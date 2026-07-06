AMY GRUPO chính thức nhận giấy phép IPO tạo nền tảng tăng trưởng bền vững

Theo giấy chứng nhận cấp ngày 30/06/2026, AMY GRUPO sẽ chào bán 16,1 triệu cổ phiếu phổ thông, mệnh giá 10.000 đồng/cổ phiếu, tương ứng tổng giá trị phát hành theo mệnh giá 161 tỷ đồng. Đồng hành cùng doanh nghiệp trong thương vụ này là Chứng khoán Vietcap - một trong những đơn vị tư vấn IPO và huy động vốn hàng đầu trên thị trường chứng khoán Việt Nam.

Việc được cấp phép IPO đánh dấu bước ngoặt trong hành trình phát triển của AMY GRUPO, mở ra giai đoạn mới trên thị trường vốn, khi doanh nghiệp từng bước nâng cao chuẩn mực quản trị, tăng cường minh bạch thông tin và sẵn sàng tiếp cận các nguồn vốn dài hạn để phục vụ chiến lược tăng trưởng.

Để tạo điều kiện cho nhà đầu tư tiếp cận trực tiếp ban lãnh đạo và tìm hiểu sâu hơn về chiến lược phát triển, AMY GRUPO sẽ tổ chức sự kiện Roadshow giới thiệu cơ hội đầu tư trong thời gian tới. Nhà đầu tư quan tâm có thể đăng ký tham dự theo thông tin dưới đây:

Từ nhà máy đầu tiên đến tổ hợp vật liệu xây dựng quy mô lớn

Thành lập năm 2015 với xuất phát điểm là nhà sản xuất gạch ốp lát cao cấp, AMY GRUPO từng bước mở rộng thành một tổ hợp công nghiệp vật liệu xây dựng với hệ sinh thái sản phẩm đa dạng, gồm gạch ốp lát, đá thiêu kết, ngói gốm tráng men, sàn SPC, sàn Hybrid, sàn LVT, tấm ốp tường và các sản phẩm hoàn thiện khác.

Bên cạnh đó, AMY GRUPO liên tục đầu tư mở rộng năng lực sản xuất. Từ nhà máy đầu tiên đi vào hoạt động năm 2016, Tập đoàn hiện sở hữu hệ thống nhiều nhà máy thành viên như AMYGRES, Á Mỹ SPC, Hera Tiles và Á Mỹ Hoa Sơn, hình thành chuỗi sản xuất tương đối hoàn chỉnh trong lĩnh vực vật liệu xây dựng. Đến năm 2026, tổng công suất thiết kế đạt hơn 75 triệu m² sản phẩm mỗi năm, đưa AMY GRUPO vào nhóm doanh nghiệp có quy mô lớn trên thị trường vật liệu xây dựng Việt Nam.

Ngoài ra, AMY GRUPO còn đầu tư mạnh vào công nghệ sản xuất châu Âu, nghiên cứu phát triển sản phẩm (R&D) và các tiêu chuẩn quản lý quốc tế nhằm nâng cao giá trị gia tăng và năng lực cạnh tranh.

Xuất khẩu trở thành động lực tăng trưởng

Một trong những điểm khác biệt của AMY GRUPO so với nhiều doanh nghiệp vật liệu xây dựng trong nước là chiến lược phát triển thị trường quốc tế.

Doanh nghiệp đã xây dựng mạng lưới tiêu thụ tại hơn 30 quốc gia và vùng lãnh thổ, bao gồm Mỹ, châu Âu, Nhật Bản, Hàn Quốc, Australia và Trung Á; đồng thời phát triển hơn 150 showroom trên cả nước, tạo nền tảng phân phối cân bằng giữa thị trường nội địa và xuất khẩu.

Hiệu quả của chiến lược này được phản ánh rõ trong cơ cấu doanh thu. Riêng quý 1/2026, doanh thu từ thị trường nước ngoài đạt 1.408 tỷ đồng, chiếm gần 79% tổng doanh thu hợp nhất. Tỷ trọng xuất khẩu cao giúp AMY GRUPO giảm đáng kể sự phụ thuộc vào chu kỳ bất động sản trong nước, tạo dư địa tăng trưởng bền vững khi nhu cầu vật liệu xây dựng tại nhiều thị trường quốc tế tiếp tục mở rộng.

