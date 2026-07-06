Bảo Tín Capital: Lấy con người làm trung tâm, ghi danh Top 100 châu Á

Việc Công ty Cổ phần Bảo Tín Capital được vinh danh trong Top 100 Môi trường làm việc tốt nhất châu Á năm 2026 là một minh chứng rõ nét cho chiến lược phát triển bền vững này.

Triết lý lấy con người làm trọng tâm

Ngày 27/6 vừa qua, trong khuôn khổ chương trình Thương hiệu xuất sắc châu Á - Asia Excellent Brand 2026 lần thứ XII, Bảo Tín Capital - đơn vị đầu tư và cung cấp các giải pháp về tài chính, chứng khoán thuộc hệ sinh thái Bảo Tín Group đã chính thức được xướng tên tại hạng mục Top 100 Môi trường làm việc tốt nhất châu Á.

Về Giải thưởng Asia Excellent Brand

Đây là giải thưởng uy tín nhằm tôn vinh các doanh nghiệp có thành tích xuất sắc trong phát triển thương hiệu, quản trị khách hàng và đóng góp tích cực cho kinh tế khu vực. Hội đồng đánh giá dựa trên các tiêu chí khắt khe như: năng lực cạnh tranh, hiệu quả vận hành, tăng trưởng bền vững và trách nhiệm xã hội.

Riêng ở hạng mục môi trường làm việc, ban tổ chức đặc biệt chú trọng đến chính sách nhân sự, lộ trình thăng tiến, văn hóa doanh nghiệp và mức độ gắn kết, phúc lợi của người lao động.

Chia sẻ về cột mốc này, ông Đinh Ngọc Dũng - Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Bảo Tín Capital khẳng định, giải thưởng là sự ghi nhận cho định hướng lấy con người làm trung tâm mà doanh nghiệp kiên trì theo đuổi: "Trong lĩnh vực đầu tư tài chính, con người chính là tài sản quan trọng nhất. Chúng tôi luôn mong muốn xây dựng một môi trường mà ở đó mỗi cá nhân có cơ hội học hỏi, phát triển, được lắng nghe, được chia sẻ quan điểm và trở thành phiên bản tốt hơn của chính mình mỗi ngày."

Mối tương quan giữa văn hóa doanh nghiệp và hiệu suất kinh doanh

Nhiều thập kỷ qua, văn hóa doanh nghiệp thường bị xem là một khái niệm trừu tượng và khó định lượng. Tuy nhiên, các dữ liệu thực tế ngày càng chứng minh mối liên hệ chặt chẽ giữa yếu tố này và hiệu quả kinh doanh của tổ chức.

Nghiên cứu về Chỉ số Sức khỏe Tổ chức (OHI) của McKinsey & Company chỉ ra rằng, các doanh nghiệp sở hữu văn hóa nội bộ vững mạnh mang lại tổng tỷ suất lợi nhuận cho cổ đông (TRS) cao hơn tới 60% so với nhóm trung vị trong dài hạn. Đồng quan điểm, báo cáo từ Gallup cũng khẳng định những đơn vị có mức độ gắn kết nhân sự cao luôn ghi nhận mức lợi nhuận và năng suất lao động vượt trội hơn nhóm còn lại.

Khi người lao động được tôn trọng và trao quyền, họ có xu hướng chủ động cống hiến, tạo ra động lực tăng trưởng tự thân cho doanh nghiệp.

Tại Bảo Tín Capital, ban lãnh đạo không chỉ áp dụng triết lý đầu tư giá trị của Warren Buffett mà còn vận dụng sâu sắc tư duy quản trị của ông: "Văn hóa, hơn cả những bộ quy tắc, quyết định cách một tổ chức vận hành."

Để hiện thực hóa mục tiêu đó, công ty đã triển khai đồng bộ chuỗi giải pháp chiến lược, trọng tâm là mở rộng các phiên phân tích thị trường thực chiến cho toàn bộ nhân sự và đẩy mạnh chuỗi chương trình đào tạo nội bộ chuyên sâu. Đặc biệt, doanh nghiệp đã chủ động xóa bỏ rào cản cấp bậc, tạo không gian mở khuyến khích tư duy phản biện và sẵn sàng tiếp thu, hoàn thiện các sáng kiến đột phá từ mọi vị trí.

Nền tảng cho sự tăng trưởng bền vững

Sự đầu tư bài bản cho nguồn nhân lực đã chuyển hóa thành những số liệu tài chính ấn tượng. Năm 2025, Bảo Tín Capital ghi nhận hiệu suất đầu tư xuất sắc đạt 46,8%, đồng thời lọt Top 10 Doanh nghiệp Xuất sắc châu Á - Thái Bình Dương.

Dù không có một công thức cố định nào đảm bảo môi trường làm việc tốt sẽ ngay lập tức tạo ra doanh thu lớn, nhưng một đội ngũ nhân sự tinh anh, đồng lòng hướng tới mục tiêu chung chắc chắn là bệ phóng vững chắc nhất cho mọi kịch bản tăng trưởng. Ông Đinh Ngọc Dũng nhấn mạnh: "Chúng tôi tin rằng sức mạnh nội tại của doanh nghiệp được kiến tạo từ sự trưởng thành của mỗi cá nhân. Khi con người phát triển, tổ chức sẽ có đủ nền tảng để tiến xa và bền vững hơn".

Nhìn rộng hơn, danh hiệu của Bảo Tín Capital phản ánh một xu thế tất yếu trên thị trường lao động, đặc biệt là trong các ngành sử dụng chất xám cao như tài chính - đầu tư. Cuộc đua thu hút nhân tài hiện nay đã vượt qua giới hạn của các chính sách đãi ngộ tài chính đơn thuần. Người lao động chất lượng cao đang tìm kiếm những tổ chức có văn hóa minh bạch, lộ trình nghề nghiệp giàu chiều sâu và cơ hội khẳng định giá trị bản thân.

Xây dựng văn hóa doanh nghiệp mạnh, vì vậy, không còn là câu chuyện bên lề mà đã trở thành chiến lược sinh tồn và phát triển cốt lõi của các doanh nghiệp dẫn dắt thị trường.