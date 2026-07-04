Điện thoại xa xỉ thời AI: đẹp thôi chưa đủ

Trong nhiều thập kỷ, Vertu gắn liền với hình ảnh những mẫu điện thoại phím bấm được chế tác thủ công từ da cao cấp, khung titan, mặt kính sapphire cùng các phiên bản giới hạn mang tính sưu tầm. Mỗi thiết bị không đơn thuần là phương tiện liên lạc mà còn được xem như biểu tượng vị thế, tương tự cách đồng hồ cơ hay xe sang trở thành dấu ấn của chủ sở hữu.

Tuy nhiên, trong thời đại số hóa, khi phần lớn công việc được xử lý trên thiết bị di động, tiêu chí lựa chọn smartphone của giới doanh nhân và nhà điều hành cũng thay đổi. Bên cạnh thiết kế và chất liệu, họ ngày càng quan tâm đến khả năng xử lý công việc, bảo vệ dữ liệu và những công nghệ có thể hỗ trợ việc ra quyết định nhanh chóng.

Sự dịch chuyển này mở ra một hướng cạnh tranh mới cho nhóm smartphone xa xỉ. Ở đó, cấu hình không còn là yếu tố duy nhất để thuyết phục khách hàng. Một thiết bị cao cấp cần đồng thời đáp ứng ba lớp giá trị: chế tác đủ khác biệt, công nghệ đủ hữu dụng và khả năng bảo vệ dữ liệu đủ tin cậy. Đây cũng là hướng Vertu đang theo đuổi trên các thế hệ sản phẩm mới.

Vertu Alphafold được tích hợp các nền tảng AI, bảo mật đa tầng và hệ sinh thái dịch vụ đặc quyền.

Định hướng này được thể hiện trên Vertu Alphafold - mẫu smartphone màn hình gập mới nhất của hãng. Thiết bị vẫn giữ ngôn ngữ thiết kế đặc trưng với phần khung hoàn thiện từ vật liệu cao cấp, lớp da tuyển chọn và cơ chế bản lề được tối ưu cho trải nghiệm gập mở. Thiết kế màn hình gập mở rộng không gian hiển thị, cho phép xử lý đồng thời nhiều tác vụ như theo dõi dữ liệu, chỉnh sửa tài liệu hay tham gia các cuộc họp trực tuyến trên cùng một thiết bị.

Điểm đáng chú ý của Alphafold nằm ở cách Vertu tiếp cận AI. Thay vì chỉ khai thác các tính năng tạo ảnh, viết nội dung hay chỉnh sửa nhanh như nhiều smartphone hiện nay, Hermes Agent được phát triển theo hướng trợ lý cá nhân phục vụ công việc. Hệ thống này có thể hỗ trợ sắp xếp lịch trình, xử lý thông tin, ghi nhớ thói quen sử dụng và tự động hóa một số tác vụ lặp lại theo thiết lập của người dùng.

Thiết kế bản lề giọt nước đa trục trên Alphafold mang lại trải nghiệm thị giác mượt mà.

Máy còn sở hữu kiến trúc bảo mật đa tầng, giúp tăng cường bảo vệ dữ liệu trước các nguy cơ nghe lén, đánh cắp thông tin và định vị trái phép. Đồng thời, ba không gian hệ thống độc lập cho phép tách biệt công việc, tài chính và đời sống cá nhân, đáp ứng nhu cầu bảo mật ngày càng cao của giới doanh nhân và nhà điều hành.

Không dừng ở thiết bị, Vertu tiếp tục mở rộng trải nghiệm bằng hệ sinh thái VIP Concierge dành riêng cho chủ sở hữu. Dịch vụ hoạt động 24/7, hỗ trợ từ sắp xếp lịch trình, di chuyển đến kết nối các dịch vụ đối tác, hướng đến nhu cầu của nhóm khách hàng thường xuyên di chuyển và có lịch làm việc cường độ cao.

Thông qua nút bấm trên thân máy, chủ sở hữu có thể sử dụng dịch vụ VIP Concierge để kết nối với đội ngũ trợ lý cá nhân toàn cầu.

Việc đầu tư đồng thời vào công nghệ, bảo mật và dịch vụ cho thấy cách Vertu mở rộng giá trị của một chiếc điện thoại siêu sang trong bối cảnh mới. Nếu trước đây, di sản của thương hiệu được xây dựng từ nghệ thuật chế tác và vật liệu cao cấp, thì hiện nay, trải nghiệm công nghệ và hệ sinh thái dịch vụ đang trở thành một phần trong định nghĩa về sự xa xỉ mà Vertu theo đuổi.

Trước sức hút của dòng sản phẩm mới, Vertu khuyến nghị khách hàng chỉ đặt trước tại flagship store Vertu Việt Nam để đảm bảo quyền lợi và xuất xứ. Các sản phẩm ngoài hệ thống chính hãng sẽ không được Vertu toàn cầu bảo hành và không có mã IMEI trong mạng lưới bảo mật Vertu OS.

Không gian trải nghiệm sản phẩm Vertu chính hãng tại flagship stores Vertu Việt Nam.

Tại Việt Nam, Vertu Việt Nam là đại diện phân phối và bán lẻ chính thức của Vertu England. Các sản phẩm của hãng, bao gồm Signature V 4G, Agent Q, Quantum Flip, Metavertu 2 Max, Iron Flip… cùng nhiều dòng phụ kiện cao cấp như đồng hồ, tai nghe, nhẫn thông minh, đều được nhập khẩu chính ngạch, có chứng từ rõ ràng và được kiểm định chất lượng bởi Cục Viễn thông.

Khách hàng có thể trải nghiệm các sản phẩm Vertu chính hãng tại hệ thống Flagship Store và Private Lounge của Vertu Việt Nam:

21 Đồng Khởi, phường Sài Gòn, TP.HCM

Caravelle Hotel Saigon, 19-23 Công trường Lam Sơn, phường Sài Gòn, TP.HCM

Majestic Hotel Saigon, 01 Đồng Khởi, phường Sài Gòn, TP.HCM

Rex Hotel Saigon, 141 Nguyễn Huệ, phường Sài Gòn, TP.HCM

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