The AGULA: Mảnh ghép nâng tầm chuẩn sống mới tại Khu dân cư TMDV Phúc An

Đón đầu làn sóng dịch chuyển của cộng đồng tinh hoa

Trong bức tranh đô thị đang hoàn thiện của Khu dân cư TMDV Phúc An (Khu dân cư Phúc An), The AGULA giữ vai trò là một phân khu trung tâm, kết nối chặt chẽ các tiện ích, thương mại và cộng đồng cư dân hiện hữu. Được phát triển bởi Trần Anh Group, dự án kiến tạo một môi trường sống hiện đại, đồng bộ, đáp ứng nhu cầu an cư, đầu tư ngày càng gia tăng tại khu vực.

The AGULA hưởng trọn lợi thế của Khu dân cư Phúc An khi tọa lạc tại mặt tiền Tỉnh lộ 824, xã Mỹ Hạnh, tỉnh Tây Ninh. Từ dự án, cư dân có thể tiếp cận thuận tiện các trục giao thông lớn như Quốc lộ N2, Tỉnh lộ 823, Tỉnh lộ 825, qua đó kết nối nhanh về Bình Chánh, Hóc Môn, Củ Chi và khu vực trung tâm TP.HCM.

Bên cạnh đó, hàng loạt công trình hạ tầng chiến lược như Vành đai 3, Vành đai 4, cao tốc TP.HCM - Mộc Bài và Quốc lộ 22 mở rộng đang tăng tốc hoàn thiện, góp phần bứt phá mạng lưới giao thông liên vùng. Nhờ vậy, hành trình di chuyển từ Đức Hòa về trung tâm thành phố được rút ngắn đáng kể, chỉ tương đương với khi di chuyển giữa các khu vực nội đô vào giờ cao điểm.

Cùng lợi thế kết nối, The AGULA còn nằm tại vùng lõi phát triển của Đức Hòa - Hậu Nghĩa - khu vực được định hướng trở thành trung tâm kinh tế, dịch vụ, logistics và công nghệ của vùng vệ tinh. Tốc độ đô thị hóa cùng đà bứt phá công nghiệp đang thu hút mạnh mẽ đội ngũ chuyên gia quốc tế, doanh nhân và lao động chất lượng cao… đến sinh sống, làm việc. Là "trái tim" của Khu dân cư Phúc An, The AGULA không chỉ đón đầu nhu cầu an cư cao cấp, mà còn mở ra cơ hội sinh lời hấp dẫn khi mặt bằng giá khu vực vẫn còn nhiều dư địa tăng trưởng.

Lấy cảm hứng từ triết lý "Ba lớp bao bọc cho một chốn bình yên", The AGULA hướng đến sự cân bằng hoàn hảo giữa kết nối và riêng tư dành cho cư dân. Ngay tại trung tâm Đức Hòa sôi động, Khu dân cư Phúc An như một tấm màng lọc tinh tế, giữ lại những bộn bề của nhịp sống đô thị. Và The AGULA chính là lớp bao bọc tĩnh tại sau cùng, mang đến sự riêng tư và cân bằng năng lượng mỗi ngày.

The AGULA được phát triển thành khu trung tâm của Khu dân cư Phúc An

Trên quy mô 24,56 ha, phân khu The AGULA phát triển khoảng 700 sản phẩm với phong cách thiết kế hiện đại, tối ưu khoảng xanh. Trong đó, hơn 100 căn biệt thự - dòng sản phẩm chỉ có tại Khu dân cư Phúc An với số lượng hữu hạn, trở thành lựa chọn hàng đầu cho những chủ nhân đề cao chuẩn sống riêng tư cùng giá trị tích sản dài hạn.

Chuẩn sống thượng lưu tinh tế chỉ có tại The AGULA

Một khu đô thị đáng sống không chỉ đo đếm bằng những tiện ích hiện đại, mà bằng cách kết nối con người với thiên nhiên và cộng đồng. The AGULA tạo nên một tọa độ sống lý tưởng - đủ "động" bên ngoài để không lạc nhịp giữa dòng chảy phát triển, nhưng đủ "tĩnh" bên trong để gác lại mọi bộn bề và tận hưởng cuộc sống đúng nghĩa.

Trên hành trình đó, hệ tiện ích đa tầng được kiến tạo nhằm đáp ứng nhu cầu sống và tận hưởng ngay trong nội khu. Điểm nhấn nổi bật là hồ sinh thái trung tâm - khoảng xanh mặt nước đóng vai trò điều hòa vi khí hậu, mang đến không gian sống trong lành và dễ chịu. Nơi đây cũng là "sân khấu" của những màn trình diễn nhạc nước và ánh sáng, tạo nên trải nghiệm thư giãn đầy thú vị.

Ngay trong khuôn viên, cư dân có thể thỏa đam mê tại sân tập Golf, tìm lại sự cân bằng ở khu Yoga - dưỡng sinh; thả mình trong làn nước mát của hồ bơi tràn bờ hay tản bộ trong công viên nội khu. Trong khi đó, khu vui chơi trẻ em, quảng trường cộng đồng và khu BBQ ngoài trời trở thành nơi gắn kết các thế hệ. Đặc biệt, phân khu còn dành riêng một khoảng không gian thanh bình cho viện dưỡng lão hiện đại, nơi người cao tuổi thảnh thơi an hưởng tuổi già.

Song song với nhịp sống an nhiên, các mảnh ghép thương mại, giải trí cũng sẽ được hoàn thiện theo quy hoạch trong tương lai gần. Cư dân có thể xử lý công việc, gặp gỡ đối tác tại văn phòng hiện đại và hòa mình vào chuỗi mua sắm, ẩm thực tại trung tâm thương mại sôi động ngay dưới thềm nhà.

Với những lợi thế của một phân khu trung tâm, The AGULA được định vị là điểm đến lý tưởng của cộng đồng cư dân văn minh, từ các chuyên gia, doanh nhân đến người trẻ thành đạt. Nơi đây hứa hẹn kiến tạo nên một "Làng chuyên gia thế hệ mới" - đáp ứng trọn vẹn nhu cầu kết nối, phát triển và tận hưởng cuộc sống tại cửa ngõ Tây Bắc TP.HCM.