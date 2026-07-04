PhenikaaMec triển khai gói khám sức khỏe Thông tư 32/2023/TT-BYT

Trong bối cảnh nhu cầu hoàn thiện hồ sơ học tập, tuyển dụng và xuất khẩu lao động ngày càng gia tăng, khám sức khỏe theo Thông tư 32/2023/TT-BYT trở thành yêu cầu bắt buộc nhằm đảm bảo tính pháp lý và đánh giá chính xác tình trạng sức khỏe người dân.

Thông tư 32/2023/TT-BYT – Khung pháp lý thống nhất trong chuẩn hóa hồ sơ sức khỏe toàn quốc

Thông tư 32/2023/TT-BYT của Bộ Y tế quy định chi tiết về nội dung, quy trình và biểu mẫu khám sức khỏe áp dụng trong tuyển dụng lao động, nhập học, xin việc làm. Đây là cơ sở pháp lý quan trọng nhằm chuẩn hóa hoạt động khám sức khỏe trên phạm vi toàn quốc, đảm bảo tính thống nhất, minh bạch và khách quan trong đánh giá tình trạng sức khỏe cá nhân.

Theo quy định, giấy khám sức khỏe không chỉ là một loại giấy tờ hành chính mà còn là kết quả đánh giá y khoa toàn diện, phản ánh trung thực tình trạng thể lực và bệnh lý của người khám tại thời điểm kiểm tra. Việc chuẩn hóa quy trình giúp nâng cao độ tin cậy của hồ sơ và đảm bảo giá trị sử dụng trong mọi mục đích học tập và lao động.

Gói khám sức khỏe theo Thông tư 32/2023/TT-BYT chuẩn quy trình của Bộ Y tế

Gói khám sức khỏe theo Thông tư 32 tại PhenikaaMec – Chuẩn hóa toàn diện, trả kết quả trong ngày, chi phí minh bạch

Tại PhenikaaMec, gói khám sức khỏe theo Thông tư 32 được xây dựng bám sát quy định của Bộ Y tế, đảm bảo đầy đủ danh mục chuyên môn và tính pháp lý trong từng bước thực hiện. Quy trình được thiết kế khoa học, giúp người dân hoàn thiện hồ sơ nhanh chóng trong ngày làm việc, giảm thiểu tối đa thời gian chờ đợi.

Người dân được thăm khám toàn diện qua các chuyên khoa nội, ngoại, mắt, tai mũi họng, răng hàm mặt, da liễu và sản phụ khoa (đối với nữ). Kết hợp với đó là hệ thống xét nghiệm máu và nước tiểu nhằm tầm soát các bệnh lý phổ biến như thiếu máu, rối loạn đường huyết, chức năng gan – thận và một số bất thường đường tiết niệu. Chẩn đoán hình ảnh với X-quang tim phổi hỗ trợ phát hiện sớm các bệnh lý hô hấp và tim mạch.

Chụp X-quang ngực thẳng tại PhenikaaMec bằng công nghệ hiện đại

Toàn bộ quy trình được chuẩn hóa theo đúng quy định, đảm bảo giấy khám sức khỏe hợp lệ, có đầy đủ chữ ký bác sĩ, dấu đỏ chuyên khoa và dấu xác nhận của bệnh viện, đáp ứng sử dụng trên toàn quốc cho học tập, xin việc làm.

Đặc biệt, PhenikaaMec áp dụng chính sách chi phí minh bạch, hợp lý, được công khai rõ ràng theo từng gói dịch vụ, giúp người dân dễ dàng lựa chọn theo nhu cầu mà vẫn đảm bảo tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng cao trong điều kiện tài chính phù hợp.

Giấy khám sức khỏe theo Thông tư 32/2023/TT-BYT của PhenikaaMec được công nhận trên toàn quốc

PhenikaaMec – Quy trình thăm khám tối ưu với đội ngũ chuyên gia và hệ thống công nghệ hiện đại

Không chỉ đảm bảo yêu cầu pháp lý, PhenikaaMec còn tập trung nâng cao chất lượng dịch vụ thông qua quy trình thăm khám khoa học và tối ưu thời gian. Người dân được hướng dẫn chi tiết từ khâu đăng ký đến hoàn thiện hồ sơ, giúp quy trình diễn ra nhanh chóng, thuận tiện và hạn chế tối đa thời gian chờ đợi.

Đồng hành cùng người dân là đội ngũ bác sĩ giàu kinh nghiệm, trực tiếp thăm khám tại các chuyên khoa, đảm bảo kết quả đánh giá chính xác, khách quan và toàn diện. Hệ thống trang thiết bị hiện đại như máy xét nghiệm tự động, X-quang kỹ thuật số, siêu âm, điện tim và các công nghệ chẩn đoán tiên tiến giúp nâng cao độ chính xác và rút ngắn thời gian trả kết quả.

Hệ thống gói khám tại PhenikaaMec đa dạng, áp dụng cho nhiều đối tượng

Bên cạnh đó, PhenikaaMec còn triển khai đa dạng các dịch vụ như gói khám sức khỏe lái xe theo Thông tư 36/2024/TT-BYT, cùng các gói khám tổng quát từ cơ bản, nâng cao đến chuyên sâu và toàn diện, đáp ứng linh hoạt nhu cầu chăm sóc sức khỏe của nhiều nhóm đối tượng khác nhau.

Với sự kết hợp giữa chuẩn hóa pháp lý, đội ngũ chuyên môn chất lượng cao và hệ thống công nghệ y tế hiện đại, PhenikaaMec mang đến giải pháp khám sức khỏe nhanh chóng, chính xác và đáng tin cậy, đồng hành cùng người dân trong hành trình học tập, làm việc. Đó chính là cách triết lý "Đổi mới – Kiến tạo – Bền vững" của Tập đoàn Phenikaa được chuyển hóa thành giá trị thực – một nền y tế phụng sự vì cộng đồng.

Để được tư vấn chi tiết về gói khám sức khỏe theo Thông tư 32/2023/TT-BYT và đặt lịch thăm khám nhanh chóng, vui lòng liên hệ:

Bệnh viện Đại học Phenikaa (PhenikaaMec)

Địa chỉ: Tổ 5, Hòe Thị, Phường Xuân Phương, Hà Nội

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Website: https://phenikaamec.com/