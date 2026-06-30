Apollo Group và bước chuyển từ năng lực vật liệu đến nền tảng giải pháp

Nhận diện mới phản ánh một giai đoạn phát triển sâu hơn

Nhân dịp khánh thành tòa nhà văn phòng Apollo Hà Nội, Tập đoàn Apollo chính thức giới thiệu hệ nhận diện mới sau quá trình tái cấu trúc thương hiệu và tổ chức, đánh dấu bước chuyển từ Quốc Huy Anh Corp sang Apollo Group.

Với Tập đoàn Apollo, đây là cách doanh nghiệp chính thức phản ánh một tầm vóc phát triển mới đã hình thành sau nhiều năm tích lũy, bước vào giai đoạn mới với quy mô rộng hơn, cấu trúc tổ chức hoàn chỉnh hơn và định hướng chiến lược ngày càng rõ nét hơn.

Sự kiện này cũng diễn ra đúng dịp kỷ niệm 23 năm phát triển bền vững của thương hiệu Apollo Silicone. Từ nền tảng thương hiệu silicone sealant đóng vai trò lớn trong việc định hình thị trường ngành hoá chất – vật liệu xây dựng, Apollo bước sang giai đoạn phát triển mới với quy mô lớn hơn, hệ thống rộng hơn và định hướng dài hạn rõ hơn.

Từ nền tảng sản xuất đến năng lực đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật cao hơn

Cơ sở cho bước chuyển lần này không nằm ở thay đổi hình ảnh, mà tại những lớp nền tảng Apollo đã đầu tư trong nhiều năm. Trước hết là việc tiếp tục củng cố trục kinh doanh cốt lõi trong lĩnh vực hóa chất - vật liệu xây dựng bằng cách mở rộng năng lực sản xuất, đầu tư thêm vào các khu chiết xuất silicone, phát triển hệ thống R&D và tăng cường năng lực nghiên cứu tại Việt Nam.

Sau 26 năm xây nền tảng vững chắc, Apollo không còn chỉ hiện diện qua một thương hiệu sản phẩm riêng lẻ, mà được tổ chức lại dưới cấu trúc Apollo Group - thương hiệu tập đoàn bao quát các đơn vị thành viên như Apollo Silicone, Apollo Biopharma, TTG và Quoc Huy Anh Corp.

Ở góc độ ứng dụng, giá trị của vật liệu không nằm ở sản phẩm đơn lẻ, mà ở khả năng tham gia đúng vào từng giải pháp kỹ thuật cụ thể. Với Tập đoàn Apollo, điều đó đồng nghĩa vật liệu phải đúng ứng dụng, chất lượng phải nhất quán và khả năng đáp ứng phải phù hợp với yêu cầu của từng hạng mục trong công trình. Đây là nhóm năng lực ngày càng được thị trường xây dựng quan tâm.

Đối tác chiến lược quốc tế Shin-Etsu đến chúc mừng sự kiện giới thiệu nhận diện mới Tập đoàn Apollo. (Ảnh: Tập đoàn Apollo)

Hệ sinh thái vật liệu và định hướng phục vụ dự án ở mức độ toàn diện

Song song với việc củng cố ngành trụ cột, Tập đoàn Apollo tiếp tục mở rộng chuỗi sản phẩm trong hệ sinh thái silicone, đầu tư thêm vào nhà máy foam, hạ tầng kỹ thuật và năng lực nghiên cứu ứng dụng. Cách đi này cho thấy doanh nghiệp không còn tiếp cận thị trường theo logic của từng mã hàng riêng lẻ, mà theo cấu trúc của một hệ vật liệu có khả năng đáp ứng công trình ở mức đồng bộ hơn.

Trên nền tảng này, Apollo cũng mở rộng sang các lĩnh vực có giá trị chiến lược như dược và nhựa, với mục tiêu gia tăng tính chủ động trong chuỗi cung ứng và tạo dư địa cho các mục tiêu dài hạn, trong đó có xuất khẩu.

Bước phát triển của Tập đoàn Apollo như ngày hôm nay được hậu thuẫn bởi hệ sinh thái đồng hành gồm các đối tác quốc tế như Shin-Etsu và Dow Chemical, cùng nền tảng tài chính và vận hành được củng cố qua Vietcombank và BIDV. Từ bệ đỡ này, chiến lược của Tập đoàn Apollo đang được cụ thể hóa bằng những hạng mục đầu tư hiện diện rõ nét hơn trên thị trường.

Việc khánh thành văn phòng Apollo Hà Nội vì vậy không chỉ mang ý nghĩa mở rộng cơ sở vật chất, mà còn cho thấy định hướng đầu tư bài bản cho thị trường miền Bắc, nơi doanh nghiệp muốn tăng cường năng lực kết nối, hỗ trợ và đồng hành dài hạn với hệ thống đối tác.