Yi He Tang khuấy động hè với Gardenia Series – Đóa Hoa Đêm Hè, bán 60.000 ly sau 3 ngày

Chiều 26/6, không gian tại 45/1 Trần Thái Tông (phường Cầu Giấy, Hà Nội) phủ kín sắc tím của Gardenia. Trong tiếng trống lân rộn rã và sự chứng kiến của hơn 100 vị khách mời gồm đại diện các cơ quan, tổ chức, đối tác, báo chí, KOLs, KOCs cùng toàn thể đội ngũ Công ty TNHH Đầu tư Nhượng quyền VAG, Yi He Tang Việt Nam chính thức khai trương cửa hàng thứ 100 và khởi động chiến dịch "Hành Trình Trăm Hoa" - cột mốc đánh dấu một chặng đường phát triển mới của thương hiệu tại Việt Nam.

Bức tranh vẽ trong 5 ngày xuất hiện trên hơn 1 triệu ly trà sữa

Lấy cảm hứng từ vẻ đẹp thuần khiết của hoa Dành Dành - loài hoa lặng lẽ bung nở khi màn đêm buông xuống, "Gardenia Series - Đóa Hoa Đêm Hè" không đơn thuần là một bộ sưu tập đồ uống mới. Đó là câu chuyện về những con người âm thầm bền bỉ, chọn tỏa sáng theo cách riêng của mình. Đây cũng là dòng sản phẩm chiến lược của Yi He Tang trong năm 2026.

Để hoàn thiện câu chuyện ấy, Nguyễn Viên An - CEO Yi He Tang Việt Nam quyết định bắt tay cùng họa sĩ trẻ Nguyễn Ngọc Mỹ, đưa hội họa bước ra khỏi không gian triển lãm để hiện diện trên từng ly trà sữa. Chỉ trong 5 ngày, nữ họa sĩ đã hoàn thành tác phẩm độc quyền cho chiến dịch. Bức tranh sau đó được in trên hơn 1 triệu chiếc ly giấy, đồng thời xuất hiện trên toàn bộ hệ thống bao bì, quà tặng (merchandise) và các ấn phẩm truyền thông trong suốt mùa hè năm 2026.

Nhớ lại những ngày đầu nhận lời hợp tác, Nguyễn Ngọc Mỹ thừa nhận cô vừa bất ngờ, có chút áp lực khi phải hoàn thiện tác phẩm trong quỹ thời gian ngắn. Cô thực hiện 4 phiên bản khác nhau, cùng lấy hoa Dành Dành làm chủ thể nhưng thay đổi bảng màu và những chi tiết nhỏ để CEO Viên An có thêm lựa chọn.

Phiên bản đầu tiên mở ra khung cảnh hoàng hôn với nền trời màu cam, những áng mây xanh và quầng sáng nhạt nhòa. Càng về sau, gam màu dần trầm xuống, phản chiếu vẻ đẹp thơ mộng, nhẹ nhàng và giàu chất lãng mạn đúng với phong cách hội họa của Ngọc Mỹ. Riêng phiên bản cuối cùng lại hoàn toàn khác biệt. Bức tranh khắc họa những đóa hoa Dành Dành nở rộ giữa bầu trời đêm đang chuyển mình trước cơn mưa giông, nơi những vì sao lấp lánh hòa cùng ánh đom đóm chập chờn. Không còn vẻ dịu dàng quen thuộc, tác phẩm mang sắc thái gai góc và mạnh mẽ hơn.

Họa sĩ Nguyễn Ngọc Mỹ chia sẻ: "Tôi muốn bức tranh giống như hành trình khởi nghiệp của Yi He Tang, nhiều thử thách nhưng vẫn kiên cường vươn lên. Thật ra đây là bức họa tôi đặt ít kỳ vọng nhất, thậm chí từng định không gửi cho chị Viên An. Không ngờ cuối cùng nó lại được lựa chọn và nhận được nhiều sự yêu thích đến vậy".

Theo nữ họa sĩ, sự phát triển của AI đang mang đến nhiều công cụ hỗ trợ sáng tạo, nhưng vẫn không thể thay thế cảm xúc của người nghệ sĩ. "AI có thể tạo ra hình ảnh đẹp, nhưng hội họa vẽ tay lại có những đường nét mềm mại, chuyển động tự nhiên và quan trọng nhất là linh hồn của tác phẩm. Điều người họa sĩ gửi gắm vào bức tranh là cảm xúc, máy móc rất khó thay thế".

