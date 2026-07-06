Essilor Luxottica x Kính mắt Anna: Hợp tác chiến lược nhằm "Nâng chuẩn thị lực Việt"

Cái bắt tay của những người tiên phong

Trong bối cảnh tỷ lệ tật khúc xạ và các vấn đề về thị lực ngày càng gia tăng, đặc biệt ở nhóm học sinh, sinh viên và người trẻ thường xuyên sử dụng thiết bị điện tử, nhu cầu về những giải pháp chăm sóc mắt chất lượng cao đang trở thành mối quan tâm của nhiều gia đình Việt Nam.

Tuy nhiên, trên thực tế, nhiều người vẫn gặp khó khăn trong việc xác định nguồn gốc tròng kính, kiểm chứng chất lượng sản phẩm hay tiếp cận các công nghệ thị lực tiên tiến. Đây cũng là một trong những lý do khiến Anna lựa chọn hợp tác với Essilor Luxottica - tập đoàn sở hữu những thương hiệu và công nghệ hàng đầu thế giới trong lĩnh vực chăm sóc thị lực.

Mới đây, Kính mắt Anna và Essilor Luxottica đã chính thức ký kết hợp tác chiến lược, mở ra cơ hội đưa các giải pháp thị lực tiên tiến, sản phẩm tròng kính chính hãng cùng tiêu chuẩn dịch vụ quốc tế đến gần hơn với người tiêu dùng Việt.

Thông qua thỏa thuận này, Kính mắt Anna sẽ đưa các giải pháp thị lực chính hãng với công nghệ tròng kính vượt trội đến gần hơn với khách hàng. Đây là bước tiến quan trọng để Anna nâng cao chuẩn mực trong quy trình đo khám và tư vấn, giúp mỗi khách hàng không chỉ nhìn rõ hơn mà còn được bảo vệ thị lực một cách tối ưu nhất.

Hợp tác chiến lược nhằm nâng chuẩn ngành kính mắt Việt Nam

Với hơn 11 năm hoạt động, hơn 75 cửa hàng trên toàn quốc và phục vụ hàng triệu khách hàng mỗi năm, Anna hiện là một trong những hệ thống bán lẻ kính mắt có quy mô lớn tại Việt Nam.

Buổi ký kết cùng Essilor Luxottica là bước tiến quan trọng, mở ra cơ hội đưa những giải pháp thị lực chính hãng, công nghệ tròng kính tiên tiến cùng tiêu chuẩn dịch vụ ngày càng hoàn thiện đến gần hơn với khách hàng Việt.

Việc trở thành đối tác của Essilor Luxottica không chỉ giúp Anna mở rộng khả năng tiếp cận các giải pháp thị lực tiên tiến mà còn tạo điều kiện để nâng cao chất lượng chuyên môn của đội ngũ tư vấn và chăm sóc khách hàng trên toàn hệ thống.

Buổi chia sẻ các kiến thức chuyên môn về tròng kính

Theo đại diện doanh nghiệp, mục tiêu của sự hợp tác không chỉ là bổ sung danh mục sản phẩm mà còn hướng đến việc từng bước đưa những tiêu chuẩn quốc tế về chăm sóc thị lực đến gần hơn với người Việt, đặc biệt là thế hệ trẻ - nhóm khách hàng đang đối mặt với áp lực thị giác ngày càng lớn từ học tập, công việc và môi trường số.

Là thương hiệu kính mắt có số lượng cửa hàng lớn tại Việt Nam hợp tác cùng thương hiệu tròng kính hàng đầu thế giới, Anna kỳ vọng sẽ góp phần rút ngắn khoảng cách giữa người tiêu dùng trong nước với những công nghệ thị lực tiên tiến đang được ứng dụng trên toàn cầu.

Từ "Thương hiệu của sự tử tế" đến chuẩn mực quốc tế

Khởi đầu từ năm 2014, Kính mắt Anna đã dành hơn một thập kỷ để xây dựng niềm tin với giới trẻ thông qua các bộ sưu tập thời thượng như Keo Lỳ Elite, The Titan hay Tết An Chill. Tuy nhiên, giá trị cốt lõi giúp Anna đứng vững và liên tục mở rộng lên hơn 75 cửa hàng toàn quốc bất chấp giai đoạn "thanh lọc" của thị trường chính là triết lý kinh doanh tử tế và lấy khách hàng làm trọng tâm.

Buổi ký kết lần này là lời cam kết mạnh mẽ để Anna tiếp tục theo đuổi sứ mệnh chăm sóc sức khỏe đôi mắt cộng đồng. Đại diện thương hiệu chia sẻ: "Chăm sóc thị lực không chỉ là giúp mỗi người nhìn rõ hơn, mà còn góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống. Với sự đồng hành của Essilor Luxottica, Anna tự tin mang đến những trải nghiệm tận tâm và giá trị bền vững cho cộng đồng người dùng Việt".

Bên cạnh việc mang đến các sản phẩm chất lượng cao, Anna tiếp tục duy trì cam kết minh bạch với 100% tròng kính chính hãng, khách hàng được trực tiếp theo dõi quá trình cắt kính và kiểm tra tem niêm phong sản phẩm. Đồng thời, hệ thống áp dụng chính sách hậu mãi toàn diện với đổi mới tròng kính trong 30 ngày đến khi khách hàng hài lòng với thị lực, bảo hành váng phủ lên đến 180 ngày, bảo hành lỗi nhà sản xuất trong 360 ngày cùng dịch vụ vệ sinh, nắn chỉnh và sửa chữa kính miễn phí trọn đời.

Dấu mốc hợp tác cùng Essilor Luxottica chính là bệ phóng để Kính mắt Anna khẳng định vị thế tiên phong, sẵn sàng đồng hành cùng thế hệ trẻ Việt Nam trên hành trình định hình phong cách sống năng động và tự chủ. Đây là sự kết hợp hoàn hảo giữa tiêu chuẩn kỹ thuật quốc tế và dịch vụ chăm sóc tận tâm của một thương hiệu Việt hiểu rõ người tiêu dùng.

Bạn có thể tìm hiểu thêm các sản phẩm tròng kính Essilor, gọng kính mới nhất tại fanpage của Kính Mắt Anna.

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