Kết quả kinh doanh duy trì đà tăng trưởng

Giai đoạn 2024 - quý I/2026 ghi nhận sự tăng trưởng mạnh cả về quy mô và hiệu quả hoạt động của AMY GRUPO.

Năm 2024 được xem là bước ngoặt khi doanh thu hợp nhất đạt 6.037 tỷ đồng, tăng hơn 60% so với năm trước. Lợi nhuận gộp gấp đôi lên 1.501 tỷ đồng, phản ánh sự cải thiện cả về quy mô bán hàng lẫn hiệu quả hoạt động. Đặc biệt, lợi nhuận sau thuế đạt gần 815 tỷ đồng, gấp gần 2,9 lần năm 2023, trong khi EPS tăng từ 3.240 đồng lên 9.042 đồng/cổ phiếu. Những kết quả này cho thấy doanh nghiệp đã bước sang giai đoạn tăng trưởng mới với năng lực sinh lời được cải thiện rõ nét.

Đà tăng trưởng tiếp tục duy trì trong năm 2025 khi doanh thu hợp nhất đạt gần 7.000 tỷ đồng, tăng 16% so với năm trước. Lợi nhuận sau thuế điều chỉnh nhẹ còn 751 tỷ đồng do doanh nghiệp tiếp tục đầu tư mở rộng công suất và danh mục sản phẩm.

Quý 1/2026, động lực tăng trưởng vẫn được củng cố khi doanh thu đạt 1.786 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 193,5 tỷ đồng, lần lượt tăng hơn 36% và 37% so với cùng kỳ năm trước.

Quy mô tài sản của AMY GRUPO mở rộng từ 5.318 tỷ đồng cuối năm 2024 lên 5.345 tỷ đồng vào cuối quý 1/2026.

Đáng chú ý, năm 2025, doanh nghiệp đã chi trả hơn 1.132 tỷ đồng bằng tiền mặt và cổ phiếu cho cổ đông, khẳng định khả năng tạo dòng tiền cũng như định hướng chia sẻ thành quả tăng trưởng với nhà đầu tư.

Tại thời điểm được cấp phép IPO, AMY GRUPO có vốn điều lệ gần 1.445 tỷ đồng. Sau khi hoàn tất phát hành thêm 16,1 triệu cổ phiếu, vốn điều lệ sẽ tăng lên 1.606 tỷ đồng, tạo thêm nguồn lực cho các kế hoạch đầu tư trong giai đoạn tới.

Cơ hội đầu tư vào doanh nghiệp vật liệu xây dựng hàng đầu với nền tảng tăng trưởng bền vững

Sản phẩm của doanh nghiệp hiện diện tại nhiều dự án bất động sản, trung tâm thương mại, khách sạn và khu đô thị trên cả nước. AMY GRUPO cũng liên tục được vinh danh trong Top 5 Công ty Vật liệu xây dựng uy tín, Top 500 doanh nghiệp tăng trưởng nhanh nhất Việt Nam cùng nhiều giải thưởng về chất lượng sản phẩm, thiết kế và môi trường làm việc.

Với hơn 2.000 lao động, hệ thống quản trị từng bước tiếp cận các tiêu chuẩn ESG và chiến lược phát triển bền vững, AMY GRUPO đang chuẩn bị nền tảng để bước vào giai đoạn tăng trưởng mới sau IPO.

AMY GRUPO được ghi nhận trong Top 10 Doanh nghiệp ESG Việt Nam Xanh 2026

Trong bối cảnh nhu cầu vật liệu xây dựng chất lượng cao, thân thiện môi trường và phục vụ xuất khẩu tiếp tục gia tăng, AMY GRUPO sở hữu nhiều yếu tố được giới đầu tư quan tâm từ quy mô sản xuất lớn, hệ sinh thái sản phẩm đa dạng, thị trường xuất khẩu rộng, đến tốc độ tăng trưởng ổn định và nền tảng tài chính hiệu quả được xây dựng qua nhiều năm.

IPO vì thế không chỉ mở ra cơ hội huy động nguồn lực cho chiến lược phát triển tiếp theo mà còn tạo điều kiện để nhà đầu tư đồng hành cùng một doanh nghiệp công nghiệp đang từng bước khẳng định vị thế trên thị trường vật liệu xây dựng trong nước và quốc tế.