tọa lạc tại TTC Plaza, số 217–219 đường 30/4, phường Tân Ninh, tỉnh Tây Ninh, ngay khu vực giao giữa đường 30/4 và đường Cách Mạng Tháng Tám. Trên khu đất hơn 8.500 m², siêu thị mang diện mạo hiện đại với 3 tầng nổi và 1 tầng hầm, trong đó diện tích kinh doanh khoảng 2.675 m². Đây là siêu thị được LOTTE MART Việt Nam hợp tác cùng AgriS phát triển và vận hành, hứa hẹn mang đến cho người dân địa phương một điểm đến mua sắm mới với những trải nghiệm khách hàng vượt trội.

Được thiết kế theo mô hình siêu thị mới, LOTTE MART Tây Ninh lấy trải nghiệm khách hàng làm trung tâm. Không gian bên trong được thiết kế hiện đại với các khu vực hàng hóa, thực phẩm, ẩm thực và tiện ích được bố trí theo từng nhóm ngành hàng chuyên biệt. Cách sắp xếp này giúp khách hàng dễ dàng tìm kiếm sản phẩm, thuận tiện di chuyển và tận hưởng hành trình mua sắm liền mạch hơn.

Một trong những điểm nhấn được chờ đợi tại LOTTE MART Tây Ninh là khu vực ẩm thực mang phong cách Hàn Quốc. Với giới trẻ và các tín đồ ẩm thực xứ kim chi, đây hứa hẹn sẽ là điểm hẹn mới để khám phá những món ăn chuẩn vị Hàn ngay tại địa phương.

LOTTE MART mang đến những món ăn chuẩn vị Hàn ngay tại địa phương

Trong đó, Yorihada Kitchen được định vị như "căn bếp Hàn Quốc" ngay trong siêu thị, nơi khách hàng có thể thưởng thức các món ăn được chế biến theo công thức độc quyền của đầu bếp Hàn. Không cần đi xa, người tiêu dùng Tây Ninh vẫn có thể trải nghiệm những món ăn đậm chất Hàn Quốc trong một không gian hiện đại, tiện nghi. Tiệm bánh Poongmiso với những chiếc bánh tươi ngon, được người thợ làm bánh chuyên nghiệp chế biến từ nguồn nguyên liệu chất lượng cao hứa hẹn sẽ là điểm đến yêu thích của người tiêu dùng.

Song song đó, LOTTE MART Tây Ninh sẽ tiếp tục phát huy những thế mạnh đã được khẳng định tại 15 siêu thị LOTTE MART trên cả nước, từ thực phẩm tươi sống chất lượng cao, hàng tiêu dùng thiết yếu đến các sản phẩm nhập khẩu với mức giá tốt, nhằm phục vụ ngày càng tốt hơn nhu cầu mua sắm của người dân Tây Ninh.

Dự kiến, người dân Tây Ninh sẽ sớm được trải nghiệm mô hình siêu thị kiểu mới của LOTTE MART từ đầu tháng 7 năm nay

Theo chia sẻ của đại diện LOTTE MART Việt Nam, trong thời gian khai trương, siêu thị sẽ triển khai hàng loạt các ưu đãi, khuyến mãi hấp dẫn, cùng các chương trình hoạt náo vui nhộn để chào đón khách hàng đến tham quan và trải nghiệm. Với không gian mua sắm hiện đại cùng nhiều hoạt động dành cho mọi lứa tuổi, LOTTE MART Tây Ninh kỳ vọng sẽ trở thành một điểm đến cho cả gia đình, nơi các thành viên có thể cùng nhau mua sắm, vui chơi và tận hưởng những khoảnh khắc gắn kết