Khoảnh khắc đáng nhớ nhất với Ngọc Mỹ là tại Lễ Khai trương, khi lần đầu cô cầm trên tay ly trà sữa in tác phẩm của mình, kèm chữ ký nhỏ nằm khiêm tốn bên góc ly. "Mọi thứ khiến tôi thực sự vỡ òa. Chất liệu ly cao cấp, màu sắc được tái hiện sắc nét đến từng chi tiết, ngay cả lớp nhũ óng ánh cũng được xử lý rất đẹp. Thành phẩm còn đẹp hơn cả bản vẽ gốc.", nữ họa sĩ xúc động.

Không chỉ bán trà sữa, Yi He Tang muốn bán một câu chuyện

Chia sẻ về chiến dịch đặc biệt lần này, CEO Nguyễn Viên An cho biết mục tiêu của Yi He Tang không chỉ là ra mắt một dòng sản phẩm mới, mà còn là đưa hội họa bước vào ngành F&B, để mỗi ly trà sữa trở thành một "tác phẩm" mang theo cảm xúc và câu chuyện riêng.

Theo nữ CEO, trong bối cảnh thị trường đồ uống cạnh tranh khốc liệt, việc tạo ra một ly trà ngon thôi là chưa đủ. "Tôi luôn tự hỏi: Vì sao khách hàng phải chọn mình, sẵn sàng trả tiền cho mình? Điều gì khiến Yi He Tang khác biệt khi ngoài kia, hàng trăm thương hiệu cũng đang bán trà sữa?", cô chia sẻ.

Từ những trăn trở ấy, Yi He Tang quyết định đi theo một hướng khác, đó là bán trải nghiệm, bán cảm xúc và bán những câu chuyện. Đó cũng là cách thương hiệu giữ chân khách hàng cũ, đồng thời thu hút những người trẻ đang tìm kiếm nhiều hơn một thức uống đơn thuần. Ngay khi hoàn thiện ý tưởng, CEO Nguyễn Viên An bắt tay tìm kiếm một họa sĩ trẻ thay vì lựa chọn những tên tuổi đã thành danh.

CEO Viên An chia sẻ: "Tôi mong bức tranh của họa sĩ không chỉ được treo trong phòng triển lãm mà còn có thể đến với hàng triệu người. Biết đâu, đó sẽ là bước ngoặt giúp định hình sự nghiệp của họ. Và chiến dịch này không đơn thuần là một màn hợp tác để bán đồ uống. Tôi muốn gửi gắm thông điệp đến những người trẻ rằng hãy cứ ước mơ, cứ học tập, cứ cống hiến hết mình. Rồi sẽ đến ngày tên tuổi của bạn được biết đến. Không ai là quá muộn để tỏa sáng".

Chỉ bán 1 triệu ly đặc biệt, 60.000 ly "cháy hàng" sau 3 ngày

Điều đáng chú ý là dù đầu tư mạnh vào chất lượng sản phẩm, thiết kế bao bì và câu chuyện thương hiệu, Yi He Tang vẫn giữ nguyên giá bán, không tăng giá để khách hàng có thể tận hưởng trọn vẹn trải nghiệm mới mà không phải trả thêm chi phí. Chiến lược nhanh chóng nhận được sự hưởng ứng tích cực từ thị trường. Theo CEO Viên An, doanh thu tại nhiều cửa hàng đã tăng trưởng vượt kỳ vọng. Chỉ sau 3 ngày, khoảng 60.000 ly trà sữa hoa Dành Dành đã được bán.

Nhìn lại hành trình đưa Yi He Tang từ những ngày đầu đến cột mốc 100 cửa hàng, nữ CEO không giấu được sự xúc động. Cô dành lời tri ân tới hàng triệu khách hàng, và đặc biệt là 100 vị khách có mặt tại Lễ Khai trương, gồm những người bạn thân thiết, đối tác lâu năm, nhà cung cấp nguyên liệu và cộng sự đã đồng hành cùng thương hiệu suốt 7 năm qua.

CEO Viên An nghẹn ngào: "Chúng tôi tổ chức lễ khai trương không phải để phô trương hay khoe khoang, mà muốn làm mọi thứ chỉn chu để gửi lời cảm ơn đến những người đã góp phần tạo nên thành công của Yi He Tang. Bởi tôi luôn tin rằng, thương hiệu là cái hiệu để người ta thương".

Khép lại câu chuyện về "Gardenia Series", CEO Viên An cũng hé lộ kế hoạch tiếp theo của Yi He Tang. Dịp Quốc khánh 2/9, thương hiệu dự kiến ra mắt một chiến dịch mới lấy cảm hứng từ văn hóa dân gian và bản sắc Việt, đưa những chất liệu truyền thống lên bao bì sản phẩm để kể thêm một câu chuyện khác bằng ngôn ngữ của thiết kế, nghệ thuật và đồ uống.