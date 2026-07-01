BĐS Phúc Lộc được vinh danh Top 10 Sàn giao dịch bất động sản xuất sắc Việt Nam 2026

Ngày 27/06/2026, tại thành phố Cần Thơ, trong khuôn khổ Ngày hội Môi giới bất động sản Việt Nam 2026, Lễ vinh danh VARS Awards 2026 đã diễn ra với sự tham gia của đông đảo doanh nghiệp, chuyên gia, nhà phát triển dự án cùng cộng đồng những người hoạt động trong lĩnh vực bất động sản trên toàn quốc.

Đây là sự kiện thường niên nhằm tôn vinh những cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp có thành tích nổi bật, hoạt động hiệu quả, không ngừng đổi mới và đóng góp tích cực cho sự phát triển chuyên nghiệp, minh bạch, bền vững của thị trường bất động sản Việt Nam.

Tại sự kiện, BĐS Phúc Lộc vinh dự được xướng tên trong Top 10 Sàn giao dịch bất động sản xuất sắc Việt Nam 2026 – danh hiệu dành cho những đơn vị có năng lực hoạt động nổi bật, xây dựng được uy tín trên thị trường và tạo dựng giá trị bền vững trong quá trình phát triển.

BĐS Phúc Lộc vinh dự được xướng tên trong Top 10 Sàn giao dịch bất động sản xuất sắc Việt Nam 2026

Hành trình 13 năm xây dựng thương hiệu bằng năng lực và sự chuyên nghiệp

Giải thưởng Top 10 Sàn giao dịch bất động sản xuất sắc Việt Nam 2026 là sự ghi nhận cho những nỗ lực bền bỉ cùng định hướng phát triển đúng đắn mà BĐS Phúc Lộc đã kiên định theo đuổi trong thời gian qua.

Trong bối cảnh thị trường bất động sản ngày càng đề cao tính chuyên nghiệp, minh bạch và chất lượng dịch vụ, BĐS Phúc Lộc xác định việc xây dựng nền tảng vận hành vững chắc, phát triển đội ngũ nhân sự chuyên môn cao và nâng cao trải nghiệm khách hàng là những yếu tố then chốt để tạo dựng giá trị phát triển bền vững.

Trên nền tảng định hướng đó, doanh nghiệp không ngừng hoàn thiện hệ thống vận hành, chú trọng đào tạo và phát triển đội ngũ môi giới chuyên nghiệp, nâng cao năng lực tư vấn, đồng thời triển khai hiệu quả các hoạt động kinh doanh gắn với những sản phẩm bất động sản chất lượng. Sự đầu tư đồng bộ vào con người, quy trình và chất lượng dịch vụ đã giúp BĐS Phúc Lộc từng bước nâng cao năng lực cạnh tranh, củng cố niềm tin với khách hàng và đối tác.

Trong quá trình phát triển, BĐS Phúc Lộc đã từng bước khẳng định năng lực thông qua việc đồng hành cùng nhiều chủ đầu tư uy tín như Masterise Homes, MIK Group, Sunshine Group, Xuân Cầu Holdings, Ecopark... Doanh nghiệp đã tham gia phân phối nhiều dự án bất động sản tiêu biểu như LUMIÈRE Hanoi Seasons Garden, LUMIÈRE Essence Peak, Masteri Grand Coast, Masteri Era Landmark, Imperia Ocean City, Alluvia City, Sunshine River Park cùng nhiều dự án chất lượng khác.

Bà Lê Thị Thanh Hoa – Phó Chủ tịch HĐQT BĐS Phúc Lộc tại Lễ vinh danh VARS Awards 2026.

Việc đồng hành cùng các chủ đầu tư lớn và những dự án có quy mô là minh chứng cho năng lực triển khai, hệ thống phân phối chuyên nghiệp và khả năng đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của thị trường. Đây cũng là nền tảng giúp BĐS Phúc Lộc tiếp tục củng cố vị thế, mở rộng hợp tác cùng các đối tác chiến lược và mang đến những sản phẩm bất động sản chất lượng, phù hợp với nhu cầu của khách hàng.

