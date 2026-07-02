FPT Campus Hanoi: Nghệ thuật tái biên dịch không gian công nghệ tương lai

Được thực hiện bởi văn phòng Van Aelst - Nguyen & Partners dưới sự dẫn dắt của KTS chủ trì Steve Van Aelst, công trình là một chiến lược quy hoạch đột phá, chuyển hóa các khối tích biệt lập thành một khuôn viên thống nhất, nhân văn và sẵn sàng cho tương lai.

Thay vì xóa nhòa sự khác biệt giữa hai khối công trình, dự án lựa chọn cách tái kết nối chúng thành một tổng thể thống nhất thông qua việc đồng bộ ngôn ngữ hình học, nhịp điệu mặt đứng và tổ chức không gian.

Cách tiếp cận này giúp tăng cường tính liên kết của toàn khuôn viên, tối ưu hệ thống giao thông nội khu và nâng cao trải nghiệm sử dụng. Bản sắc riêng của từng khối công trình vẫn được bảo tồn, đồng thời được điều chỉnh hài hòa để tạo nên một tổng thể kiến trúc cân bằng và nhất quán.

Ngôn ngữ trừu tượng hóa chất liệu văn hóa bản địa

Ẩn sau lớp vỏ bọc công nghệ hiện đại của FPT Campus Hanoi là những chỉ dấu văn hóa bản địa đầy tinh tế. Bản quy hoạch nguyên bản vốn chứa đựng các tham chiếu về hình ảnh ruộng lúa và nhịp điệu của những con phố hàng cột - những biểu tượng truyền thống về sự tăng trưởng, trật tự và tính cộng đồng.

Không rập khuôn theo lối sao chép hình thức đại trà, Steve Van Aelst đã trừu tượng hóa các nguyên lý cốt lõi này để dịch chuyển chúng thành một thứ ngôn ngữ không gian hiện đại. Cấu trúc, nhịp điệu và tính liên kết được chuyển hóa thành một hệ khung linh hoạt, hoàn toàn đồng điệu với bản sắc công nghệ hướng tới tương lai của tập đoàn.

Ngôn ngữ kiến trúc hiện đại kết hợp mượt mà cùng các khoảng mở tự nhiên

Hệ thống sân trong Ngũ Hành và vai trò của hạ tầng sinh thái

Triết lý nhân văn của Van Aelst - Nguyen & Partners được hiện thực hóa trọn vẹn thông qua mô hình thiết kế các sân trong dựa trên quy luật Ngũ Hành. Hệ thống không gian phân tầng mang lại những bầu không khí trải nghiệm hoàn toàn riêng biệt nhưng vẫn đóng góp chặt chẽ vào cảm quan gắn kết tổng thể của toàn dự án.

Kết hợp cùng dải công viên ven sông, vườn điêu khắc và các không gian làm việc ngoài trời, công trình đã kéo dài hành trình sống của con người vượt qua giới hạn của những bức tường bê tông. Giải pháp này trực tiếp kích hoạt năng lượng sáng tạo, thúc đẩy sự tương tác và chăm sóc sức khỏe tinh thần cho tệp nhân sự số.

Trục công viên trung tâm đóng vai trò như một hạ tầng tích hợp cốt lõi. Dưới sự tính toán của Steve Van Aelst, không gian này vận hành như một cơ sở hạ tầng thiết yếu: điều tiết khí hậu, định hình dòng chảy di chuyển và định vị bản sắc cho toàn campus.

Giá trị nhân văn từ một giải pháp ứng xử văn minh với môi trường

Sự vinh danh của một giải pháp kiến trúc uy tín như FPT Campus Hanoi giúp cộng đồng có cái nhìn sâu sắc hơn về giá trị thực tế của không gian làm việc và học tập đương đại. Thông qua nền tảng kết nối của VMARK, những thiết kế chất lượng cao, mang tư duy bền vững và tôn trọng bối cảnh tự nhiên có cơ hội tiếp cận gần hơn với công chúng cùng các chủ đầu tư tiềm năng. Điều này trực tiếp thúc đẩy một thị trường sáng tạo lành mạnh tại Việt Nam, nơi năng lực thực thi nghiêm túc luôn được đặt ở vị trí trung tâm để vinh danh.

Đội ngũ Van Aelst - Nguyen & Partners cùng đại diện Hội đồng Ban giám khảo quốc tế tại sự kiện trao giải VMARK 2026.

Các giải thưởng kiến trúc không chỉ tôn vinh thành tựu thiết kế mà còn góp phần lan tỏa giá trị của không gian sống chất lượng đến cộng đồng. Thông qua VMARK, những công trình xuất sắc có cơ hội tiếp cận rộng rãi hơn với công chúng và nhà đầu tư, từ đó thúc đẩy một thị trường thiết kế sáng tạo và bền vững tại Việt Nam.

Mỗi tác phẩm được vinh danh đều mang đến những góc nhìn mới về cách kiến trúc hài hòa với cảnh quan và môi trường. Khi được giới thiệu rộng rãi, các giải pháp thiết kế này tiếp tục truyền cảm hứng và mở ra những hướng tiếp cận mới cho các dự án tương lai.

Với tinh thần "DESIGN | RECREATING THE WORLD", cộng đồng thiết kế Việt Nam được kỳ vọng sẽ tiếp tục kiến tạo những công trình giàu bản sắc, góp phần nâng cao chất lượng sống và tạo nên các giá trị bền vững cho tương lai.