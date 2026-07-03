Gym cho mọi người: The New Gym xây dựng môi trường tập luyện thân thiện ra sao?

Tuy nhiên, không phải ai cũng cảm thấy thoải mái khi bước vào phòng tập. Áp lực về ngoại hình, những lời chào mời liên tục hay cảm giác bị đánh giá đôi khi trở thành rào cản. Trong bối cảnh đó, The New Gym theo đuổi một hướng đi khác: xây dựng môi trường tập luyện thân thiện và dễ tiếp cận với mọi người.

Khi phòng gym không còn là nơi dành riêng cho người có kinh nghiệm

Nhiều năm trước, hình ảnh phòng gym thường gắn với những người đã có kinh nghiệm hoặc theo đuổi mục tiêu hình thể rõ ràng. Điều này vô tình khiến không ít người mới e ngại khi bắt đầu. Một người chưa từng cầm tạ, khi bước vào không gian toàn người tập lâu năm, dễ lúng túng vì không biết dùng máy nào trước hay sợ tập sai tư thế.

Xu hướng hiện nay đã thay đổi. Người đến phòng tập có thể là sinh viên, nhân viên văn phòng, người trung niên muốn vận động sau giờ làm, hay người lớn tuổi muốn duy trì sức khỏe. Vì đối tượng đa dạng như vậy, môi trường tập luyện cũng cần thay đổi để phù hợp. Đây là lý do mô hình gym cho mọi người của The New Gym ngày càng được quan tâm: thay vì tạo áp lực về thành tích hay ngoại hình, mô hình này giúp Hội viên cảm thấy thoải mái ngay từ buổi tập đầu tiên.

Văn hóa gym thân thiện tạo nên trải nghiệm khác biệt

Một điểm dễ nhận thấy ở nhiều phòng tập hiện nay là sự chú trọng vào trải nghiệm của Hội viên, thay vì chỉ tập trung vào thiết bị. The New Gym theo đuổi triết lý xây dựng môi trường cởi mở, nơi mọi người đều được chào đón bất kể độ tuổi, vóc dáng hay trình độ. Định hướng này phản ánh xu hướng đề cao yếu tố cộng đồng trên thị trường fitness.

Thực tế cho thấy yếu tố tâm lý ảnh hưởng lớn đến việc duy trì thói quen. Không ít người từ bỏ việc tập chỉ sau vài tuần vì cảm thấy lạc lõng. Ngược lại, khi người mới được nhân viên hướng dẫn cách dùng máy ngay buổi đầu, được chỉnh tư thế và thoải mái đặt câu hỏi mà không ngại bị đánh giá, họ có xu hướng gắn bó với phòng tập lâu hơn. Một lời chào quen thuộc hay sự hỗ trợ đúng lúc đôi khi là điều giữ chân Hội viên hiệu quả hơn cả thiết bị.

Không chèo kéo: yếu tố được nhiều người tập quan tâm

Bên cạnh cơ sở vật chất, cách một phòng gym tương tác với khách hàng cũng ảnh hưởng đáng kể đến trải nghiệm. Thị trường fitness từng có giai đoạn nhiều khách hàng cảm thấy áp lực vì liên tục bị tư vấn hoặc mời mua thêm dịch vụ, khiến họ dè dặt khi đăng ký. Có người sau buổi tập thử bị gọi điện nhiều lần đã quyết định không quay lại, dù cơ sở vật chất tốt.

Xu hướng hiện nay dịch chuyển sang tôn trọng trải nghiệm cá nhân. Người tập muốn chủ động lựa chọn dịch vụ phù hợp với nhu cầu, thay vì liên tục nhận lời chào mời. Vì vậy, những mô hình tập trung vào sự thoải mái tự nhiên ngày càng được đánh giá cao, và đây cũng là yếu tố giúp Hội viên dễ gắn bó với việc tập luyện mỗi ngày.

Sự thay đổi trong cách nhìn về một phòng tập giá bình dân

Trước đây, nhiều người cho rằng chi phí thấp đồng nghĩa với chất lượng hạn chế. Tuy nhiên, sự phát triển của ngành fitness cho thấy một cách tiếp cận khác. Ngày càng nhiều doanh nghiệp mở rộng cơ hội tiếp cận tập luyện cho nhiều đối tượng, thay vì chỉ tập trung vào phân khúc cao cấp.

The New Gym là một ví dụ cho hướng đi này. Với Gói tập chỉ 299.000 VNĐ/tháng, tương đương khoảng 10.000 đồng mỗi ngày, Hội viên vẫn sử dụng đầy đủ thiết bị cardio, tạ và khu tập chức năng, cùng hơn 11 lớp tập nhóm miễn phí. Mức giá hợp lý không đi kèm việc cắt giảm trải nghiệm, mà ngược lại, yếu tố được chú trọng là sự thoải mái, tính linh hoạt và trải nghiệm thực tế của Hội viên.

Khi chăm sóc sức khỏe ngày càng trở thành một phần của cuộc sống, những mô hình tập luyện thân thiện và cởi mở sẽ tiếp tục được quan tâm. Bởi đôi khi điều giúp một người duy trì thói quen tập luyện không phải là thiết bị hay những mục tiêu lớn lao, mà đơn giản là cảm giác được chào đón mỗi khi bước vào phòng tập.

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