Dấu ấn từ sự nỗ lực của tập thể

Danh hiệu Top 10 Sàn giao dịch bất động sản xuất sắc Việt Nam 2026 không chỉ là sự ghi nhận dành cho những kết quả đạt được, mà còn là dấu ấn thể hiện tinh thần nỗ lực, đoàn kết của toàn thể đội ngũ BĐS Phúc Lộc trong suốt quá trình xây dựng và phát triển thương hiệu.

Chia sẻ về dấu mốc này, bà Lê Thị Thanh Hoa – Phó Chủ tịch HĐQT BĐS Phúc Lộc cho biết, giải thưởng là niềm tự hào đối với doanh nghiệp, đồng thời là động lực để Phúc Lộc tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng dịch vụ và hướng tới những mục tiêu phát triển lớn hơn trong tương lai.

"Thành quả hôm nay là sự ghi nhận cho những nỗ lực không ngừng của toàn thể đội ngũ Phúc Lộc trong hành trình xây dựng thương hiệu, đồng hành cùng khách hàng và đối tác. Đây cũng là động lực để chúng tôi tiếp tục hoàn thiện tiêu chuẩn hoạt động, nâng cao chất lượng dịch vụ, tạo ra nhiều giá trị hơn cho khách hàng, đối tác và đóng góp tích cực vào sự phát triển chuyên nghiệp, bền vững của thị trường bất động sản", nữ doanh nhân chia sẻ.

Theo đại diện doanh nghiệp, mỗi dấu mốc trong quá trình phát triển đều là kết quả của sự đồng hành giữa đội ngũ nhân sự, khách hàng và các đối tác. Đây cũng là nền tảng quan trọng để BĐS Phúc Lộc tiếp tục nâng cao năng lực cạnh tranh, mở rộng hoạt động và hướng tới những chuẩn mực mới trong lĩnh vực phân phối bất động sản.

Với những giá trị đã được xây dựng, BĐS Phúc Lộc sẽ tiếp tục nỗ lực phát triển, khẳng định vị thế và ghi dấu những bước tiến mới trong hành trình nâng tầm thương hiệu.

Danh hiệu Top 10 Sàn giao dịch bất động sản xuất sắc Việt Nam 2026 là sự ghi nhận cho những nỗ lực và tinh thần đoàn kết của tập thể BĐS Phúc Lộc.

Tiếp tục hành trình nâng tầm thương hiệu

Việc được vinh danh tại VARS Awards 2026 không chỉ đánh dấu một cột mốc đáng nhớ trong hành trình phát triển của BĐS Phúc Lộc, mà còn khẳng định sự ghi nhận của thị trường đối với những nỗ lực xây dựng thương hiệu, chất lượng dịch vụ và năng lực vận hành của doanh nghiệp.

Trong thời gian tới, BĐS Phúc Lộc định hướng tập trung phát triển đội ngũ nhân sự, nâng cao năng lực tư vấn, mở rộng hoạt động kinh doanh và đồng hành cùng khách hàng trong việc tiếp cận những sản phẩm bất động sản có tiềm năng, phù hợp với nhu cầu thực tế.

Đồng thời, doanh nghiệp sẽ tiếp tục hoàn thiện hệ thống vận hành, ứng dụng các phương thức làm việc hiện đại nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động và thích ứng với những yêu cầu ngày càng cao của thị trường.

Việc được vinh danh tại VARS Awards 2026 là dấu mốc quan trọng, ghi nhận những nỗ lực của BĐS Phúc Lộc trong xây dựng thương hiệu, nâng cao chất lượng dịch vụ và năng lực vận hành.

Với nền tảng đã được xây dựng cùng định hướng phát triển bền vững, BĐS Phúc Lộc tiếp tục hoàn thiện năng lực vận hành, nâng cao chất lượng dịch vụ và tạo dựng những giá trị lâu dài cho khách hàng, đối tác trên thị trường bất động sản Việt Nam.

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