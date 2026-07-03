Công ty Cổ phần 479 Hoà Bình tổ chức ĐHĐCĐ bất thường, triển khai chương trình tái cấu trúc

HB479 có tiền thân trực thuộc CIENCO 4, được thành lập từ năm 1979. Trong quá trình hoạt động, doanh nghiệp đã tham gia thi công nhiều công trình hạ tầng giao thông, cầu đường tại khu vực miền Trung và trên phạm vi cả nước.

Trong những năm gần đây, doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn do áp lực thanh khoản kéo dài. Việc suy giảm dòng tiền ảnh hưởng đến tiến độ triển khai một số dự án, đồng thời phát sinh các nghĩa vụ tài chính tồn đọng liên quan đến các khoản vay, công nợ với nhà cung cấp, nhà thầu phụ, cũng như các nghĩa vụ đối với người lao động, bảo hiểm xã hội và cơ quan quản lý nhà nước.

Theo nội dung được thông qua tại Đại hội, HB479 sẽ triển khai chương trình tái cấu trúc theo lộ trình nhiều giai đoạn, tập trung vào việc củng cố năng lực quản trị, xử lý các tồn đọng tài chính và từng bước ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh.

Đại hội cũng đã thông qua việc kiện toàn Hội đồng quản trị và Ban điều hành cho giai đoạn tiếp theo. Theo kế hoạch, Ban điều hành mới sẽ làm việc với các tổ chức tín dụng, đối tác và các bên liên quan nhằm rà soát hiện trạng tài chính, từ đó xây dựng lộ trình xử lý phù hợp.

Theo định hướng ban đầu, HB479 sẽ tập trung vào bốn nhóm giải pháp chính gồm: cơ cấu lại nghĩa vụ tài chính; xây dựng lộ trình xử lý công nợ với nhà cung cấp và nhà thầu phụ; từng bước giải quyết các nghĩa vụ liên quan đến tiền lương, bảo hiểm xã hội và thuế; đồng thời rà soát, tái khởi động các dự án có khả năng tạo dòng tiền.

Trong bối cảnh nhu cầu đầu tư hạ tầng tiếp tục duy trì ở mức cao, các doanh nghiệp có năng lực thi công thực tế và kinh nghiệm triển khai dự án vẫn được đánh giá có cơ hội phục hồi nếu giải quyết được các vấn đề về quản trị và dòng tiền. Quá trình tái cấu trúc của HB479 hiện đang được thị trường theo dõi trong bối cảnh ngành xây dựng hạ tầng bước vào giai đoạn sàng lọc mạnh hơn.