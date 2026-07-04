Nhận diện cơ hội đầu tư nửa cuối 2026 giữa bối cảnh thị trường nhiều biến số

Cùng khách mời là đại diện Công ty Quản lý Quỹ Phú Hưng (PHFM), chương trình đã mang đến góc nhìn đa chiều về triển vọng kinh tế, thị trường chứng khoán và các chiến lược đầu tư phù hợp cho giai đoạn còn lại của năm.

Bức tranh kinh tế 6 tháng cuối năm: Thách thức song hành cùng cơ hội

Tại webinar, các chuyên gia PHS cho rằng nền kinh tế Việt Nam vẫn đang duy trì nhiều động lực tăng trưởng quan trọng nhờ đầu tư công, tiêu dùng nội địa và dòng vốn FDI tiếp tục được cải thiện. Tuy nhiên, thị trường tài chính toàn cầu vẫn tiềm ẩn nhiều yếu tố khó lường liên quan đến chính sách tiền tệ, diễn biến địa chính trị và biến động thương mại quốc tế.

Theo đánh giá của bộ phận phân tích PHS, giai đoạn nửa cuối năm 2026 nhiều khả năng sẽ chứng kiến sự phân hóa mạnh hơn giữa các nhóm ngành và từng doanh nghiệp. Điều này đồng nghĩa với việc cơ hội đầu tư vẫn hiện hữu nhưng sẽ tập trung vào các doanh nghiệp sở hữu nền tảng tài chính lành mạnh, năng lực tăng trưởng thực chất và khả năng thích ứng với bối cảnh kinh tế mới.

Trong phần chia sẻ chuyên sâu, các diễn giả đã phân tích triển vọng của nhiều nhóm ngành được thị trường quan tâm như khu công nghiệp, hạ tầng, logistics, cảng biển và các doanh nghiệp đầu ngành được hưởng lợi từ các xu hướng tăng trưởng dài hạn của nền kinh tế.

Chương trình livesteam nửa đầu năm 2026 tại PHS

Khi lựa chọn cổ phiếu không còn là yếu tố duy nhất

Một trong những chủ đề nhận được nhiều sự quan tâm tại phiên thảo luận là cách thức xây dựng danh mục đầu tư trong bối cảnh thị trường biến động và khó dự báo.

Theo các chuyên gia PHS, hiệu quả đầu tư trong giai đoạn hiện nay không chỉ phụ thuộc vào việc lựa chọn đúng cổ phiếu mà còn đến từ khả năng quản trị rủi ro và xây dựng chiến lược phân bổ tài sản phù hợp với từng mục tiêu tài chính. Đại diện Công ty Quản lý Quỹ Phú Hưng (PHFM) cũng chia sẻ rằng xu hướng đầu tư dài hạn, đầu tư theo danh mục và quản trị tài sản chuyên nghiệp đang ngày càng được nhiều nhà đầu tư quan tâm. Trong bối cảnh thị trường có độ phân hóa cao, việc kết hợp giữa đầu tư trực tiếp và các giải pháp đầu tư chuyên nghiệp có thể giúp nhà đầu tư đa dạng hóa danh mục cũng như tối ưu hóa hiệu quả đầu tư theo từng giai đoạn.

Đồng hành cùng nhà đầu tư trong hành trình đầu tư dài hạn

Thông qua các chương trình hội thảo, PHS cho biết sẽ tiếp tục đẩy mạnh hoạt động cung cấp kiến thức và thông tin chuyên sâu nhằm hỗ trợ nhà đầu tư đưa ra quyết định hiệu quả hơn trong bối cảnh thị trường nhiều biến động.

Chương trình ưu đãi Bắt nhịp phái sinh tối ưu chi phí tại PHS

Khi nhà đầu tư ngày càng quan tâm đến chất lượng dịch, xu hướng tìm kiếm, so sánh các công ty chứng khoán trước khi lựa chọn cũng trở nên phổ biến hơn. Đây cũng là lý do PHS liên tục triển khai các chương trình ưu đãi dành cho khách hàng mới và khách hàng hiện hữu, bao gồm các chính sách hỗ trợ phí giao dịch như chương trình "PHS Ecotrade: Bắt nhịp phái sinh tối ưu chi phí", miễn phí 10 hợp đồng đầu tiên cho khách hàng. Hay chương trình ưu đãi lãi vay margin PHS Smart Margin với lãi suất chỉ 9,5%/ năm… và các chương trình đồng hành đầu tư được thiết kế phù hợp với từng nhóm khách hàng.

Chương trình ưu đãi hỗ trợ khách hàng làm quen với đầu tư tại PHS

Đối với những nhà đầu tư đang tìm kiếm giải pháp quản lý tài sản bài bản hơn, hệ sinh thái sản phẩm của chứng khoán Phú Hưng hiện cung cấp nhiều giải pháp hỗ trợ xây dựng và quản lý danh mục đầu tư, gia tăng và quản trị tài sản một cách bền vững. Một số tính năng và sản phẩm có thể kể đến như: Elite Seeds – Đầu tư cổ phiếu tích lũy định kì, giúp danh mục tránh khỏi những biến động của thị trường trong ngắn hạn. Chuyên gia tư vấn và hỗ trợ trực tuyến Elite Advisors – Trợ lý ảo thông minh, hỗ trợ đắc lực 24/7. Đa dạng hóa danh mục cùng Elite Portfolio phù hợp với từng khâu vụ rủi ro của khách hàng, hay giao dịch chứng chỉ quỹ ngay trên ứng dụng với top các quỹ lớn trên thị trường như Dragon Capital, KIM, Phú Hưng...

Nhà đầu tư có thể xem lại webinar "Chiến lược đầu tư 2H26 – Tìm ánh sáng trong bức tranh vĩ mô nhiều biến số" trên các kênh truyền thông chính thức của Chứng khoán Phú Hưng.