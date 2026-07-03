Bảo chứng chất lượng công trình: Nhà máy Gạch Ấn Độ Millennium đổ bộ Việt Nam

Tháng 06/2026, Nhà máy Gạch Ấn Độ Millennium – thương hiệu sản xuất quy mô lớn hàng đầu thế giới với công suất hơn 82 triệu m2/năm và mạng lưới xuất khẩu bùng nổ trên 85 quốc gia – chính thức khai trương văn phòng đại diện tại Việt Nam. Chuỗi lễ ra mắt được tổ chức trang trọng tại Hà Nội vào ngày 16/06/2026 (địa chỉ: Số 6, đường 6km, xã Vĩnh Thanh) và tiếp nối tại TP. Hồ Chí Minh vào ngày 19/06/2026 (địa chỉ: Số 938A7, đường A, KCN Cát Lái, Cụm II, Phường Cát Lái) với sự hiện diện trực tiếp của Ông Rakesh Koradiya (Chủ Tịch Tập Đoàn Millennium India), chứng kiến của Ông Sourabh Kemparaju (Lãnh sự - Tổng Lãnh sự quán Ấn Độ tại TP.HCM) và hàng trăm nhà thầu, đơn vị thi công danh tiếng tham dự.

Giải bài toán kinh tế đầu tư thông qua chuỗi cung ứng gốc

Trong phân khúc xây dựng cao cấp, tối ưu chi phí vật tư nhưng vẫn phải đảm bảo nghiêm ngặt tiêu chuẩn kỹ thuật luôn là thách thức lớn đối với nhà thầu. Việc nhập khẩu qua nhiều tầng nấc trung gian không chỉ đẩy giá thầu lên cao mà còn tiềm ẩn rủi ro đứt gãy nguồn cung, làm chậm tiến độ bàn giao công trình.

Sự hiện diện chính quy của văn phòng đại diện Millennium mang sứ mệnh triệt tiêu hoàn toàn các rủi ro đó. Bằng cách kết nối trực tiếp năng lực từ nhà máy gốc đến thẳng các công trình, mọi tầng nấc trung gian thương mại đều được xóa bỏ. Đối tác nhà thầu tại Việt Nam lần đầu tiên được trao đặc quyền sở hữu dòng gạch Porcelain đặc chắc và Slab khổ lớn chuẩn Châu Âu cao cấp nhất với mức giá gốc tại nhà máy cạnh tranh và rẻ nhất trong cùng phân khúc.

Nguồn hàng sẵn có tại Việt Nam – Giao liền toàn quốc

Một trong những lợi thế cạnh tranh cốt lõi giúp Millennium chinh phục phân khúc cao cấp chính là năng lực hậu cần thần tốc. Tích hợp sâu vào giải pháp logistics của tập đoàn mẹ Infra.Market, Millennium đã tập kết khối lượng hàng hóa khổng lồ sẵn có tại hệ thống 3 kho tổng lớn miền Bắc - Trung - Nam.

Nhà thầu và các chủ showroom hoàn toàn không cần chờ đợi thời gian nhập khẩu kéo dài. Chỉ cần lên đơn, hệ thống logistics sẽ ngay lập tức điều phối, giao liền toàn quốc tận chân công trình. Sự chủ động tuyệt đối về nguồn cung này giúp các đơn vị thi công đập tan nỗi lo trễ tiến độ, bảo đảm dòng vận hành dự án luôn thông suốt.

Thông số kỹ thuật siêu hạng bảo chứng chất lượng dự án

Sản phẩm của Nhà máy Gạch Ấn Độ Millennium được chuyển giao dây chuyền hiện đại và công nghệ in kỹ thuật số EFI Ultra-HD từ các tập đoàn công nghệ danh tiếng thế giới như Torrecid, Colorobbia, System, Sacmi, KEDA... Các dòng gạch cốt liệu Porcelain cao cấp của thương hiệu chinh phục giới chuyên môn nhờ bộ thông số kỹ thuật siêu hạng: độ bền uốn chịu lực thực tế đạt mức kỷ lục M.O.R = 485.9 kg/cm2, vượt gấp 3 lần tiêu chuẩn thông thường.

Với độ hút nước hoàn hảo (<0.05%) chống thấm ngược hoàn hảo và độ bóng gương 98 - 100 GU trường tồn theo thời gian, sản phẩm đáp ứng trọn vẹn cả tiêu chuẩn cơ lý hóa lẫn thẩm mỹ khắt khe nhất của các dự án 5 sao. Toàn bộ danh mục nhập khẩu chính ngạch đều sở hữu đầy đủ chứng nhận ISO, CE quốc tế và chứng nhận hợp quy QCVN 16:2023/BXD tại Việt Nam, mang lại sự an tâm pháp lý cao nhất cho hồ sơ thầu.

Khách tham quan trải nghiệm các dòng sản phẩm Slab khổ lớn đặc biệt của Millennium định hình tiêu chuẩn thẩm mỹ Luxury mới tại Việt Nam.

Hợp tác bền vững và bệ phóng công nghệ 4.0

Kiên trì với định hướng đồng hành lâu dài cùng doanh nghiệp Việt, Millennium cam kết áp dụng cơ chế giá thầu sát sườn, hỗ trợ tối đa cho các đối tác đăng ký sớm. Nhà máy tài trợ miễn phí Bộ 50 mẫu gạch chiến lược đa dạng kích thước đi kèm hệ thống tem nhãn in trực tiếp sang trọng, chuẩn hóa mọi thông số rõ ràng. Đồng thời, việc ứng dụng App MILLENNIUM TILES cung cấp File Maps gạch (Texture) 3D trực quan giúp giới kiến trúc sư và chủ đầu tư dễ dàng duyệt thiết kế, rút ngắn thời gian triển khai công việc.

Sự hiện diện chính quy của Nhà máy gạch Ấn Độ Millennium năm 2026 không chỉ mang đến làn sóng vật liệu thượng hạng, mà còn là người bảo chứng hoàn hảo cho chất lượng, tiến độ và tính kinh tế tối ưu của mọi công trình trọng điểm.

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